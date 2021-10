Leipzig

Als die Düsseldorfer kamen, drehte Dresden durch. Was für Maler, was für Landschafter! Ideale Bilder mit Bäumen und Burgen, Idyllen und inszenierten Szenen, Lichtdramatik und lichtem Pathos. Pastorales Theater. Carl Friedrich Lessing war der Star, schlichtweg der bessere „Friedrich“ – notierten Kritiker.

Dresden 1836. Der Friedrich aus Greifswald, der in seinem Haus an der Dresdener Elbe lebte, war auf dem Weg in die Vergessenheit. Rechtsseitig gelähmt nach dem ersten Schlaganfall, hatte er 1835 sein vermutlich letztes Bild gemalt – für Russlands Zaren: „Erinnerung an das Riesengebirge“. Erst über 40 Jahre nach seinem Tod 1840 stieß der norwegische Kunsthistoriker Andreas Aubert im Nachlass des Malers Johan Christian Dahl verblüfft auf Arbeiten von Caspar David Friedrich, die Goethe im Zorn an der Tischecke zerschlagen wollte (nach Sulpiz Boisserée). Der Beginn einer Wiederentdeckung.

Über 120 Arbeiten aus zwei Malschulen

Johann Christian Clausen Dahl: „Hünengrab nahe Vordingborg im Winter“. Quelle: André Kempner

Nun hat das Museum der bildenden Künste – in Kooperation mit dem Kunstpalast Düsseldorf – die zwei Malschulen zusammengeführt: mit über 120 Arbeiten. Fast die Hälfte davon stammt von Caspar David Friedrich. Es sei keine Landschafts-Ausstellung, schränkt Museums-Direktor Stefan Weppelmann ein, sie sei vielschichtiger. Es geht um die Frage: Warum wurde Friedrich zu Lebzeiten in die Vergessenheit abgedrängt und erst am Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt, so Kurator Jan Nicolaisen. Was also fand man so faszinierend an den Düsseldorfern Malern? Und was verhinderte einen klaren Blick auf die überragende Position Friedrichs in der Landschaftsmalerei der Romantik?

Die Antwort liegt bei Zeitgeist, Zeitgeschmack, Markt und Mode, bei politischer Restauration und Friedrichs Festhalten am national- demokratischen Denken, an seinem Patriotismus, aber auch an seiner Natur. Er malte in der Landschaft, so Jan Nicolaisen, „Psychogramme einer modernen Seele“. Wo Goethe Monotonie, Dunkelheit, Trübsinn, Leere sah, sieht man mittlerweile genau beobachtete und konstruierte Kompositionen. Friedrich wanderte und skizzierte, blieb aber ein Maler, der die Landschaft im Atelier neu zusammensetzte: voller Gefühl, vor allem Melancholie und Einsamkeit.

Norddeutscher und rheinische Frohnaturen

Caspar David Friedrich: „Friedhof im Schnee“. Quelle: André Kempner

Die Schau im Untergeschoss des Bildermuseums bietet Anschauung als Gegenüberstellung. Vor allem zwischen Caspar David Friedrich, dem zugereisten Dresdener, und den Düsseldorfern. Eine rheinische Frohnatur sei Friedrich sicher nicht gewesen, meinte Direktor Stefan Weppelmann. Stimmt bestimmt. Er war ja Norddeutscher. Ein sensibler Charakter mit robusten Prinzipien. Eines hieß: „Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht.“

Was Caspar David Friedrich sah, das war auch Nebel. Den sahen die Düsseldorfer nicht. Andere Motive ähneln sich durchaus: Berge mit Ebenen davor, Meer und Schiffe, Hünengräber und Eichen, Ruinen und Kapellen, Schnee und ein Leuchten über Gipfeln. Doch was bei Carl Friedrich Lessing wie eine pathetische Erinnerung an ein frommes Mittelalter aussieht („Die tausendjährige Eiche“) wird bei Friedrich zur seelischen Allegorie. Wunderbar die Begegnung mit dem berühmten „Chasseur im Walde“ (mit den Franzosen hatte Friedrich seit Napoleon nichts am Hut), einer frühen Vorarbeit zum Tetschener Altar, den traumhaften „Ziehenden Wolken über dem Riesengebirge“, der „Berglandschaft in Böhmen“, impressionistisch angehaucht, dem Mond über Meer und Gemäuer, den Friedhöfen und Stimmungen, die der Sohn eines Seifensieders einfangen konnte wie kaum ein anderer – und Holländern des 17. Jahrhunderts, in deren Tradition Friedrich malte.

Logistischer Kraftakt

Georg Friedrich Kersting: Caspar David Friedrich im Atelier. Quelle: André Kempner

In den Arbeiten von Dresdener Malern (Carus, Richter, Achenbach), von denen einige Friedrich nahestanden, ist zu entdecken, wie er sie beeinflusste. Ernst Ferdinand Oehme allerdings inszeniert gnadenlos ergriffen Gebirge, Kapelle, Licht, Schnee, Wanderer zum Erbauungsbild – und eine Landschaft ins Liebliche. An einer Wand einige Beispiele der Nazarener, deren Bilder Friedrich nicht ausstehen konnte. Trotz seiner Motive, die die Katholiken nutzten.

Die Werke der Ausstellung in Leipzig kommen aus zahlreichen Sammlungen, von Madrid über Paris bis Oslo, zehn aus jener, die Maximilian Speck von Sternburg begründete. Alles zu beschaffen sei ein logistischer Kraftakt gewesen, sagt Weppelmann – und dankt den Leihgebern für die fünf Monate Geduld, die viele der Gemälde im Leipziger Museum warten mussten. Die Pandemie kam auch der geplanten Eröffnung in die Quere.

Die „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker" ist bis 9. Januar 2022 zu sehen.

Von Norbert Wehrstedt