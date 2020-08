Leipzig

„Voilà“ ist die Ausstellung des Bundes bildender Künstler in Leipzig (BBKL e.V.) überschrieben. Am Donnerstag soll sie in der Werkschauhalle 12 der Spinnerei eröffnet werden. Zyniker könnten anmerken: Voilà, nun hat der Verein genau das Problem, das er verhindern wollte. Am Mittwoch wurde bekannt: Die Schau wird ohne den AfD-nahen Maler Axel Krause stattfinden, wie BBKL-Vorsitzender Tobias Rost der LVZ mitteilte. Grund sei eine neue Information der Versicherung gewesen. Die Werke der verbliebenen rund 90 Teilnehmer der Schau zum 30-jährigen Bestehen des Vereins seien nicht gegen Zerstörung und Vandalismus versichert, sagte Rost.

Zu hohes Risiko

Die Versicherung habe jetzt durchgerechnet, dass dieses Risiko mit der Teilnahme Axel Krauses erheblich steigen würde. Es sei zwar nicht wahrscheinlich, dass so etwas passiert, aber eben auch nicht auszuschließen, sagte Rost. „Dieses Risiko können wir im Sinne der Mehrheit unserer Mitglieder nicht eingehen. Wenn wir selbst für Schäden aufkommen müssten, stünde der Verein vor dem Ruin.“ So ist der neue „Fall“ Axel Krause auch ein Versicherungsfall. Bereits im vergangenen Jahr sollte er an der Jahresausstellung teilnehmen, die dann nach einigem Hin und Her ohne ihn eröffnete.

Anzeige

Mit dem Bild "Schwesternschule" wollte sich Axel Krause an der Ausstellung beteiligen. Nun soll es nicht gezeigt werden. Quelle: Axel Krause

Weitere LVZ+ Artikel

Man kann dem Bund bildender Künstler sicher nicht vorwerfen, hier den Weg des geringsten Widerstands eingeschlagen zu haben. Auch nach Protesten und dem Rückzug von zehn Künstlern wegen Krauses Teilnahme war man bis Mittwoch dabei geblieben: Die Ausstellung sollte mit ihm stattfinden. Krause, der für das Kuratorium der von der AfD gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung arbeitet, ist seit Jahresbeginn wieder Mitglied des BBKL. Seine Teilnahme an der Ausstellung erfolgte nicht auf Einladung des Vereins. Jedem Mitglied sei freigestellt, sich an der Schau zu beteiligen, so Rost.

Verein positionierte sich klar

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der Verein klar positioniert: „Der BBK Leipzig vertritt ausdrücklich die Werte der Demokratie, steht zu einer offenen Gesellschaft und distanziert sich nachdrücklich von der politischen Haltung Axel Krauses.“ Andererseits: Die Satzung des BBKL schreibe vor, „unter welchen Kriterien ein Bewerber bei uns Mitglied werden kann, diese Kriterien erfüllt Axel Krause“.

Krause behält sich Rechtsmittel vor

Der Maler, dessen Werk der Neuen Leipziger Schule zuzurechnen ist, reagierte am Mittwoch verwundert auf die neuen Entwicklungen; der LVZ sagte er: „Ich habe den Verein auf die bestehende Vereinbarung zur Ausstellung und die Satzung des Vereins verwiesen und ihn zu entsprechender Realisierung des Projekts aufgefordert. Einen Regelbruch hinsichtlich Vertrag und Satzung sehe ich auf meiner Seite nicht, so dass ich davon ausgehe, dass der Verein seine Entscheidung überdenkt. Sollte es zu keiner anderen Entscheidung kommen, behalte ich mir Rechtsmittel vor.“

Security zur Eröffnung

Am Donnerstag gibt es nun mindestens eine Premiere für den Bund bildender Künstler in Leipzig: Bei der Eröffnung ab 18 Uhr wird Security-Personal dabeisein. Zu erwarten ist auch, dass die Aufmerksamkeit größer ist als sonst bei Ausstellungen des Vereins. Angesichts von 90 Positionen in der Schau wäre es sicher angemessen, wenn diese auch der Kunst gelten würde.

Info: Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen des BBKL in der Werkschauhalle 12 der Spinnerei (Spinnereistraße 7), Eröffnung am 20. August, 18 Uhr; bis 9. September, Öffnungszeiten Mi–Sa, 15–19 Uhr

Von Jürgen Kleindienst