Leipzig

Es sind Bilder aus einer anderen Epoche: Udo Lindenberg, der in einer Stahlgondel über ein Meer aus Armen auf die Bühne schwebt. Coldplay im Dunkel, inmitten von über 40.000 blinkenden Armbändern. Herbert Grönemeyer in den Massen, ganz nah, ganz Herz. Magische Momente in der Red Bull Arena in Leipzig. Wann wird’s mal wieder richtig Konzertsommer? Was geht in diesen langen Monaten, wenn nicht Jahren, die als „Corona-Zeiten“ auch für eine an den Rand ihrer Existenz getriebene Konzertbranche stehen?

In Düsseldorf wagt man ein Experiment: Unter dem Motto „Give Live A Chance“ soll am 4. September vor 13.000 Zuschauern im Stadion ein Konzert stattfinden, unter anderem mit Bryan Adams, Sarah Connor und The Boss Hoss. Es wäre das erste Großkonzert seit Mitte März in Deutschland. Veranstalter Marek Lieberberg: „Das ist das Zeichen, auf das Fans, Künstler und Crews sowie die gesamte Musikindustrie gewartet haben.“

Anzeige

Sehnsüchtiger Blick

Auch in Leipzig. Was da am Rhein geplant ist, sei ein „interessanter Versuch“, sagt Matthias Kölmel, einer der drei Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft, zuständig für Veranstaltungen in Red Bull Arena und Arena Leipzig sowie auf der Festwiese. Er schaue durchaus sehnsüchtig nach Düsseldorf, davon ausgehend, dass man dort „mit Argusaugen“ darauf achte, dass nichts passiert. Denn egal, ob man es mit steigenden Infektionszahlen oder gar schon einer zweiten Welle zu tun habe, „es wäre katastrophal für die Branche, wenn das dann mit so einer Großveranstaltung in Verbindung gebracht würde“, so Kölmel gegenüber der LVZ. Angesichts der Kapazität des Düsseldorfer Stadions – in die „Merkur Spiel-Arena“ passen rund 55.000 Zuschauer – sei die geplante Besucherzahl vertretbar. „Ich denke nicht, dass das kritisch werden könnte.“

Weitere LVZ+ Artikel

Im Düsseldorfer Fußballstadion soll am 4. September ein Konzert mit 13.000 Zuschauern stattfinden. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Das Konzert im Düsseldorfer Fußballstadion werde in enger Abstimmung mit den Behörden geplant. Dem Infektionsschutz werde „in vollem Umfang Rechnung getragen“, heißt es seitens der Veranstalter. Die Fans würden verpflichtet, Schutzmasken zu tragen. Zwischen den Sitzplätzen werde der Sicherheitsabstand gewahrt. Das 150-minütige Konzert soll teilweise „unplugged“ bestritten werden. Neben Bryan Adams, Sarah Connor und The Boss Hoss sollen auch die Sänger Rea Garvey und Joris sowie der Comedian Michael Mittermaier auftreten.

„Positives Beispiel“ für Großveranstaltungen in Zeiten von Corona

„Everything I do, I do it for you“, singt der kanadische Softrocker Bryan Adams in einem seiner Schmachtfetzen. Ein Motto, das Lieberberg, einer der größten Konzertveranstalter in Deutschland, wohl am liebsten auch über dieses Pilotprojekt hängen würde. Er wolle „ein positives Beispiel“ dafür geben, „wie Großveranstaltungen in Zeiten von Corona aussehen können“.

Bisher knapp 1700 Probanden für das Bendzko-Experiment

Matthias Kölmel begrüßt das ausdrücklich: „Es muss ja irgendetwas passieren. Die Branche ist nervös, auf dem Nullpunkt, und es ist klar, dass es nun nicht von 0 auf 100 geht.“ Deshalb seien solche Versuche und Studien, wie sie in der Arena Leipzig stattfinden sollen, eine große Chance. Wie berichtet wollen Forscher der Uniklinik Halle bei dem Konzert mit Tim Bendzko am 22. August herausfinden, wie Großveranstaltungen in Corona-Zeiten gestaltet werden können. Gut 4000 Probanden im Alter von 18 bis 50 werden für das Projekt „Restart 19“ gesucht. Bis Freitagnachmittag hatten sich knapp 1700 angemeldet. Bewerbungsschluss ist am 13. August. Interessenten können sich auf der Website registrieren lassen.

Hygienekonzept für die Arena Leipzig

Schon jetzt, so Kölmel, gebe es für die Arena Leipzig ein mit dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig abgestimmtes Hygienekonzept für Veranstaltungen. In die Halle, in die in der größten bestuhlten Variante rund 8800 Zuschauer passen, dürfen demnach 1800. „Von unserer Seite ist das als Impuls für die Branche gedacht, für uns allerdings fernab von jeder Wirtschaftlichkeit.“ Man sei den Veranstaltern bei der Miete sehr entgegengekommen, diese könnten ja jetzt nicht das Vierfache an Ticketpreisen verlangen.

Und wenn Marek Lieberberg oder ein anderer Großveranstalter für die Red Bull Arena bei Kölmel anfragen würde? „Dann würde ich rangehen und mit der Stadt ein Konzept entwickeln.“

Von Jürgen Kleindienst/dpa