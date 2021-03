Leipzig

“Nachtgestalten“ ist der erste gemeinsame Comic des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš und des österreichischen Comic-Zeichners Nicolas Mahler. Ein Werk voller Witz, Melancholie und kneipenphilosophischer Tiefe, das sie zusammen in einem Wiener Gasthaus bei viel Bier entworfen haben.

Kneipentouren wie in ihrem Comic können gerade nicht stattfinden. Was vermissen Sie derzeit am meisten?

Rudiš: Ich vermisse es schmerzlich, zum Biertrinken und Plaudern in die Kneipe zu gehen, wie mit Nicolas in Wien im „Steman“, wo wir an der Graphic Novel gearbeitet haben. Was passiert, wenn es wieder möglich ist? Werden alle Alkoholiker, weil der Nachholbedarf so groß ist? Wer hätte gedacht, dass die Kneipe zu solch einem Sehnsuchtsort wird.

Birgt der Frust des Alleinseins nicht ebenso Alkoholismusgefahr?

Mahler: Bier zu Hause macht keinen Spaß. Ich trinke jetzt Wein.

Rudiš: Es ist unglaublich: Diese Seuche hat auch aus mir einen Weintrinker gemacht.

Mahler: Das Bier ist für lange Abende und ausgiebige Gespräche. Dialoge, die früher im Lokal stattfanden, führt man jetzt beim Spaziergang.

Rudiš: Wie in unserer Geschichte.

Mahler: Nur die Stopps im Lokal sind aus heutiger Sicht Fiktion.

Blieben die Nachtgestalten Freunde ohne Bier und Kneipe als Ziel?

Rudiš: Ich glaube schon, dass sie zusammen spazieren gehen würden. Im Buch reden sie auf der Straße mehr, als in der Kneipe. Vieles passiert unterwegs, wie im Road Movie.

Aber die Asymmetrie fällt auf: Einer spricht, einer hört zu und verwechselt sogar den Namen der Freundin des anderen.

Mahler: Die Stelle finde ich typisch für Männerfreundschaften. Es gibt die Sender und die Empfänger. Man denkt, der Empfänger ist ein guter Zuhörer. Das ist aber nicht der Fall, weil der Sender zu viel sendet über seinen ständigen Herzschmerz, dass es nur als Akustik am anderen vorbeirauscht. Das darf man aber nicht als Bösartigkeit missverstehen, er nimmt es sehr wohlwollend als Klangteppich auf.

Rudiš: Ich glaube auch, dass sie gut befreundet sind. Die Geschichte muss unbedingt jemandem anvertraut werden. Das ist wie in meinem Roman „Winterbergs letzte Reise“, Winterberg muss auch seine Geschichte unbedingt loswerden.

Zur Person: Nicolas Mahler und Jaroslav Rudiš Der Wiener Zeichner Nicolas Mahler, 1969 geboren, zeichnet Cartoons und verdichtet Weltliteratur radikal mit pointiertem Humor. Die Romane, Comics und Theaterstücke des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš, 1972 geboren, erzählen von Protagonisten, die schwer an der Last der wechselvollen europäischen Geschichte tragen. Beide wurden für ihr Werk vielfach ausgezeichnet. „Nachtgestalten“ (erschienen bei Luchterhand, 144 Seiten, 18 Euro) ist ihr erster gemeinsamer Comic. Am 15. März, 19.30 Uhr, stellen sie das Buch online auf www.literaturhaus-stuttgart.de vor.

Wie Winterberg glaubt er an Schicksal und sagt: Es gibt kein Entkommen aus der Geschichte.

Rudiš: Das ist ein Zitat für die Fans, das ich reingeschmuggelt habe. Da drehe ich mich im Kreis, das war schon bei „Alois Nebel“ so, meiner ersten Graphic Novel mit Jaromír 99: Meine Figuren sind fasziniert von der Historie, unlösbar an sie gefesselt und werden langsam an ihr verrückt. So gesehen sind unsere „Nachtgestalten“ die Fortsetzung meines Erzählens, und es freut mich, dass es dank Nicolas eine neue Dimension bekommen hat. Mit viel Humor.

Ein Humor mit düsteren Seiten. Das einsame Wisent wird zur Erlösungs-Fantasie. Woher kommt das Motiv?

Rudiš: Ein Freund, ebenfalls ein Schriftsteller, hat in einem Prager Wirtshaus von einem Professor gehört, der drei Jahre unter Wisenten lebte. Die Geschichte habe ich ihm für ein Schnitzel abgekauft. Wir tauschen gegenseitig Schnitzel gegen Geschichten. Vielleicht bringt es die Zeit mit sich, dass solche Sehnsüchte nach Flucht und Ausstieg gedeihen.

Wie arbeiten Sie beide zusammen, auch mit Schnitzel?

Rudiš: Schnitzel und Bier. Zuerst habe ich Nicolas mit kleinen Texten versorgt, dann haben wir uns regelmäßig in Wien getroffen. Wien ist für uns Tschechen immer noch eine Art Hauptstadt unseres alten Mitteleuropas. Wir essen, quatschen und Nicolas macht Skizzen. Die besten Sachen ereignen sich nebenbei.

Inzwischen leben Sie in Berlin, haben Sie dort eine Stammkneipe, in der Geschichten entstehen?

Rudiš: Ja, aber die Lokale, die ich aus Tschechien kenne, findet man dann doch eher in Wien. Die verbindende Tradition der alten Monarchie lebt fort, so wie im „Steman“, wo das Bier immer perfekt gezapft ist wie in Brünn oder Prag.

Wien ist für seine Caféhauskultur bekannt. Haben Sie ein Stammcafé, Herr Mahler?

Mahler: Ich mag die Atmosphäre der Caféhäuser nicht. Es ist zu still, und ich habe ein Problem mit den Stammgästen, die andere belauschen. Bei einem Gespräch mit einer Journalistin nahm ein Stammgast am Nebentisch seinen Kuchen, drehte sich zu uns und hörte zu. Außerdem entsteht irgendwann die Situation, dass man andere grüßen müsste. Bevor ich Stammgast werde, muss ich abspringen. Ich will meine Ruhe und keine Gesprächsverpflichtung.

Rudiš: Und die Kneipengeschichten wiederholen sich.

Wie in der Großfamilie.

Rudiš: Ich kenne viele, für die das Gasthaus ein Familienersatz ist. Ich weiß nicht, wie sie die Zeit durchstehen. Ich wurde auch schon gefragt, ob es eine Fortsetzung von „Nachtgestalten“ gibt. Ohne Kneipentreffen scheint mir das unmöglich.

Herr Mahler, Ihr reduzierter Stil lässt sich vergleichsweise flink zeichnen. Gibt es Kollegenneid, dass Sie so schnell sind?

Mahler: Auf das konkrete Buch nicht, aber unter Comiczeichnern ist es schon unüblich, nach einem halben Jahr das nächste Werk zu veröffentlichen. Viele Kollegen rechnen eher mit zwei oder drei Jahren. Dennoch ist es schwierig, wenn man ein halbes Jahr arbeitet, und dann liest es jemand in 25 Minuten durch und sagt: War eh ganz schön.

Wie finden Sie zueinander? Nicolas Mahler setzt auf Reduktion, Jaroslav Rudiš erzählt ausschweifend ...

Rudiš: Nicolas auch, wenn wir unter uns sind.

Sie haben schon Proust und Joyce für Ihre Comics drastisch gekürzt. Fällt das Kürzen bei einem Freund schwerer?

Mahler: Nein, Hemmungen hat man nur, wenn man seine eigenen Texte zusammenstreicht. Die Texte anderer kürze ich sehr gern. Es fliegen super Stellen raus, wenn sie im Comic nicht richtig funktionieren.

Bleibt noch eine Frage: Warum wird der Biertrinker im Lockdown zum Weintrinker?

Mahler: Ich bin Verfechter des Standpunkts: Bier schmeckt nur im Lokal gut. Entscheidend ist aber die Gewichtsfrage.

Die Kalorien?

Rudiš: Nein, das Schleppen.

Mahler: Sechs Bier- oder eine Weinflasche, wenn man sich einen kleinen Schwips antrinken will, da ist die Entscheidung doch schnell gefallen. Das ist meine Theorie.

Rudiš: Bier schmeckt frisch gezapft besser als aus der Flasche. Aber der Lockdown hat in Sachen Wein auch für eine schöne Entdeckungsreise durch Mitteleuropa geführt. Ich bin gespannt, was es aus uns Tschechen macht, einer Nation der Biertrinker. Viele sind umgestiegen.

Mahler: Es müsste ein Soda-Streamer für Bier erfunden werden.

Rudiš: In Tschechien boomten kleine Zapfanlagen für Zuhause. Ich kenne einige, die sich das installiert haben. Und andere, denen es von ihren Frauen verboten wurde. Vielleicht ziehen die „Nachtgestalten II“ durch die Weinreben der Wachau oder Südmährens.

Jaroslav Rudiš, Nicolas Mahler: Nachtgestalten. Luchterhand; 144 Seiten, 18 Euro; Online-Buchvorstellung am 15. März, 19.30 Uhr: www.literaturhaus-stuttgart.de

Von Dimo Rieß