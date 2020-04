Bachfest versammelt am Karfreitag Sänger aus aller Welt in der Thomaskirche – virtuell

Leipzig

Es sieht nicht gut aus fürs Bachfest, das 2020 unter dem Motto „Bach – We Are Family“ Bach-Chöre aus aller Welt nach Leipzig bringen sollte. Die Absage wegen der Corona-Pandemie scheint nur noch eine Frage der Zeit. Was die Passions-Aufführungen rund um den Globus in der Karwoche anbelangt, sind wir schon ein Schritt weiter. Die sind bereits gestrichen. Auch die Thomaner mussten ihre traditionellen Aufführungen absagen. Das hat es zuvor nicht einmal im Zweiten Weltkrieg gegeben: Selbst am Karfreitag 1945, die Thomaner waren in Grimma im Exil, stellten sie zur Sterbestunde Christi eine Passions-Aufführung auf die Beine.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Für den Bachfest-Intendanten Michael Maul ist das Anreiz genug, sich vom Virus nicht vollständig den Schneid abkaufen zu lassen. Und so hat er für den Karfreitag des Corona-Jahrs 2020 ein außergewöhnliches Projekt ersonnen, das unter dem kämpferischen Motto „Passion trotz(t) Corona“ die Tradition – nicht nur der Thomaner – mit seinem Bachfest-Konzept kurzschließt: „Wir werden die internationale Bach-Gemeinde zum gemeinsamen Singen bringen, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort: am Karfreitag zur Todesstunde Christi an Bachs Grab in der Thomaskirche.“

Bachfest-Intendant Michael Maul. Quelle: Kempner

Passions-Essenz

Jedenfalls virtuell. Zu diesem Behufe musiziert eine Handvoll Musikern rund um den amtierenden Thomaskantor Gotthold Schwarz die preisgekrönte Essenz der Johannes-Passion des Musik-Podium Esslingen. Der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson übernimmt vom Evangelisten bis zum leidenden Jesu, vom Arienbass bis zur Magd alle Solopartien, Elina Albach am Cembalo und Philipp Lambrecht übernehmen das Orchester, fünf Sänger, die in der Apsis der Thomaskirche locker genug Platz finden für den derzeit angemessenen Sicherheitsabstand übernehmen mit Schwarz den Chor.

Bachfest-Künstler aus aller Welt

Und die Choräle kommen buchstäblich aus aller Welt. Maul: „Bachfest-Künstler wie Ton Koopman, Klaus Mertens, Martin Petzold, Thomaner, Rudolf Lutz und We-Are-Family-Chöre aus St. Gallen, Malaysia und Ottawa werden aus ihren Wohnstuben live in die Aufführung geschaltet, um über viele tausend Kilometer hinweg doch in der Thomaskirche singen.“

Spirituelle Kraft

Dazu ermuntert der Bachfest-Intendant auch die Zuschauer, die diese sehr besondere Aufführung auf der Facebook-Seite des Festivals live verfolgen können und am Abend auch Aufzeichnungen in Radio und Fernsehen. Um deren Text- und Notensicherheit auf die Sprünge zu helfen, hat das Bachfest in aller Eile ein digitales Programmheft mit Noten und Texten der Choräle entwickelt. Maul: „Ich bin mir sicher: Das wird für uns alle ein sehr bewegendes Ereignis werden.“ Zumal die Passion an einem Karfreitag, der zwangsläufig ohne Kirchgang auskommen muss, auch die spirituelle Kraft eines Gottesdienstes entfaltet. Denn dafür hat Bach sie geschrieben.

Ton Koopman, Präsident des Bach-Archivs. Quelle: Andre Kempner

Bach-Archiv-Präsident Ton Koopman sagt es so: „Wir alle haben das Bachfest herbeigesehnt. Mit Pilgern aus aller Welt wäre es herrliches Bach-Esperanto geworden. Umso tröstlicher ist es, dass wir diese Idee nun am Karfreitag virtuell hörbar machen können. Und toll, dass ich 2020 so zumindest einmal in der Karwoche an der Aufführung einer Bach-Passion mitwirken kann.“

10. April, 15 Uhr, kostenloser Livestream aus der Thomaskirche: www.facebook.com/bacharchiv. MDR Kultur überträgt zeitversetzt ab 19 Uhr, MDR-Fernsehen ab Mitternacht.

Von Peter Korfmacher