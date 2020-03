Ausstellung zum Todestag: „Bach und Beethoven – Wahre Kunst bleibt unvergänglich“

Leipzig

Vor 193 Jahren starb in Wien Ludwig van Beethoven, fürs Leipziger Bach-Museum der perfekte Tag, eine Ausstellung zu eröffnen, die sich im Beethoven-Jahr mit „Bach und Beethoven – Wahre Kunst bleibt unvergänglich“ beschäftigt. Doch dann machte die Corona-Pandemie den Machern einen dicken Strich durch die Rechnung. sprach über das Projekt mit Peter Wollny, dem Direktor des Bach-Archivs.

Peter Wollny, Direktor der Leipziger Bacharchivs. Quelle: Andre Kempner

Ihr Museum ist wie alle anderen derzeit geschlossen. War’s das mit Ihrer neuen Ausstellung?

Natürlich nicht. Wir haben alle Leihgeber kontaktiert, und sie haben uns die Verlängerung der Leihfristen zugestanden. Wir werden also irgendwann die offizielle Ausstellungs-Eröffnung nachholen können. Ich rechne mit einem Termin irgendwann zu Beginn der zweiten Jahreshälfte. Aber genau kann man das in diesen Zeiten nicht sagen.

Und bis dahin?

Machen wir die Schau in abgespeckter Form im Internet zugänglich – vor allem um Lust zu machen auf das gesamte Paket.

Und was ist da drin? Außer dem berühmten Beethoven-Zitat vom Bach, der eigentlich Meer heißen müsse, und der Fugen-Freude des späten Meisters, gibt es ja nicht allzu viele Verbindungen zwischen den beiden Komponisten.

Doch, die gibt es – und eine Ausstellung, die sich auf die von Ihnen genannten Aspekte beschränkte, hätten wir auch nicht gemacht.

Wie sehen sie aus, die Verbindungen?

Zugespitzt könnte man sagen, dass die Welt die Wiederentdeckung Bachs Beethoven und Leipzig verdankt.

War das nicht Mendelssohn?

Unmittelbar haben Sie recht. Aber Beethoven ebnete ihm die Bahn.

Das müssen Sie erklären!

Gern. Aber dafür muss ich ein wenig ausholen: Beethoven hat ja in Wien als junger Komponist zunächst vor allem für einen kleinen Kreis von Kennern komponiert, die aufgeschlossen waren gegenüber den Ungeheuerlichkeiten einer Musik, die das erklärte Ziel verfolgte, die Grenzen immer weiter zu verschieben. Bei dieser Musik war es nicht damit getan, sie zur Erbauung zu hören, die musste man sich erarbeiten. Und da kommt Leipzig ins Spiel.

Nämlich wie?

Mit der Allgemeinen Musikzeitung, kurz AMZ, gegründet 1798 unter dem Dach von Breitkopf und Härtel.

Als eine Art-Marketing-Instrument des Musikverlages.

Wenn Sie so wollen – Ja. Aber auf höchstem Niveau. Ziel der AMZ war es, der neuartigen und höchst anspruchsvollen Musik ein neues, ein breiteres, ein bürgerliches Publikum zu erschließen. Und die Autoren gehörten zu den klügsten Köpfen der Zeit. Was allein E.T.A Hoffmann mit seinem Schrifttum für die Verbreitung anspruchsvollster Musik getan hat, kann man heute gar nicht hoch genug bewerten. Er und seine AMZ-Kollegen haben einem breiten Bildungsbürgertum erklärt, dass und warum Beethoven ein Höhepunkt in der Musikgeschichte war. Sie haben bei ihrer Leserschaft den Grundstein für die Bereitschaft gelegt, sich ernsthaft mit einer Musik auseinanderzusetzen, die sich nicht beim ersten oberflächlichen Kontakt erschließt, die aber, wenn man sie sich erarbeitet, um so mehr Genuss bereitet.

Also kann man sagen, dass das Marketing-Instrument eines Musikverlags wesentlich zur Bildung des musikalischen Kanons beigetragen hat, der noch heute gültig ist?

Ja, wenn man will, kann man das so sagen. Aber weil die Schreiber ästhetisch und literarisch absolut integer waren, kann ich daran nichts Problematisches erkennen.

Und was hat das alles mit Bach zu tun?

Ganz einfach: Als in den 1820ern Mendelssohn die Bach-Renaissance lostrat, war das Feld schon vorbereitet: Es gab ein musikalisch gebildetes und sowohl Neuem als auch Kompliziertem gegenüber aufgeschlossenes Publikum, das bereit und auch geistig in der Lage war, die Größe dieser alten Musik zu erkennen, die sich da so neu präsentierte. Verkürzt kann man also sagen: Hätte sich das Leipziger Bürgertum sich nicht bereits an die dicken Brocken Ludwig van Beethovens gewöhnt, es hätte den Bach nur schwerlich schlucken können.

Und wie zeigt man das in einer Ausstellung?

Uns war von vornherein klar, dass man da einen sinnlichen Zugang finden muss, es nicht damit getan ist, altes Papier an die Wände zu hängen. Ich denke, dass Henrike Rucker, die die Ausstellung im Bach-Museum umgesetzt hat, diesen Anspruch auf großartige Weise erfüllt hat. Sie hat viele schöne Dinge gefunden: Briefe, Handschriften, Bildnisse, Dokumente, die wir um den Vertrag gruppieren, den Beethoven 1810 mit dem Leipziger Verlag Breitkopf und Härtel geschlossen hat. Das Glanzstück der Ausstellung, das uns der heutige Breitkopf-Chef Nick Pfefferkorn aus Wiesbaden, wo der Verlag heute seinen Sitz hat, zu Verfügung gestellt hat.

„Bach und Beethoven – Wahre Kunst bleibt unvergänglich“ im Netz: bachmuseumleipzig.de

Von Peter Korfmacher