Ausflug ins verlorene Paradies: Was in den Galerien der Leipziger Spinnerei zu sehen ist

Leipzig

Die Frau mit den hochhackigen Stiefeln und der Salvator-Geste der rechten Hand ist groß, übergroß. Das Kind auf dem Arm hat sich verdoppelt, doch eines davon ist leere Kontur, aber mit strahlendem Nimbus. Vor der Studiosituation mit übergroßen Rosen im Raster ist ein Handy auf ein Stativ montiert, bereit für das nächste inszenierte Selfie.

Religiöse Konnotationen gäbe es nicht in seinen Bildern, aber spirituelle, sagt der Maler Rayk Goetze. Da er aber ein Liebhaber der Renaissancekunst sei, sind christliche Anspielungen von Sündenfall bis Kreuzigung praktisch unvermeidlich.

Die Spinnerei ist fast menschenleer

Die Ausstellung mit den vor Fantasie überbordenden Gemälden Goetzes in der Galerie Josef Filipp mit dem gegenwärtig etwas irritierendem Titel „Zärtliche Zeiten“ ist eine von denen, die am Sonnabend erstmals zu sehen waren. Einen Rundgang gibt es aus bekannten Gründen auch in diesem Frühjahr nicht. Der Himmel ist trüb, ab und zu tropft es. Die Hauptstraße der Spinnerei ist fast menschenleer. Manche Galerien sind dunkel, auch die sonstigen Ausstellungsorte im Gelände.

The Grass is Greener zeigt Tino Geiss und Johannes Nagel

Esther Niebel aber, die Inhaberin der Galerie The Grass is Greener, ist gar nicht unzufrieden. Lieber mit einigen Interessierten sprechen als Smalltalk mit Hunderten. Und richtig begeistert ist sie von ihrer aktuellen Ausstellung. Tino Geiss ist hier mit seine menschenleeren Interieurs und den aus Klebestreifen komponierten Stadtansichten ein alter Bekannter. An die seltsamen Vasen Johannes Nagels habe sie sich aber erst gewöhnen müssen, gibt die Galeristin zu. Die großen Keramiken sind deformiert, nicht für das reale Aufstellen von Bouquets gedacht. Eine Komposition mehrerer solcher Artefakte vor einer schwarzen Wand erinnert an Museen wie das Grüne Gewölbe. „Die würde ich am liebsten komplett erwerben“, sagt Niebel.

Martin Eders Extremkitsch bei Eigen+Art

Die populäre Formel in Sozialen Netzwerken, dass Cat Content immer geht, scheint die Galerie Eigen+Art auf die Probe stellen zu wollen. Mal wieder ist Martin Eder zu Gast. Doch für seine nackten oder geflügelten Katzen braucht man starke Nerven, Niedlichkeit ist abgesagt. Eders serieller Extremkitsch wird nun noch mit Okultismus aufgeladen.

Wie der Wochenendausflug ins verlorene Paradies

In der Galerie Kleindienst sind aktuell Arbeiten von Christian Brandl unter dem Titel "Reisen" zu sehen, hier die Arbeit "Fahrkarte" (160 x 145 cm). Quelle: Dirk Knofe

Geradezu erholsam wirkt dagegen ein paar Schritte weiter in der Galerie Kleindienst die Malerei Christian Brandls. Sein Thema ist das Reisen, doch jenes in einer anderen Zeit. Die Protagonisten scheinen Modezeitschriften der 50er Jahre entstiegen zu sein, optisch übersetzt in die flächenhafte Sprache von grafischen Werbepostern. Nicht alle Personen wirken durchweg glücklich, dennoch ist die Zusammenstellung so etwas wie der Wochenendausflug ins verlorene Paradies.

Jan Kummers schräger Humor

„Chemnitz!“ ruft Ulrich Thaler aus. Aus Leipziger Sicht ist die westsächsische Großstadt bezüglich der Kunst tatsächlich ein weißer Fleck. Steve Viezens, der für Thaler Originalgrafik die schon seit zwei Wochen laufende Schau unter dem Titel „Aus jedem Dorf ein Hund“ zusammengestellt hat, stammt von dort, lebt und unterrichtet heute aber in Nürnberg. Er verfremdet alte Grafiken mit ganz zeitgenössischen Einschüben. Jan Kummer, einst Kopf der legendären Band AG Geige, ist aber nicht aus Rußchamtz wegzubewegen. Sein schräger Humor hätte es verdient, in Leipzig mal einen ganz großen Auftritt zu bekommen. Jochen Mühlenbrink und das Paar Boehler & Orendt haben allerdings nichts mit Chemnitz zu tun, was der Qualität aber nicht schadet.

Thaler sagt, dass es ihm wie auch anderen Leipziger Galeristinnen und Galeristen gar nicht schlecht gehe. Kunst zu kaufen scheint für Leute, die es sich leisten können, gerade eine Ersatzbefriedigung zu Fernreisen oder anderen Vergnügen zu sein. Insofern sind es vielleicht nicht gerade „Zärtliche Zeiten“, aber zumindest in der Bildenden Kunst ist die Laune besser als das aktuelle Wetter.

Info: Die Galerien in der Leipziger Spinnerei (Spinnereistraße 7) haben zum Teil geöffnet und zeigen neue Ausstellungen. Zumeist sind die Öffnungszeiten verkürzt auf Mittwoch bis Samstag. Die genauen Öffnungszeiten und Termine sind auf den Homepages der jeweiligen Galerie zu erfahren. Besuche der Ausstellung sind nur unter Einhaltung der aktuellen COVID-19 Hygiene- und Schutzmaßnahmen möglich.

Von Jens Kassner