Beethoven und Bach: Von Leipzig auf den Olymp

Leipzig

Maximal fünf Personen dürfen gleichzeitig rein in „Bach & Beethoven. Wahre Kunst ist unvergänglich“, die neue Kabinett-Ausstellung im Leipziger Bach-Museum, das damit endlich wieder geöffnet hat. Dennoch winden sich keine Schlangen über den Thomaskirchhof. Was Henrike Rucker, sie hat die Schau kuratiert, nicht wundert: „In normalen Zeiten sind 50 Prozent unserer Besucher Touristen aus dem Ausland. Die fallen in Zeiten der Corona-Pandemie komplett weg.“

Vertrag zwischen Breitkopf&Härtel und Ludwig van Beethoven. Quelle: Kempner

Anzeige

Musik im Weltall

Die andere Hälfte macht sich auch noch rar: Bis gestern Mittag kam genau ein zahlender Gast ins Allerheiligste im Bose-Haus und machte sich vertraut mit der Beziehung zwischen Bach und Beethoven und damit, wie die beiden in Leipzig vom Verlag Breitkopf & Härtel und dessen „Allgemeiner Musikzeitung“ systematisch auf dem Gipfel der Tonkunst installiert wurden, wo sie noch heute außer Haydn und Mozart niemanden als Konkurrenz fürchten müssen. Darum spielen beide auch eine Hauptrolle auf der vergoldeten Langspielplatte, die die Nasa 1977 mit der Voyager-Mission in die Weiten des Weltalls schickte.

Weitere LVZ+ Artikel

Beethoven als Cover Boy: Titelseite der ersten Ausgabe der Allgemeinen Musikzeitung. Quelle: Kempner

Die wichtigste der Künste

Eine Kopie dieser interstellaren Botschaft steht am Anfang der schönen Ausstellung, die mit erlesenen Exponaten, Briefe sind darunter, Autographen, Erstausgaben, Rezensionen, Verträge, Zeugnisse, Musikalien, Musik (neben einer Schutzmaske sollten Besucher auch Kopfhörer mitbringen) und Programmzettel, vor allem eines zeigt: Leipzig steht am Anfang einer Entwicklung, die in Deutschland die Musik zur wichtigsten der Künste erhob – und gleichzeitig das Publikum ertüchtigte, sich dieser Musik als würdig zu erweisen.

Fruchtbarer Boden

Derlei fiel, zumal sich damit auch gutes Geld verdienen ließ, in der stolzen Bürgerstadt Leipzig auf fruchtbaren Boden. Und obschon Beethovens Wirkungszentrum in Wien lag, wäre er ohne die Aktivitäten in Leipzig, die Aufführungen des Gewandhausorchesters, die Lehrtätigkeit am Konservatorium, die Bemühungen des Verlags Breitkopf & Härtel gewiss nicht so schnell in den Rang eines weltweit verehrten Titanischen gelangt.

Schöne kleine Ausstellung

Die Zeit, bis wir dessen Klänge wieder uneingeschränkt im Konzert hören können, hilft sie zu überbrücken, diese schöne kleine Ausstellung, die Lust macht auf mehr. Auf mehr Bach-Museum und, mehr noch, auf mehr Musik.

„Bach & Beethoven“ im Bach-Museum, Di–Fr 10–18 Uhr unter Berücksichtigung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Das Ticket kostet 8. Euro und berechtigt zum zweimaligen Besuch des Museums, weil die Dauerausstellung noch geschlossen ist.

Von Peter Korfmacher