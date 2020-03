Bärige Jury-Ohrfeige für den neuen Festival-Chef Carlo Chatrian

Berlin

Das hat gesessen! Das musste sein! Die Internationale Jury der Berlinale verpasste ihrem erstmals amtierenden neuen Chef Carlo Chatrian eine schallende Ohrfeige. Der war offenbar an die Spree gekommen, um aus dem Wettbewerb ein Schaufenster des Anti-Kinos zu machen, einen Laufsteg für Werke, die den erzählenden Film töten. Die gab es – nach dem Abgang des Sektionsgründers Ulrich Gregor anno 2000 – bisher im Forum. Cineasten mieden seitdem die filmische Schutthalde.

Sargnägel fürs Kino

Mit Charlo Chatrian ist sie nun in den Wettbewerb hineingewachsen – und bekam auch gleich noch eine neue Reihe mit Preisen (Bären-Plakette). Ein Forum für Selbstverwirklicher, die derart linkisch, langweilig, gesucht, kopflastig bebildern, dass ihre Filme Null Chance im Kino haben. Sie gelten trotzdem – im seltsamen Verständnis des neuen Festivalchefs – als Zukunft. Es sind eher Sargnägel für das gern beschworene Duell Kino versus Streamingdienst.

Fliehende Zuschauer

Da traut man dann seinen Ohren nicht, wenn Moderator Samuel Finzi bei der Preisgala von einer cineastisch großartigen Berlinale und aufregenden Filmen schwärmte. Er war offenbar nie dabei, wenn Zuschauer reihenweise aus dem Kino flohen, obwohl sie 13 Euro bezahlt hatten.

Jury ignoriert Kopfgeburten

Die Internationale Jury reagierte realistisch. Sie ignorierte die lange Reihe von Krampf und Kopfgeburt. Sie ehrte das einzig wahre Kino: Goldener Bär für „Es gibt nichts Böses“ aus dem Iran. Die Schauspieler im Saal hatten Tränen in den Augen, Baran, Tochter von Regisseur Mohammad Rasoulof und Darstellerin, hielt den Preis in der Hand. Ihr Vater steht unter Ausreiseverbot, Produzent Kaveh Farnam sagte bewegt: „Mahmoud ist bei uns. Es gibt keine Mauer auf der Welt, die das verhindern kann. Es gibt eine Hoffnung. „Auch die Arthouse-Vereinigung (Gilde-Preis) und die Ökumenische Jury zeichneten das unter die Haut gehende Vier-Episoden-Drama um Henker und Hinrichtungen, Moral und Mord, Flucht und Freiheit aus.

Schauspielerin Paula Beer Quelle: dpa

Grandioser Italiener

Zu den Bären-Gewinnern zählte auch Deutschland. Paula Beer wurde für ihre Stadterklärerin, die sich in einen Taucher verliebt, der unter Wasser verunglückt, im Real-Märchen „Undine“ von Christian Petzold als Darstellerin geehrt. Bei den Männern konnte es nur einen geben: den schlichtweg grandiosen Italiener Elio Germano. Mit artistischer Virtuosität spielte er den körperlich verunstalteten naiven Maler Antonio Ligabue in „Hidden away“.

Schauspieler Elio Germano. Quelle: dpa

Porno, Party und Palaver

Der andere deutsche Preisträger war der 79-jährige Fassbinder-Kameramann Jürgen Jürges, der 700 Stunden des russischen Kraftaktes DAU-Projekt gefilmt hatte. Einer von 14 DAU-Filmen verirrte sich in den Wettbewerb, die Kunst von Jürgen Jürges machte die 145 Minuten aus Porno, Party und Palaver erträglich. Er bekam den Preis für herausragende künstlerische Leistungen. Die Ehrung ist nicht mehr nach Alfred Bauer benannt, dem ersten Berlinale-Chef. Ein Hobby-Historiker hatte NS-Verstrickungen gefunden.

Hinreißend listig

Silberne Bären landeten ebenso bei der Nouvelle vague-Hommage mit hirnrissigem Titel („Never rarely sometimes always“) von Eliza Hittman über die Abtreibung einer 17-Jährigen in New York, bei den d’Innocenzo-Brüdern aus Italien (bestes Drehbuch) für ihre böse Vorstadt-Satire „Favolacce“ und beim hinreißend listigen französischen „Verlauf gelöscht“ über täglichen Digital-Terror. Einziger Fehlgriff der Jury: Regie-Preis für den Südkoreaner Hong Sangsoo und „Die Frau, die rannte“, ein Hörspiel um drei Frauen, die unentwegt hohl in schlampigen Homevideo-Bildern quasseln.

Asiatisches Kunstgewerbe

Dass Festivalchef Chatrian asiatisches Kunstgewerbe liebt, war offensichtlich. Weshalb China – wie andere Film-Spitzenländer (Polen, Dänemark) – nicht stattfand. Dafür „Encounters“. Bester Film wurde „Werke und Tage“, 477 Minuten um eine japanische Bäuerin. Da sehnte man sich sofort heftig nach dem Ethno-Kino der Schweiz zurück. Aber das kennt wohl keiner. Filmhistorische Ahnungslosigkeit scheint zum Qualifizierungsprofil für Auswahlprofis inzwischen dazuzugehören.

Die Preise der Berlinale 2020

Goldener Bär: „Es gibt nichts Böses“ ( Iran)

Großer Preis: „Never rarely sometimes always“

Regie: Hong Sangsoo („Die Frau, die rannte“)

Darstellerin: Paula Beer

Darsteller: Elio Germano

Drehbuch: Brüder D`Innocenzo („Favolacce“)

Künstlerische Leistung: Jürgen Jürges ( Kamera)

Silberner Jubiläums- Bär: „Verlauf gelöscht“

Encounters – Bester Film: „Werke und Tage“

Encounters – Regie: Cristi Puiu (Malmskrog)

Encounters – Spezialpreis: Sandra Wollner („The Trouble with being born“)

Bester Erstlingsfilm: „Los conductos“ von Camilo Restrepo

Dokumentarfilm: „Irradiés“ von Rithy Panh

Fipresci: „Undine“ von Christian Petzold

Publikumspreis (Sektion Panorama): „Father“ von Srdan Golubovic

Von Norbert Wehrstedt