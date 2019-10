Bandbreite statt Klischees: Austausch Niederlande - Deutschland

Leipzig

Zwei Eigenarten niederländischer Literatur fördert der Abend gegen Ende doch noch zu Tage: Die tendenziell knappere Sprache in kürzeren Sätzen und natürlich ein gewisser Außenblick auf Ereignisse wie den Mauerbau 1961. Quasi zur vorauseilenden Ergänzung nennt Eröffnungsmoderatorin Chistiane Munsberg augenzwinkernd noch einige Holland-Klischees, denen sie in ihrer Jugend begegnet ist.

Insgesamt aber gelingt dem „Literarischen Austausch“ mit unserem westlichen Nachbarland am Mittwochabend im Deutschen Literaturinstitut in konzentrierter Form das, was sich der gastgebende Literarische Herbst generell vorgenommen hat: Bandbreite zu liefern und neben gestandenen Autorinnen und Autoren auch junge Menschen vor und auf der Bühne einzubinden.

Studentisches Publikum

Passend dazu, dass sich das Auditorium bis auf die Treppenstufen mit mehrheitlich studentischem Publikum füllt, schwankt der Charakter des Abends zwischen Lesung, Diskussion und Uni-Praxisseminar: Drei Studierende stellen drei niederländische Literaten und ihre neuesten Werke vor.

Hoffnung und Idee des Konzepts: Junge Menschen fragen im Gespräch anders als Feuilletonisten, in kurzen zweisprachigen Lesungsabschnitten, wird zusätzlich der originale Sound erlebbar. Etwas didaktisch beharrt Munsberg nach jedem Block auf eine Zusammenfassung des Erkenntnisgewinns und Mehrwerts.

Linn Penelope Micklitz trifft auf Gerbrand Bakker

Zunächst trifft Linn Penelope Micklitz auf Gerbrand Bakker und seinen aktuellen Textband „Echte Bäume weinen nicht.“ Das unterhaltsame Gespräch zeigt schnell die Tücken der Übersetzungsarbeit auf: Da werden aus 50 Metern Waldstück schnell mal lächerliche 1,5 Meter.

Zwar zeugt Bakkers Buch von tiefer Liebe zur Natur, kritisiert aber ebenso den Trend im „Nature Writing“, Pflanzen allzu menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Dazu gipfelt die interessante Frage, was wir denn eigentlich als „Natur“ wahrnehmen, wo die Grenze zwischen Kultur- und Naturlandschaft liegt, in der Feststellung: „Alles, was eingezäunt ist, wird automatisch zur Nicht-Natur.“

Marjolijn van Heemstras dokumentarischer Roman

Einem alten Familienversprechen geht Marjolijn van Heemstra in ihrem dokumentarischen Roman „Ein Name für Dich“ auf den Grund. Interessiert fragt Gesprächspartner Maurus Jacobs nach den Untiefen der Recherche für den historischen Kontext rund um die Rolle der Niederlande im Zweiten Weltkrieg, die sowohl die Protagonistin des Buches als auch seine Autorin umschiffen musste.

Denn bei beiden wankt bald das eigentliche Vorhaben, das noch ungeborene Kind nach einem ehemaligen Widerstandskämpfer unter den Ahnen zu benennen. Heemstra plädiert dafür, sich mehr mit der eigenen Vergangenheit und den blinden Flecken der Familiengeschichte zu befassen, denn fast nichts ist so schlicht und glatt, wie es die geschönten Legenden erzählen.

„Der Wintergarten“ von Jan Kons

Eine Familie durch die wechselvolle Geschichte des 20. Jahrhunderts begleitet auch der Bestseller „Der Wintergarten“ des Autors und Literaturprofessors Jan Konst, den Alexandra Zysset als Mischung aus Sachbuch, Essay- oder Anekdoten-Sammlung und Familienchronik beschreibt.

Sie vergleicht das Buch, dass 150 Jahre Weltgeschichte an vier Generationen von Konsts deutscher Schwiegerfamilie regional und personell anbindet, mit einem vielstimmigen Gespräch der Generationen an der Abendtafel einer Familienfeier. Leichte Nervosität im Gespräch weiß Zysset mit trockenem Humor wettzumachen, den Konst gern annimmt.

Auch hier kommt die Übersetzungsarbeit zur Sprache, wobei Konst kritisiert, dass diese meist viel zu schlecht bezahlt werde. Doch auch, wenn er Deutsch recht souverän beherrscht und selbst an der Übersetzung beteiligt war, ein ganzes Buch auf Deutsch traut er sich nicht zu. In der Muttersprache schreibt es sich einfach freier.

