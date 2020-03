Ausverkauftes Haus Auensee: Faber am Scheideweg

Leipzig

Nein, das werde ihm nicht passieren. Er habe aus dem Schicksal der Kaiser Chiefs gelernt, die ihren Überhit „Ruby“ einst mitten im Konzert spielten und danach das Publikum weglaufen sahen. Julian Pollina alias Faber bringt deshalb das vom Publikum schon früh geforderte „Tausendfrankenlang“ erst ganz am Ende im rappelvollen Haus Auensee – als i-Tüpfelchen eines zwiespältigen Konzerts.

Wie alles anfing

Wir erinnern uns: Im Sommer 2017 erschien das erste Album „Sei ein Faber im Wind“ und stand ziemlich solitär da mit seinen so schwer- wie übermütigen Liedern, die klingen, als ob ein deutscher Poet auf dem Balkan zum Volksfest aufspielt: stampfende Rhythmen, mal traurige, mal vergnügt pupsende Posaune und Texte übers Europa dieser Tage wie: „Die einen ertrinken im Überfluss / Die anderen im Meer“. Dazu eine ordentliche, aber natürlich total ironische Prise Chauvinismus – Kritik und Publikum klatschten in die Hände.

Von der Schmuddelecke zur klaren Haltung

Zwei (Festival-) Sommer später kletterte das zweite Album „I fucking love my Life“ im November auf Platz 3 der Charts. Und nun ist also das Haus Auensee ausverkauft. Faber staunt und möchte natürlich, dass alle mitsingen und feiern, aber: „Vielleicht müssen wir manchmal auch überlegen, was wir da gerade gesungen haben.“ Denn in seinen Liedern sprechen die fiktiven Figuren oft selbst. Was in Romanen ganz normal ist, in Popsongs aber sehr beklemmend wirkt – man denke nur an Falcos „Jeanny“ und „Where the wild Roses grow“ von Nick Cave und Kylie Minogue. So singt ein fiktiver weiblicher Faber-Fan in einem Song: „Pack deine Flöte aus, ich schwör’ ich spiel Vivaldi drauf“ – nicht die einzige plumpe Männerphantasie des Abends. Aus der Schmuddelecke findet Faber aber immer wieder zu klarer Haltung: „Besorgter Bürger, ja / Ich besorg’s dir auch gleich“ und „So fremd wie du war mir noch keiner“ heißt es in Richtung krakeelender Nationalisten in „Das Boot“, das am nächsten an Kunstwerke wie „In Paris brennen Autos“ und „Wer nicht schwimmen kann, der taucht“ heranreicht.

Ganz schlimmer Schlager

Der ganze „Zieh dich aus, kleine Maus“-Quatsch gipfelt schließlich in „Tausendfrankenlang“: eigentlich prototypisch fabermäßig mit einigermaßen ruhiger Strophe, sich Bahn brechendem Refrain und einem (natürlich männlichen) Lustmolch, der in eine (natürlich weibliche) Prostituierte verliebt ist. Aber schon die ungebremsten LALALA-LALA-LALAAA-Chöre zu Beginn verraten, dass es Herrn Pollina hier übermannt hat, dem Kitsch in Text und Melodie zu frönen: „Ich habe dich geliebt / Tausend Franken lang! / Und wenn du neben mir liegst / Sehe ich dich an / Dann schwebe ich davon / Tausend Meter hoch! / Mir wird warm / Jetzt bin ich arm.“ Ganz schlimmer Schlager ist das, den man bierselig für bare Münze halten kann. Möge ihn der Ballermann holen! Und möge ihn Faber ab der nächsten Tour aus dem Programm streichen, wie es Die Ärzte einst mit „Männer sind Schweine“ taten.

Und weil wir gerade bei unseligen Ohrwürmern sind, sei an das Allheilmittel gegen sie erinnert: ein belegtes Brot mit Schinken. Sching-könn!

Von Benjamin Heine