Leipzig/Hamburg

Der 20. Preis der Literaturhäuser geht an den Schriftsteller Ingo Schulze. Das teilte das Netzwerk am Freitag mit. „Eigentlich, ganz ursprünglich wäre diese Woche Buchmesse gewesen und wir hätten den neuen Preisträger in großer Runde feiern können“, heißt es in der Mitteilung. Schon Vorjahressiegerin Marlene Streeruwitz hat ihren Gewinn nicht einlösen können – denn der besteht aus Live-Auftritten in den zum Verbund gehörenden Literaturhäusern, darunter auch im Leipziger. Dotiert ist der Preis mit 20.000 Euro.

„Die Termine der Lesereise werden noch bekannt gegeben“, heißt es optimistisch. Bei Veranstaltungen mit Ingo Schulze vermitteln sich „Lust an der Sprache und am Spiel und seine Liebe zu den Figuren und ihren Verstrickungen unmittelbar“, schreibt die Jury. Er ziehe in der ihm eigenen Begeisterungsfähigkeit das Publikum schon nach wenigen Minuten in seine literarischen Räume. „Er vermittelt seine Gedanken und Überlegungen zur Literatur und den zugrunde liegenden Schreibhaltungen und Erzählmotivationen anschaulich wie charmant – und immer auf den Punkt.“

Nicht zuletzt in Zeiten affektiver Zuspitzung und Gereiztheit überzeuge Ingo Schulze auch durch seine ausgeprägten integrativen Fähigkeiten – literarisch wie im Gespräch.

Spiegel der Zeiten

In seinen Büchern widmet er sich vor allem den Jahren der DDR, der Wende- und Nachwendezeit, also dem, was den Alltag in Deutschland prägt. Denn er setzt das innere Erleben „ins Verhältnis zur Gegenwart, zum ungebremsten und entsolidarisierten globalen Kapitalismus“.

Geboren wurde Schulze 1962 in Dresden, er hat klassische Philologie in Jena studiert, als Schauspieldramaturg und Zeitungsredakteur gearbeitet. 1995 debütierte er mit „33 Augenblicke des Glücks“, es folgten „Simple Storys“ (1998), „Neue Leben“ (2005), „Adam und Evelyn“ (2008) und „Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ (2017).

Politischer Autor und Künstler

Im vergangenen Jahr erschien sein Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ (2020), der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Darin macht er es den Leserinnen und Lesern nicht leicht, sondern kommt ihnen entgegen in einer Geschichte über Veränderungen, die einen Menschen überfordern können.„In unserer Welt immer die Ursache für eine Wirkung zu finden, das ist schwer geworden“, heißt es am Ende.

Während seiner Lesung am 12. März 2020 im Literaturhaus Leipzig trat in Berlin ­Angela Merkel vor die Presse mit ihrer Frage: „Was ist in dieser augenblicklichen Situation verzichtbar, was sollte nicht stattfinden?“ Der Lockdown kam, und wie schön wäre es, würde sich nun mit dem Preis der Literaturhäuser ein Kreis schließen, indem er sich öffnet.

Im Oktober erhielt Schulze den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für sein Engagement als politischer Autor und Künstler.

Von jaf