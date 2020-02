Dresden

Das wäre mal ein Preisträger für den Dresdner Semperopernball: Seit 1993 dokumentiert das Nadeem-Zentrum in Kairo Folter durch ägyptische Sicherheitskräfte und betreibt eine Spezialklinik zur Behandlung Überlebender von Folter und Gewalt im Land.

Doch der Semperopernballverein hat sich bekanntlich anders entschieden und den ausgezeichnet, der verantwortlich ist für die massiven Menschenrechtsverletzungen in Ägypten: Präsident Abdel Fattah Al-Sisi, gegen den sein Vorgänger Husni Mubarak fast schon ein Kuschel-Despot war. Am 26. Januar hatte der Vereinsvorsitzende Hans-Joachim Frey in Kairo den St.-Georgs-Orden an Al-Sisi überreicht.

Lautes Ballgeflüster

Seitdem gibt es vorab Theaterdonner statt Ballgeflüster, auch wenn sich Frey inzwischen von sich selbst distanziert hat. Am vergangenen Mittwoch sagte die ARD-Nachrichtensprecherin Judith Rakers ihre Moderation neben Roland Kaiser (der auch die Preisvergabe kritisiert) ab. Am Samstag zog dann die eingesprungene Mareile Höppner ihre Teilnahme zurück. Sie sei „seit der Bekanntgabe der Übernahme der Moderation einem Ansturm von Hass und Anfeindungen ausgesetzt“, sagte sie.

„Wir als MDR sind erschüttert über das Ausmaß der Verrohung“, hieß es vom Sender, der die Veranstaltung unter dem Motto „märchenhaft rauschend – Dresden jubiliert“ am 7. Februar übertragen will. „Wir sind schockiert über die Hetze und den Hass“, teilte Hans-Joachim Frey mit. Klare Ansagen, geht doch. Hätte man sich allerdings auch gegenüber dem Despoten Al-Sisi gewünscht, dessen Land übrigens zweitgrößter Abnehmer deutscher Rüstungsgüter ist. Auch darüber darf man sich wundern.

Einfach mal googeln

Anfeindungen wie jetzt gegen Mareile Höppner sind in der Tat unerträglich und werden hoffentlich juristisch verfolgt. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Ganz anders als Ägypten. Und vielleicht sollte der Semperopernballverein den nächsten Preisträger mal nicht aus dem Tyrannen-Quartett ziehen. Einfach mal googeln vorher.

Von Jürgen Kleindienst