Leipzig

In elf Wochen soll das Leipziger Bachfest beginnen: Elf Tage mit weit über 100 Veranstaltungen, die um „Erlösung“ kreisen und um „Bachs Messias“. Peter Korfmacher sprach mit dem Intendanten Michael Maul über die Perspektiven von Leipzigs wichtigstem Musikfestival in Corona-Zeiten, das im Vorjahr abgesagt werden musste.

Findet das Bachfest 2021 statt?

Davon gehe ich aus.

Das Bachfest oder ein Bachfest?

Das Bachfest. Wir planen keine Corona-Notausgabe, sondern das ursprüngliche programmatische Konzept. Schließlich steht das Bachfest unter dem Motto „Erlösung“.

Sie können unmöglich davon ausgehen, dass wir im Juni von der Corona-Pandemie erlöst sind ....

... nein, ich bin ja nicht naiv. Aber das Bachfest würde, eine generelle Spielerlaubnis vorausgesetzt, das erste große klingende Ausrufezeichen aus der Musikstadt Leipzig nach weitgehend überwundener Pandemie sein. Aber wir werden in den meisten unserer Spielstätten nur vor sehr viel weniger Publikum spielen können: in der Thomaskirche vor 500 statt vor 1500 Gästen, in der Nikolaikirche vor 350 statt vor 1500. Und die Konzerte werden dort voraussichtlich nicht länger als 70 Minuten dauern dürfen.

Wie soll das angesichts des inhaltlichen Konzeptes gerade des geplanten Kantaten-Ringes gehen?

Der Kantaten-Ring besteht aus elf Konzerten an vier Tagen. Er heißt in diesem Jahr „Bachs Messias“, denn er kombiniert Werke Johann Sebastian Bachs, die sich explizit mit Leben und Wirken Jesu Christi auseinandersetzen. Gerade verkürze ich die 30 Kantaten auf die Sätze, in denen die biblischen Ereignisse direkt geschildert werden. So wird der Ansatz, mit „Bachs Messias“ eine Art Jesus-Oratorium zu formen, vielleicht sogar noch deutlicher.

Kürzen Sie die Matthäuspassion auch auf eine gute Stunde runter?

Nein, das würde ich nicht übers Herz bringen. Muss ich aber auch nicht.

Warum?

Die Matthäuspassion wird im Gewandhaus aufgeführt. Das hat eine hervorragende Belüftung und Hygiene-Konzepte, die wesentlich längere Spieldauern und mehr Besucher erlauben – unter der Bedingung, dass die Gäste im Konzert Maske tragen.

Das funktioniert in anderen Räumen nicht. Was machen Sie mit Kartenkäufern, die Sie nicht unterbekommen? Wie wählen Sie aus, wer rein darf?

Das Problem stellt sich nicht. Denn wir sind zwar im November für kurze Zeit in einen ersten Vorverkauf gegangen, haben uns aber pro Konzert erstmal eine Maximalauslastung von 40 Prozent verordnet.

350 von 1500 in der Nikolaikirche sind nicht 40 sondern unter 25 Prozent.

Darum spielen wir die meisten Konzerte zweimal.

Michael Maul, Intendant des Leipziger Bachfestes Quelle: Kempner

Zur Person Michael Maul ist 1978 in Leipzig geboren, wo er unter anderem Musikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre studiert hat. 2002 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bach-Archiv Leipzig und 2015 Dramaturg des Bachfests Leipzig, dessen Intendant er seit 2018 ist.

Ein sehr großer Teil der Bachfest-Besucher kommt aus dem Ausland.

In normalen Zeiten über 35 Prozent. Wir sind das internationalste Musikfestival Deutschlands – vor Bayreuth.

Glauben Sie, dass die alle anreisen können?.

Amerikanische Bach-Fans schreiben mir gerade stolz, sie seien inzwischen geimpft und freuen sich nun aufs Bachfest. Dennoch müssen wir damit rechnen, dass viele internationale Gäste nicht anreisen können. Aber allein die nationale Nachfrage wird ausreichen, die verfügbaren Plätze zu füllen. Und für diejenigen, die in diesem Jahr nicht anreisen wollen oder dürfen, zu denen kommen wir mit „Bachs Messias“ nach Hause! In der neuen Kartenkategorie @home bieten wir Tickets für den Zugang zu einem Stream an, so dass jeder diesen Zyklus erleben kann – ob in Sydney oder Wanne-Eickel. Werkeinführungen und Vorträge gibt es auch kontaktlos: als Podcast-Reihe im Netz. Wenn das gut läuft, erreichen wir inklusive der verkauften Streaming-Tickets Besucherzahlen wie bei einem normalen Bachfest-Jahrgang. Dann hätten wir Corona überlistet!

Besteht nicht die Gefahr, dass die Leute sich dann sagen: Zuhause ist auch schön, ich gucke mir das jetzt immer am Bildschirm an.

Ich bin vom Gegenteil überzeugt: Die Leute sehen und hören das, bekommen eine Gänsehaut, und wollen beim nächsten Mal dann ganz real in unser Bach-Mekka pilgern. Und davon abgesehen: Wer in San Francisco wohnt und überlegt, nur für ein oder zwei Konzerte nach Leipzig zu fliegen, der sollte tatsächlich lieber den Stream nehmen – das fügt sich auch ins Nachhaltigkeitskonzept des Bachfestes.

Wenn Sie nur 40 Prozent der regulären Karten verkaufen, klafft auch ohne Streams ein Riesenloch in ihrem Etat.

Es ist klar, dass dieses Bachfest das am stärksten subventionierte aller Bachfeste wird, aber eben auch eines mit enorm hoher Symbolkraft. Wir sind sehr glücklich, dass die Stadt ihr Bachfest während der Pandemie nicht im Regen stehen lässt, und die Sponsoren fest zu uns halten. Und darum suchen wir intensiv nach Wegen, wie wir am Open-Air-Programm auf dem Marktplatz festhalten können, auch wenn da Hygiene- und Abstandsregeln nicht leicht umzusetzen sind.

Was hat das mit ihrem Etat zu tun? Außer dass die „BachStage“ das Festival noch teurer macht.

Es ist die beste Möglichkeit, den Leipzigern etwas zurückzugeben, und das ist in diesem Jahr besonders wichtig. Meine Devise: Erlösung für alle!

Nicht nur viele Besucher werden es wegen der Pandemie nicht nach Leipzig schaffen – die Künstler kommen ja auch aus aller Welt.

Schauen’ wir mal. Die größte Sorge bereitet mir derzeit die Frage, ob Masaaki Suzuki und sein Bach Collegium Japan anreisen können.

Und wenn nicht?

Wir spielen mit den Japanern gerade eine verrückte Alternative durch: Suzuki und sein Ensemble musizieren in Japan, und wir streamen es live – in die Welt und in die Thomaskirche. Klingt erstmal komisch, ist aber vielleicht der ehrlichste Ansatz, wenn man in pandemischen Zeiten ein internationales Festival wie geplant durchziehen will.

Leipziger Bachfest 2021 Das Bachfest rückt 2021 das Leben Jesu in den Mittelpunkt. Geplant sind allein dazu elf Konzerte. Unter dem Titel „Bachs Messias“ sollen in der Thomas- und Nikolaikirche drei Oratorien, die Matthäus-Passion sowie gut 33 Kantaten Bachs aufgeführt werden. Begleitet wird der Zyklus mit einer Bilderserie des Malers Michael Triegel. Der Schauspieler Ulrich Noethen liest aus den Evangelien. Das Bachfest findet nach aktuellem Stand unter dem Motto „Erlösung“ vom 11. bis 20. Juni 2021 statt. Erwartet werden wieder die weltweit führenden Bach-Interpreten. Karten und Informationen ab 10. April auf www.bachfestleipzig.de

Theoretisch besteht ja noch die zugegebenermaßen geringe Möglichkeit, dass die Zahlen erlauben, das Bachfest doch normal durchzuführen. Könnten Sie darauf noch reagieren?

Wir haben uns den 10. April als Datum für die endgültige Festsetzung des Programms gesetzt. Kurz darauf nehmen wir den Vorverkauf wieder auf – und können gegebenenfalls später immer noch zusätzliche Sitzplätze freigeben.

Das Gegenteil kann natürlich auch passieren: dass Sie doch noch absagen müssen.

Für die Absage „aus freien Stücken“ gilt auch die Deadline 10. April. Aber die Karte wollen wir nicht spielen. Was sich danach auf der Pandemie-Bühne tut, werden wir sehen – und nicht ignorieren können. Wie es in Kantate BWV 58 heißt: „Nur Geduld, Geduld, mein Herze, es ist eine böse Zeit! Doch der Gang zur Seligkeit führt zur Freude nach dem Schmerze!“

Von Peter Korfmacher