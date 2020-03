Ausgefallene Buchmesse – hunderte Kilo Bücher umsonst bestellt

Leipzig

Heike Grümmer, stadtbekannt, weil Buchhändlerin aus Leidenschaft: „Ja, ich bin abergläubig, das können Sie ruhig schreiben …“ Schon wieder so ein Schaltjahr, von dem sie von ihrer Oma weiß: „Das bringt Unglück.“ Neben dem einen oder anderen persönlichem Ereignis will sie nur an das Jahr 2016 erinnern, als nach vielen Jahren engagierter Arbeit ihr und ihrem Team die Verantwortung für die Messebuchhandlung, jener großen Verkaufseinrichtung verlustig ging, in der während der Buchmesse auf selbiger Bücher wie sonst nie verkauft werden konnten.

Peter Hinke (55) vor der Connewitzer Verlagsbuchhandlung: „Die Absage der Buchmesse ist für uns eine Katastrophe. Wir versuchen für unsere Gäste ein Lesefest auf die Beine zu stellen.“ Quelle: André Kempner

Täglich 750 Kilo Bücher geliefert

Und nun, vier Jahre später: Corona. Auch das Virus trifft sie, freilich nicht ins Herz, nicht in die Seele. Denn die Absage der Buchmesse war für Heike Grümmer „unabwendbar, in derzeitiger Situation eine vernünftige Entscheidung“. Nun müsse man eben sehen, wie die schwierige Situation zu überstehen ist. Grümmer und Team, das sind im laufenden Betrieb die Chefin und sechs Mitarbeiter, die mindestens je 34 Stunden pro Woche Dienst tun, haben viel investiert. Bücher waren geordert und bis zu 60 freie Mitarbeiter gewonnen worden. Für mehr als 150 Büchertische, einige große darunter wie Veranstaltungen im Lindenfels und in der Stadtbibliothek oder auch intimere wie in der Mattheuer-Stiftung. Vor der Messe trafen in der kleinen Buchhandlung täglich Lieferungen von bis zu 750 Kilo ein. Die Ware musste nach Veranstaltungen sortiert werden. Man hatte ordentlich zu tun. Dann die Absage und bald die kleine Wendung, dass einige Lesungen doch stattfinden, was neue Aufgaben mit sich bringt. In der Garage im kleinen Garten in der Zschocherschen Straße türmen sich die Buchpakete, die nun wieder zurück zu sortieren sind – von den Terminen, bei denen man verkaufen wollte, zu den Verlagen, an die die Ware retour geht – Grümmer hofft weitgehend ohne Kosten.

Ansgar Weber (52) vor der Buchhandlung SeitenBlick: „Wir haben durch die Absage der Buchmesse deutliche finanzielle Einbußen. Wir lassen uns aber davon nicht unterkriegen und veranstalten am Samstag von 13 bis 18 Uhr einen Lesesalon in unserer Buchhandlung.“ Quelle: André Kempner

Einbußen in fünfstelliger Höhe

Die Buchhändlerin rechnet durch die abgesagte Messe mit Einbußen in fünfstelliger Höhe. Dazu trägt der Ausfall der Geschäfte bei, die man in diesem Jahr auf der Messe tätigen wollte. Als Partner der Verlage sollten Buchhandlungen den Verkauf abwickeln. Die Grümmer‘sche war zum Beispiel vom Suhrkamp Verlag gebucht, einem großen Akteur der Branche.

Für 25 Mitarbeiter vorgekocht

Bei allen Problemen, die nun zu meistern sind, ist Grümmers Team gut versorgt. Die Chefin hatte, kein Witz, vorgekocht, um ihre 25 Mitarbeiter, die tagsüber in den Messehallen arbeiten und am Abend auch noch die Büchertische bei „ Leipzig liest“ betreuen sollten, bei Stimmung zu halten. In der Buchhandlung sollte es einmal am Tag eine warme Mahlzeit geben. 25 Rouladen, 25 gefüllte Paprikaschote, 25 mal Gulasch und 25 mal Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen waren vorbereitet...

Hoffnung auf die nächste Buchmesse

Heike Grümmer, die seit Jahrzehnten, erst im volkseigenen Handel und ab Dezember 1991 im eigenen Unternehmen im elterlichen Haus, fürs Buch und dessen Popularität einsteht: „Wir machen weiter, es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Wir lieben unsere Leipziger Buchmesse. Nächstes Jahr also auf ein Neues.“

Von Tom Mayer