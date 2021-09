Leipzig

„Nach dem Sieg hast du mehr Feinde“, erfuhr Marcus Tullius Cicero schon Jahre vor Christus. Zuvor schon einige zu haben, hätte auch seinen Reiz. Doch Feinde muss man sich verdienen. Nun tritt der Bundestagswahlkampf in die heiße Phase – und lässt doch kalt. Er macht einfach keinen Spaß. Zumindest nicht von unten gesehen, vom Sofa aus auf ein TV-Triell schauend, in dem die Kanzlerinnenkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) sowie die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) nichts wagen.

Beim Duell oder Solo wird es nicht besser. Angela Merkels berühmter Satz aus dem Wahlkampf 2013 lässt sich nicht vererben: „Sie kennen mich.“ Denn was dem Machtkampf heute prägt, ist: bundespolitisch etwas zu bewegen, ohne sich selbst zu bewegen. Um möglichst unerkannt zu bleiben.

Drei Spieler, die nichts zu verlieren haben

Die Kabarettistin Lisa Fitz, gewiss nicht Galionsfigur sensibler Analysen, wird demnächst 70, klassisches Wahlalter also, und hat der Deutschen Presse-Agentur aus diesem Anlass mitgeteilt: „Ich bin weder links noch rechts – ich bin sauer!“ Zu den Gründen ihres Missvergnügens zählen Corona-Politik, Korruption und Lobbyismus. Man muss ihre Meinung nicht teilen, um Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit zu ergänzen und auf mehr Fragen zu kommen als Antworten.

Für den 26. September rechnen sich drei Kandidaten Chancen aus, die wirken wie drei Spieler, die nichts zu verlieren haben. Der Versuch, besser gar nichts zu machen als keinen Fehler, hat zu einem Drittel funktioniert: bei Olaf Scholz (SPD). Und auch nur, was die Wahlkampfwochen betrifft. Der wöchentliche Blick auf die Wenn-an-diesem-Sonntag-Bundeswahl-wäre-Inzidenz sah ihn langsam aufsteigen – und die anderen abstürzen. In der Statistik von statista.de sind die Grünen derzeit bei 15 bis 19 Prozent zu finden, während die SPD (knapp 25) die Union (21,5) überholt hat. „Es kann auch mal sein, dass du verlierst“, hat Laschet am Donnerstag beim Sat.1-Kinder-Format „Kannste Kanzleramt?“ erklärt. Ach ja, Bildungspolitik wäre auch noch ein Thema.

„Zukunftsteam“ vs. „jetzt schon Zukunft“

Scholz hält auf Wahlplakatwänden den Kopf für „Kompetenz für Deutschland“ hin, bei der CDU übernehmen Parteimitglieder die Rollen von Polizistin und Krankenschwester. Während Laschet sein Zukunftsteam aufstellte, forderten Baerbock und Habeck auf, „jetzt schon Zukunft“ zu wählen, denn „Unser Land kann viel, wenn man es lässt.“ Über so einen Satz ließe sich länger nachdenken als über ungelöste Probleme der Mathematik.

„Die guten Ratschläge, sie mögen kommen, woher immer, müssen ihren Ursprung in der Klugheit der Fürsten haben und nicht die Klugheit der Fürsten in den guten Ratschlägen“, kann bei Niccolò Machiavelli (1469–1527) nachlesen, wer wissen will, wie politische Macht gewonnen und bewahrt wird. „Nichts kann einem Fürsten die allgemeine Verehrung dauernder sichern, als große Taten und außerordentliche Unternehmungen“, schreibt der italienische Philosoph. Das ist zwar ein bisschen her, doch wozu den Wahlkampf neu erfinden, wenn Machiavelli im Bücherregal steht – und daneben Cicero.

Die schlimmsten Gerüchte kommen aus dem Freundeskreis

Es ist einfach: „Vergiss nicht deine Familie und nächsten Angehörigen. Sorge dafür, dass sie alle hinter dir stehen und sich deinen Erfolg wünschen. Dazu gehören dein lokaler Wahlkreis, deine Nachbarn, deine Klienten, deine ehemaligen Sklaven und sogar deine Diener. Denn die meisten vernichtenden Gerüchte, die an die Öffentlichkeit gelangen, kommen aus der Familie und dem Freundeskreis.“

So hat es Quintus Tullius Cicero seinem Bruder, dem großen Redner Marcus Tullius Cicero empfohlen, als der sich im Wahlkampf um das Amt des Konsuls befand und im Jahr 63 vor Christus tatsächlich gewann. Natürlich dank Quintus’ Ratgeber „Wie man eine Wahl gewinnt“. 58 Ratschläge gibt der eine Bruder dem anderen an die Hand, damit der „mit der größten Besonnenheit, Anstrengung und Sorgfalt einen makellosen Wahlkampf führen“ kann. Und es braucht nicht viel Phantasie, ihre Gültigkeit ins Heute zu verlängern.

Wer nur gewinnen will, kann verlieren

Quintus lobt Wissen, Talent und Erfahrung des „lieben“ Marcus, er weiß aber auch um dessen Außenseiterrolle, und da könnte sich unser aktuelles Kandidaten-Trio mitgemeint fühlen, wenn Quintus analysiert: „Alle trauen dir dieses Amt zu, doch gibt es auch viele, die es dir missgönnen. Du gehörst nicht zur Nobilität, trotzdem strebst du das höchste Amt im Land an.“ Sein Hauptwidersacher sei „so unberechenbar, dass die Leute ihn noch mehr fürchten, wenn er sich einmal ruhig verhält, als wenn er Ärger macht.“ Haben Sie ihn erkannt?

Einer der Ratschläge prägt tatsächlich jede Wahlkampfrede: „Die Menschen sind von Natur aus viel wütender, wenn man ihnen eine Bitte rundweg abschlägt, als wenn man sein Versprechen später mit der Erklärung zurücknimmt, man würde ja gerne helfen, wenn man es nur könnte.“ In einem guten Wahlkampf, schreibt Quintus, komme es darauf an, in den Menschen Hoffnung zu entzünden. Den Privilegierten allerdings solle Marcus sich als Traditionalist zeigen und sie „nie in dem Glauben lassen“, er sei ein Populist. Kaum eine Partei muss sich vorwerfen lassen, das nicht zu beherzigen. Geht es jedoch nur ums Gewinnen, kann man schon mal verlieren.

Von Janina Fleischer