Bilder von Matthias Rataiczyk entfalten einen enormen Sog zwischen Zeit und Vergänglichkeit. Sie sind nichts, was sich auf den schnellen Blick erschließt. Wenn man sich jedoch ganz auf sie einlässt, fesseln die Malereien und Grafiken ungemein. In der Grimmaer Rathausgalerie sind derzeit Landschaften und Architekturen des Hallenser Künstlers aus Anatolien, Marokko, Äthiopien und Peru zu sehen. Sie holen Tod und Ewigkeit in die verbrieften Selbstverständlichkeiten unseres Alltags – ein Exercitium, mit dem sich verflossene Epochen leichter taten.

Rataiczyk ist viel unterwegs, ein Reisender, der seine Leidenschaft für fremden Kulturen auf Pfaden auslebt, die Touristen nicht kreuzen. Ihn inspirieren archaische Landschaften, menschliche Behausungen, die längst verlassen wurden, vom Einsturz gefährdete Überbleibsel gelebten Lebens. Er spürt an Fassaden heruntergekommener Häuser der Ambivalenz zwischen Einengung und orientalischer Anmut nach, bannt die uralten Felsenkirchen äthiopischer Mönche, als wäre die Zeit stehen geblieben. Immer wieder berührt den Künstler die Präsenz von Menschen lange nach ihrem Tod, wie sie sich in der Ausstellung mit einem Friedhof in Istanbul oder den Toten der Chachapoya manifestiert.

Ausstellung in Grimma zeigt Matthias Rataiczyk auch als souveränen Zeichner

Die Hockermumien der Wolkenmenschen oder Nebelkrieger, die für die Wissenschaft noch viele Rätsel bergen, konnte Rataiczyk in Peru im Museum studieren. „Die Betrachter können sich einfühlen in das vor Jahrhunderten erloschene Leben, dessen Hülle schon seit langem erstarrt ist, das aber doch einmal Fluss und Geschmeidigkeit hatte, das eben ein menschliches Leben war und uns Kraft seiner Menschlichkeit zu berühren vermag“, sensibilisierte der Publizist Christoph Sorger zur Vernissage in Grimma für die ganz besondere Ausstrahlung der großformatigen Blätter.

Auf handgeschöpftem Papier setzt sich Rataiczyk als souveräner Zeichner mit der Würde auseinander, die der Tod diesen Menschen auch über die Jahrhunderte gelassen hat. In seiner Malerei spielt der Künstler gleichermaßen sicher mit nuancenreichen Gelb- und Brauntönen ein zurückhaltendes Kolorit aus, das von Rot und reinem Blau gesteigert wird.

Matthias Rataiczyks elementare Prägung aus DDR-Zeiten

Rataiczyk, Jahrgang 1960, stammt aus einer renommierten Hallenser Künstlerfamilie und studierte in der Saalestadt Malerei. Schon als Schüler erlebte er bei Ausgrabungen die Faszination archäologischer Funde, simpler Alltagsdinge, die in neolithischen Abfallgruben Jahrtausende überdauert hatten. Das beeinflusste ihn ebenso wie das unvergessliche Bild verfallender Häuser, für die Halle zu DDR-Zeiten ein unrühmliches Beispiel war.

Diese elementare Prägung scheint auch in den 20 Arbeiten auf, die Rataiczyk jetzt in Grimma zeigt. In seinen Bildwelten glückt es dem Künstler, im Moment tragende Impulse aus der Vergangenheit sichtbar zu machen. Das gerät für den Betrachter zur spannenden Erfahrung.

Info: Matthias Rataiczyk: Fremde vertraute Welten, Malerei und Grafik; bis 29. August, geöffnet: Di, Do, Fr–So 15–17 Uhr; Rathausgalerie Grimma, Markt 27

Von Ingrid Leps