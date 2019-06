Leipzig

Stickig ist es in der Alten Börse am späten Donnerstagabend. Da helfen die weit aufgestoßenen Fenster und wehender Durchzug nur bedingt, die klappernden Fensterläden tragen aber zur Atmosphäre bei. Nachtmusik von Bach und Söhnen liefert der Artist in Residence des Bachfests Kristian Bezuidenhout.

Der Titel des Konzerts „ Familienduell“ klingt kämpferischer, als es sich entwickelt: Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bachs berühmtester Sohn, der älteste Wilhelm Friedemann Bach und der Herr Vater persönlich treten bei Bezuidenhouts Cembalo-Spiel vielmehr in einen Generationendiskurs, der seinerseits ein Fenster vom Barock in folgende Epochen aufstößt.

Perlende Läufe, drängende Akkorde

Carl Philipp Emanuel macht, anders als geplant, den Anfang mit der Sonate a-moll, der ersten Württembergischen Sonate. Ohne Umschweife stürzt sich der in Südafrika geborene Cembalist in die Tasten, öffnet sich vor allem im sanften Andante der Empfindsamkeit und erzeugt mit unverfälschtem Klang eine ganz eigene Intimität, die in dem vollgestopften Saal nicht möglich schien. Im Allegro assai dagegen perlen die Läufe nicht mehr, sie galoppieren über die drängenden Akkorde der linken Hand hinweg, aufgewühlt, Erlösung suchend.

Nachdenklich und zurückgenommen beginnt Bezuidenhout die Fantasie und Fuge in a-moll von Johann Sebastian, BWV 904. In der Ouverture der D-Dur Partita, BWV 828 , ebenfalls vom Bach Vater, scheint für einen Moment jegliche Melancholie wie weggeblasen. Ausgesuchte Artikulation, abgezirkelte Triller und eine gewisse Förmlichkeit bestimmen diesen Einstieg, bevor sich die Allemande wohlig seufzend und schwermütig anschließt. Und diese Schwermut, die sich in der unwirklich nächtlichen Stimmung spiegelt, lässt ihn auch in den folgenden Sätzen nicht mehr los.

Düsterer Bach

Den Sohn Wilhelm Friedemann spielt der 1979 geborene Wahllondoner mit gedämpfter Energie, fast schon schüchtern in den beiden folgenden Polonaisen, der Nummer 6 in es-moll und der Nummer 5 in Es-Dur. Johann Sebastian beschließt jedoch den Abend mit BWV 998, Präludium, Fuge und Allegro in Es-Dur und der finalen Partita g-moll, BWV 1004. Düster sind alle seine Bachs. Bezuidenhout fixiert die Noten mit hartem Blick, der Abgrund schwingt auch in betont fröhlichen Passagen mit, während er sich agil durch die Partitur trillert. Um Mitternacht ist der Zauber vorbei, und der Artist in Residence nimmt mit leichtem Lächeln Bravo-Rufe und Begeisterung entgegen, bevor er ohne Zugabe entschwindet.

Von Katharina Stork