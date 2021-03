Leipzig

Der Titel ist unbedingt als Einladung zu verstehen: „Liebe Leser ...“ heißt die Ausstellung, die der Leipziger Bibliophilen-Abend (LBA) im Literaturhaus Leipzig eröffnet hat. Grafik, Plastik, angewandte Kunst und natürlich Bücher haben die Mitglieder des 1991 wiedergegründeten Vereins ausgewählt. Die Schau bis 29. April, Corona-bedingt bis Ende März nur auf Anmeldung zu sehen, markiert den Auftakt für die verschobene Feier des 30. Jahrestags der Neugründung.

Was die mehr als 200 Mitglieder des Vereins zusammenführt, sind: die Affinität für das schöne Buch, die Buchkunst, die grafische Gestaltung, für die ausgewogene Typografie, den exzellenten Druck, den erlesenen Einband – und das Bestreben, Buchkunst zu fördern. Das entspricht den Intentionen des ersten Leipziger Bibliophilen-Abends. Auch damals wurde gesammelt, Genuss geteilt, wurden bestens ausgestattete kunstvolle Bücher verlegt.

Stammtisch gebildeter Spezialisten

Die Wurzeln des Vereins reichen mehr als ein Jahrhundert zurück: 1904 hatten sich Verleger, Buchhändler und Grafiker, aber auch Mediziner, Lehrer und Juristen zusammengeschlossen, um das schöne Buch zu fördern. Sie hielten es für angezeigt, eine Vereinigung mit dem Fokus auf Leipzig ins Leben zu rufen. Denn 1899 hatte sich in Berlin eine Gesellschaft der Bibliophilen gegründet, deren stellvertretender Vorsitzender der Leipziger Germanist Georg Witkowski war. In ihr waren die Leipziger nach den Hauptstädtern die stärkste Kraft.

Zu den 17 Gründungsmitgliedern des LBA zählten unter anderem der Verleger Anton Kippenberg, der Maler, Buch- und Schriftgestalter Walter Tiemann sowie die Musikalien-Verleger Georg C. Merseburger und Henri Hinrichsen. Der LBA traf sich monatlich von Oktober bis Mai „im geselligen Rahmen eines Wirtshaus-Stammtischs gebildeter Spezialisten“, formulierte Roland Jäger in seiner zum 100. Gründungstag vorgelegten Chronik. Aufgrund der Profession seiner Mitglieder „bestand für knapp drei Jahrzehnte eine in solcher Dichte sonst nirgends in Deutschland anzutreffende fruchtbringende Verflechtung von Bibliophilie und Büchergeschäft – Bücherlust und Bücherlast“.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 löste sich der Kreis, in den viele jüdische Intellektuelle eingebunden waren, zwangsläufig auf. Einige Mitglieder konnten fliehen, Hinrichsen wurde 1942 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Plattform für junge Künstler und Buchgestalter

Maßgeblicher Initiator der Neugründung am 8. Januar 1991 war der Mathematiker und Insel-Bücherei-Bibliograf Herbert Kästner, der seit 1988 die Leipziger Gruppe der Pirckheimer leitete und der dann bis 2013 dem neuen Leipziger Bibliophilen-Abend vorstand.

Die Ziele des Vereins sind: einen Beitrag zu leisten zur Pflege und zur Erneuerung zeitgenössischer Buchkultur, die wissenschaftliche Bibliophilie und besonders die Leipziger Buchkunst zu unterstützen sowie die Rezeption von schönen Büchern und Werken der grafischen Künste zu fördern. Der LBA gibt dabei jungen Künstlern und Buchgestaltern eine Plattform. Zahlreiche LBA-Mitglieder sind zugleich in der Pirckheimer-Gesellschaft verankert.

Grafik, Plastik, original Blätter

Gründungslokal des LBA am Markt 6. Ein Linolschnitt von Harald Alff Quelle: André Kempner

All das spiegelt nun die aktuelle Ausstellung. Eine originale Seite der Schedel’schen Welt-Chronik, 1493 gedruckt und mit mehr als 1800 Holzschnitten der am reichhaltigsten illustrierte Wiegendruck, ist das älteste Exponat der Schau. Vorstandskollegen schenkten sie Thomas Glöß, LBA-Vorsitzender seit 2013, vor ein paar Wochen zum 65. Geburtstag. „Vor allem im 19. Jahrhundert war es nicht ungewöhnlich, dass Antiquare Einzelseiten dieser wertvollen Drucke anboten“, sagt der promovierte Kunstgeschichtler und Grafik-Designer. Deshalb seien solche Originale heute noch im Umlauf, säuberlich herausgeschnitten aus großen Foliobänden.

Buch-Grafiken von Lesenden hat Evelin Krüger für die Ausstellung ausgewählt. „Wieder näher an das Lesen heranzuführen, nahezubringen, welchen Wert ein ästhetisch schönes Buch hat“, ist der Juristin (75) wichtig. Dabei möchte sie gezielt Jüngere ansprechen: „Ich selbst habe auch Vergnügen an gut gestalteten Comics.“

Hanna Studnitzkas Entwurf der Lesenden – die Plastik führt im Staudengarten des Clara-Zetkin-Parks ein stilles Dasein – hat Wolfgang Zumpe, gelernter Betriebsschlosser, Justitiar und Rechtsanwalt, aus seinem Fundus ausgewählt. Der 71-Jährige, auf den die Idee zu dieser Schau zurückgeht, steuert einen erheblichen Teil der Exponate bei, neben Plakaten etwa Frans Masereels Holzschnitt „Lesender Arbeiter“, der die Buchhandlung „Das internationale Buch“ schmückte, und Fritz Cremers Radierung „Lesender Arbeiter“.

Mediale Vielfalt als Erweiterung

„Zwei Sandrosen“ von Frank Eißner zu einem Gedicht von Ernst Stadler. Quelle: André Kempner

Gelesen wird heute wie vor Jahrzehnten. Immer häufiger aber ist es Literatur in digitaler Form auf Tablets und E-Book-Readern. Eine mediale Vielfalt, die Julia Rinck als Erweiterung versteht, nicht Absage an das gedruckte Buch. Das bleibe für viele der Inbegriff des Lesens. „Die Sinnlichkeit des Materials – Haptik und Geruch von gedruckten Lettern auf Papier – gehört zum komplexen und emotionalen Erlebnis des Lesens“, ist Rinck, Leiterin der Grafischen Sammlung der Deutschen Nationalbibliothek, überzeugt. Lesen sei eine entscheidende Kulturtechnik und neben dem gesprochenen Wort „eine der wichtigsten Formen zwischenmenschlicher Kommunikation“, schreibt sie, selbst LBA-Mitglied, im Begleittext zur Ausstellung.

„Wir sprechen nicht nur über Bücher und Buchkunst. Wir geben selbst Publikationen heraus. Mehrere von ihnen wurden als Schönste Deutsche Bücher prämiert“, sagt Thomas Glöß. Eine der Reihen, „24 x 34. Blätter zu Literatur und Grafik“, wurde noch vor der LBA-Wiedergründung begonnen. Sie erschien zwischen 1985 und 2000. Die 30 Ausgaben vereinten Grafik (Rolf Münzner, Christa Jahr, Horst Hussel, Heinz Zander und andere) und lyrische Texte (beispielsweise Reinhard Bernhof, Volker Braun, Kerstin Hensel).

Als Neue Grafik-Reihe wird sie jetzt wieder aufgelegt. Der erste Druck – der Farbholzschnitt „Zwei Sandrosen“ von Frank Eißner zu einem Gedicht von Ernst Stadler – sollte zur Eröffnung der Ausstellung, die ursprünglich am 3. November 2020 geplant war, vorgestellt werden. Inzwischen erschien bereits Druck zwei: Harald Alff fertigte einen achtfarbigen Linolschnitt unmittelbar zum Jahrestag. Er zeigt das Gründungslokal des LBA anno 1904, Baarmanns Restaurant im Haus Markt 6 neben der Alten Waage.

„Die Leipziger Neunundneunzig“

Die Jahresgabe zum 25-jährigen Bestehen „Die Leipziger Neunundneunzig“ zählte 1929 zu den 50 Schönsten Büchern Deutschlands. Unterschiede zum heutigen LBA aber gibt es: Maximal 99 Mitglieder waren gestattet (was eine Warteliste zur Folge hatte). Die Exemplare der Drucke waren limitiert auf 99 plus eines für die Deutsche Bücherei. Zugelassen waren ausschließlich Leipziger – und Männer. Der heutige LBA hat Mitglieder über Leipzig und Deutschland hinaus, rund ein Drittel sind Frauen.

„Bücher sammeln mag als ein einsames Hobby erscheinen. Das ist es nicht, wenn man sich austauscht, teilhaben lässt und Horizonte weitet“, sagt Thomas Glöß. Gesammelt würden Buchkunst des 20. und 21. Jahrhunderts, illustrierte Kinderbücher, bibliophile Ausgaben, Grafiken, Exlibris. Mancher sammele nicht selbst, sondern habe vor allem Freude am schönen Buch, an der Literatur, an der Buch- und Kunstgeschichte. Allerdings: „Der Hang zu sammeln ist rückläufig. Es passt offenbar weniger in die Lebenswirklichkeit junger Menschen.“

Originalgrafik als Anstoß zum Sammeln

Grafik „Das Versteck“ von Christian Weihrauch Quelle: André Kempner

Bücher begleiteten sie von Kind auf, sagt Evelin Krüger: „Zum Sammeln bin ich erst spät über die Leipziger Grafik gekommen.“ Sie schätzt die bibliophilen LBA-Editionen, die 24 x 34-Blätter, ebenso die Reihen Leipziger Drucke und SchriftBild. Und die „Paradiesischen Dialoge“. Zu Letzteren lädt der Literaturkritiker Michael Hametner, der seit 2017 die Herausgabe betreut, bildende Künstler ein. Band fünf, „Das Lied von der Erde“ nach einem Text von Gustav Mahler mit Lithografien von Sighard Gille, erschien im Frühjahr 2020.

Wolfgang Zumpe kam zur Bibliophilie über Erstausgaben der Büchergilde Gutenberg der 20er Jahre, die er nach und nach zusammentrug. Seit Ende der 70er aktiv in der Pirckheimer-Gesellschaft des Kulturbundes, Sammelbecken der Bibliophilen seit 1956, gehörte er in der Wendezeit zu den jenen, die sich für einen eigenen Weg und zum Anknüpfen an eine Leipziger Tradition entschlossen.

Werbung für den Lesegenuss

Nicht nur mit seiner Ausstellung „Liebe Leser ...“ zielt der neue LBA auf eine breitere Öffentlichkeit. Auf den Leipziger Buchmessen ist der Verein, der im Literaturhaus Leipzig seine Heimstatt hat, mit einem eigenen Stand vertreten. Mit Veranstaltungen ist er Monat für Monat präsent – sobald es wieder erlaubt ist. Geplant sind ein Gespräch in der Hochdruckwerkstatt im Leipziger Westen am 1. Juni, ein Abend zu bibliophilen Erstausgaben von Texten Friedrich Dürrenmatts in der Deutschen Nationalbibliothek am 2. September und ein Vortrag über den Leipziger Verleger Otto Spamer am 5. Oktober im Literaturhaus. Fortgesetzt werden sollen etablierte Veranstaltungsreihen wie „Stöbern im Nachlass“, „Werkstattgespräche“ und „Schönste Bücher“.

Die interne Festveranstaltung „30 Jahre LBA“ soll Mitte Juni nachgeholt werden. Dann erscheint – wie alle zehn Jahre üblich – eine Festschrift. Sie enthält neun Originalgrafiken, unter anderem von Sighard Gille, Gudrun Petersdorff und Frank Eißner, sowie Texte der Schriftsteller Clemens Meyer und Manfred Jendryschik und des Verlegers Mark Lehmstedt.

Info Die Ausstellung „Liebe Leser … – Bücher, Graphiken, Plastiken und angewandte Kunst zum Thema Lesende“, ist ab 17. März bis zum 29. April im Literaturhaus (Haus des Buches), Gerichtsweg 28, zu sehen. Besuch nur auf Anmeldung unter der Telefonnummer 0341/30851086 oder per Mail an kontakt@literaturhaus-leipzig.de.Weitere Informationen: www.leipziger-bibliophilen-abend.de

Von Ekkehard Schulreich