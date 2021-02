Leipzig/Berlin

Anruf für eine „Tasse Kaffee“ in Coronazeiten, ein Gespräch auf Distanz also. Mit Ulrike Almut Sandig, Schriftstellerin, Dichterin, Klangkünstlerin, zu Hause in einer Patchworkfamilie (acht Jahre alte Tochter, Partner mit großem Sohn, Pudel Tui) an den Yorkbrücken in Berlin.

Homeoffice sei für sie nichts Besonderes. Sie schreibe eh zu Hause. Was ihr derzeit fehle, ist das Unterwegssein, die Lesetouren, die Konzerte, das Publikum bei musikalisch-poetischen Auftritten mit dem Rapper Grigori Sementschuk aus der Ukraine und ihrer Poetry-Band Landschaft. Dass nun der Preisverleih, weswegen dieser Treff am Telefon eigentlich stattfindet, auf den Spätsommer verschoben ist, nimmt Ulrike Almut Sandig erfreut gelassen: „Das gibt mir Zeit.“ Wofür? „Fürs Lesen der Bücher von Erich Loest...“

Auf den Spuren von Erich Loest

Bislang, so gibt sie zu, habe der Autor der realistisch-dokumentarischen Literatur nicht vorrangig auf ihrer Liste gestanden. Seit ihr aber der Erich-Loest-Preis der Leipziger Medienstiftung der Sparkasse zuerkannt wurde, fühle sie sich aufgefordert, die Bücher der Leipziger Schriftstellerlegende zu lesen. Auch freue sie es, einen Preis zu bekommen, mit dem schon der aus Frohburg stammende Guntram Vesper (1941-2020) ausgezeichnet wurde.

Ulrike Almut Sandig mit Tochter Mathilda und einem Porzellanbecher der Manufaktur Raupach in Peritz, einem Dorf ihrer Heimat nahe Riesa. Quelle: privat

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält Sandig für ihr überwiegend von Lyrik geprägtes Werk und, vor allem, für den Debütroman „Monster wie wir“ (Schöffling Verlag 2020). Ruth und Viktor wachsen in einer sächsischen Kleinstadt in den späten DDR-Jahren auf. Beide erleben körperliche und sexuelle Gewalt. Die Erlebnisse sind die Langzeitfolgen und das zentrale Thema des Romans. Mit dem Abstand von einem Vierteljahrhundert berichtet die Ich-Erzählerin Ruth von ihrer Kindheit im ostdeutschen Braunkohlegebiet. Die Auseinandersetzung mit Gewalt, Verlust und Verschweigen verbinde die Autorin mit dem Namensgeber des Preises Erich Loest, heißt es seitens der Medienstiftung.

„Leipzig muss keine Weltstadt sein. Leipzig benimmt sich einfach so.“

Ulrike Almut Sandig wurde 1979 im sächsischen Nauwalde bei Riesa geboren, sie stammt aus einer Pfarrersfamilie, studierte am Leipziger Literaturinstitut. Erste Gedichtbände erschienen in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke. 2006 schrieb sie für die Essayserie der Leipziger Volkszeitung „Nachdenken über Leipzig“ den Beitrag „Schwarzbrot und Schlitten“ – ihre kleine Leipziger Stilkunde. Jetzt hat sie den Text wieder mal gelesen und stellte fest, dass der vor 15 Jahren benutzte Spruch „In Chemnitz wird das Geld verdient, in Leipzig wird damit gehandelt, und in Dresden wird es wieder ausgegeben“ von gestern ist. Zu einem Satz steht die Autorin auch nach Jahren: „Leipzig muss keine Weltstadt sein. Leipzig benimmt sich einfach so. Das hat Stil.“

Mehr Zeit zum Lesen

Zurück ins Berliner Homeoffice. Der neue Gedichtband ist so gut wie fertig. Ein zweiter Roman steht auf dem Schreibprogramm. Gerade gibt es, weil das Reisen nicht sein darf, mehr Zeit zum Lesen. Von Loest war die Rede. Wieder entdeckt hat sie die letztjährige Nobelpreisträgerin Louise Glück, das Buch „Averno“ stand lange unbenutzt im Regal – „ein toller Gedichtband“. Gelesen wird langsam, wenn es geht in Originalsprache, auf dem Sofa, in der Badewanne, im Bett. Wenn es genug der Geistesarbeit ist, geht Ulrike Almut Sandig mit Pudel Tui in den Park, nimmt dort Menschen wahr, die sich mit für sie bizarrsten Sportarten fit halten und bei denen sie sich fragt: „Was ist das denn?“ Sie entdeckt boxende Menschen, solche, die trotz Verbot in der Öffentlichkeit Alkohol trinken – und sieht die Polizei in den am Wochenende verstopften Park reinfahren.

Abbildung der Wirklichkeit interessiert sie nicht

Alles wird gespeichert, wird aber nicht Literatur. Abbildung der Wirklichkeit interessiert die Poetin nicht. In Zeiten von Social Distancing schrieb sie für ein Videoprojekt des Bertolt-Brecht-Hauses das Gedicht „Anleitung zum Lachen auf Abstand“, demnächst im Netz als ironischer Popsong und Film. Schreiben sei für sie das „Waschprogramm fürs Hirn“. Und falls nichts mehr geht? „Dann schaue ich Science-Fiction-Filme.“ Oder sie reist zumindest in Gedanken nach Indien, wo die studierte Indologin mit der Fusion-Rockband Alif Programme gestaltete und es nach Corona fortsetzen will.

Von Thomas Mayer