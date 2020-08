Ausstellung in der Spinnerei eröffnet, Volker Rodekamp verteidigt Ausladung Axel Krauses

Leipzig

Eine lange Schlange vor der Werkschauhalle in der Spinnerei. Warmes Augustabendlicht. Freude, Wiederbegegnungen. Es gibt etwas zu feiern an diesem Donnerstag: 30 Jahre Bund Bildender Künstler in Leipzig (BBKL) und eine Ausstellungseröffnung. Ein Verein, der schwere Krisen überstanden hat, der seinen rund 200 Mitgliedern bei ihren Krisen hilft und an vielen Fronten arbeitet. Gelebte Gemeinnützigkeit. Es könnte nicht nur schön sein, es ist auch schön. Und doch ist da dieses Dilemma.

Bunte Striche auf dem Ausstellungsplakat

Es wird sichtbar auf dem Ausstellungsplakat am Eingang, auf dem 12 der 100 Künstler mit verschiedenen Farben übermalt sind. Elf davon haben ihre Werke zurückgezogen, weil der zwölfte, der dann doch wieder ausgeladen wurde, zunächst auch dabei sein sollte: Axel Krause, der die AfD unterstützt und etwa die rechtsextreme identitäre Bewegung für einen begrüßenswerten Beitrag zur Gesellschaft hält.

Anzeige

Vielfältiges Engagement des Vereins

„Dilemma“, das ist auch ein Begriff, der ungefähr in der Mitte der Eröffnungsrede von Volker Rodekamp, dem langjährigen Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig, auftaucht. Kunst, sagt er nach ausführlichem Lob für das vielfältige Engagement des Vereins, sei immer politisch. „Und sie muss frei sein.“ Und finde gleichzeitig im gesellschaftlichen Raum statt, wo sie zwangsläufig an Grenzen stoße. „Was kann, darf, soll Kunst?“ Dieser Verhandlungsprozess sei immer ein „Dilemma für alle Beteiligten“. Für ihn sei es die richtige Entscheidung, „dass Axel Krause hier nicht präsentiert wird“. Rodekamp lobte die Haltung des Vereins.

Weitere LVZ+ Artikel

Keine politischen Gründe für Ausladung Krauses

Krauses Ausladung erfolgte allerdings nicht aus politischen Gründen. Anders als bei der Jahresausstellung im vergangenen Jahr, als der Maler erst eingeladen, dann nach Protesten und einem wohl satirisch gemeinten Facebook-Post, in dem er sich als „entarteter Künstler“ in eine Reihe mit Verfolgten des NS-Regimes stellte, von der Ausstellung ausgeschlossen wurde, wollte der BBKL die Debatte aushalten und auch führen, wie der Vereinsvorsitzende Tobias Rost sagte. Gleichzeitig distanzierte sich der Verein „nachdrücklich von der politischen Haltung Axel Krauses“.

Doch am Mittwoch wendete sich das Blatt wie berichtet: Weil die Versicherung laut BBKL in Krauses Teilnahme ein zu hohes Risiko gesehen hatte und etwa Vandalismus-Schäden nicht versichern wollte, wurde er dann doch ausgeladen. Von entsprechenden Drohungen ist allerdings bislang nichts bekannt.

Versicherungsfragen

Krause hatte daraufhin am Mittwoch angekündigt, gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen seine Ausladung einzulegen, am Donnerstag legte er dem Verein alternative Angebote für eine Versicherung der Ausstellung vor. „Für mich wirkte das wie aus dem Hut gezaubert, als wäre er darauf vorbereitet gewesen“, sagte Tobias Rost. „Wir haben einen bestehenden Vertrag, das lässt sich jetzt nicht kurzfristig ändern.“ Krause wiederum hält die Versicherungsgründe für vorgeschoben.

Einer Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, von denen ein Teil ihre Arbeiten zurückgezogen hat, ein anderer in der Ausstellung vertreten ist, fehlt eine offene Debatte innerhalb des Vereins. In einer am Donnerstag noch vor der Eröffnung verschickten Presseerklärung heißt es: „Wir distanzieren uns – zum Teil durch Rückzug unserer Arbeiten – von der Art und Weise der Organisation der Jubiläumsausstellung (,,,) weil wir mit Blick auf die Ereignisse um die Leipziger Jahresausstellung 2019 nicht an einer künstlerischen Veranstaltung beteiligt sein wollen, die für politische Zwecke instrumentalisiert wird“. Namentlich unterzeichnet ist die Mitteilung nicht, unter anderem aus Sicherheitsgründen, so eine der Künstlerinnen.

Vorwurf der Intransparenz

Die Künstlerinnen und Künstler werfen dem Verein unter anderem Intransparenz vor. „Information der Vereinsmitglieder im Vorfeld der Ausstellung, unter anderem über die beteiligten Künstler*innen erfolgte im Vergleich zu anderen BBKL-Veranstaltungen intransparent, z.B. hing der Bestätigung über die Teilnahme an der Ausstellung, die vor den Sommerferien erteilt wurde, keine Liste der Teilnehmer*innen an. Die Aussteller*innenliste wurde erst wenige Tage vor Aufbau veröffentlicht und eine konstruktive Diskussion im Vorfeld wurde damit verhindert.“

Axel Krause ist zur Eröffnung der Ausstellung gekommen. Seine Freundin stelle dort aus, außerdem seien viele Freunde hier, sagt er. Krause ist anders als die anderen Vernissagengäste ohne Maske in der Halle. Seine Ärztin habe ihm aus medizinischen Gründen davon abgeraten. Der Künstler ist auch selbst ein entschiedener Gegner der Mund-Nase-Bedeckung.

Diese und jene Masken

Rodekamps Rede habe ihn nicht überzeugt, sagt er. „Einerseits sollen Debatten geführt werden, andererseits werde ich ausgeladen.“ Das verstehe er nicht. Der 1958 in Halle geborene Künstler ist ein kontrollierter Gesprächspartner. Er habe vor konsequenten Positionen jeder Art Respekt, so lange sie sich auf dem Boden des Grundgesetzes befänden – auch vor linken, sagt er. Das klingt offen, doch fehlt etwas, das wirkliche Debatten erst möglich macht: Selbstzweifel, Interesse. Man kann eine Maske tragen, ohne sie aufzusetzen. Auch ein Dilemma.

Info: Die Ausstellung in der Werkschauhalle 12 der Spinnerei (Spinnereistraße 7) ist bis 9. September zu sehen, Öffnungszeiten Mi–Sa, 15–19 Uhr

Von Jürgen Kleindienst