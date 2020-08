Leipzig

Regula Venske, Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, wendet sich in einem offenen Brief an das Team des Harbour Front Literaturfestivals sowie des Nochtspeichers Hamburg. Sie zeigt sich „bestürzt“ über die Ausladung Lisa Eckharts.

„Das kann und darf nicht die Ultima Ratio in dieser Angelegenheit sein! Ob die Gewalt von rechten oder linken Extremisten, von religiösen Eiferern oder Psychopathen angedroht wird: Wir dürfen uns ihr nicht in vorauseilendem Gehorsam beugen.“

Möglichkeit der „Online-Schalte“

Die Veranstalter hatten einen Auftritt der österreichischen Kabarettistin und Schriftstellerin Lisa Eckhart mit der Begründung abgesagt, es gebe Warnungen aus der Nachbarschaft des Veranstaltungsortes Nochtspreicher. Dessen Betreiber betonen, dass es keine konkreten Drohungen gegeben, sondern man sich „aufgrund von Vorerfahrungen“ nach „Warnungen aus der Nachbarschaft bedroht gefühlt“ habe.

Es mag sein, schreibt Venske, „dass der Nochtspeicher unter den gegebenen Umständen nicht der geeignete Ort für diese Veranstaltung ist, es mag auch sein, dass man jetzt nicht alle geplanten Tandem-Lesungen verschieben kann. Aber wir haben, zumal in den vergangenen Monaten, gelernt, dass es auch ein Internet gibt und dass man die Kandidatin zum Beispiel per Online-Schalte einbeziehen könnte.“

Konkurrenten nicht selbst aussuchen

Zudem gehe es „auch nicht an, dass sich für einen Preis Nominierte ihre Konkurrenten selbst aussuchen. Wer mit einem Kollegen, einer Kollegin nicht auftreten will, muss selbst zu Hause bleiben und kann nicht dem Veranstalter vorschreiben, mit wem er oder sie zu lesen bereit ist oder wer weiter im Rennen bleiben darf“, so Venske.

Gerade am „Umgang mit ‚trivialeren‘ Kunsterzeugnissen“ zeige sich, wie es um Demokratie und Meinungsfreiheit stehe. „Sie sind der Testfall, und das Publikum braucht auch sie, um sich in Kritik zu üben und Kategorien der Beurteilung auszubilden.“

Vergleich mit Somuncu

Venske zieht einen Vergleich mit dem Kabarettisten Serdar Somuncu, „der Maßstab sein“ könne: „Wenn Somuncu den Fascho gibt und aus Hitlers ‚Mein Kampf‘ liest, so gelingt es ihm, die Bühnenfigur, die er abgibt, gleichzeitig zu dekonstruieren. Eine solche Dekonstruktion sehe ich bei Eckhart nicht. Darüber könnte man diskutieren.“

Damit plädiert die PEN-Präsidentin für eine Auseinandersetzung, auf die auch die Veranstalter hoffen. „Wir begrüßen, dass die Ausladung Lisa Eckharts vom Harbour Front Literaturfestival zu einer öffentlichen Debatte führt“ hieß es in einer Mitteilung des Nochtspeichers.

Das Harbour Front Literaturfestival hatte am Samstagabend mitgeteilt, Verlag und Management einen Vorschlag unterbreitet zu haben, „wie Lisa Eckhart weiter im Wettbewerb um den Klaus-Michael Kühne-Preis bleiben kann“.

Von jaf