Wer weiß, wann es für die vier Bands wieder die Gelegenheit geben wird, auf so einer renommierten Bühne zu spielen? Hier, im Leipziger Clara-Zetkin-Park, wo in den vergangenen zwei Jahrzehnten bis zu 3000 zahlende Zuschauer und darüber hinaus oft etliche Zuhörer auf den Wiesen drumherum Musik-Größen wie B. B. King, die Pet Shop Boys oder Clueso gefeiert haben. Jetzt, am Sonnabend, strahlt das Rampenlicht stattdessen auf vier junge, unbekannte Gruppen. Stojanov & The Syndicate, Von Grambusch, Zartbitter und Memory­FX heißen sie. „Außerhalb eines Corona-Sommers wäre das kaum denkbar“, sagt Pierre Gehrmann von der Leipziger Konzertagentur MAWI.

Helge Schneider , Olaf Schubert – und vier Nachwuchsbands

Doch fast alle ursprünglich für 2020 geplanten Parkbühne-Konzerte sind ausgefallen oder abgesagt. Als kleinen Ersatz stellen die MAWI-Leute den „LVZ-Kultursommer“ auf die Beine: Kinofilme, Talk, Live-Musik. Als es mit der Reihe im Juni losging, waren 260 Besucher zugelassen. Mittlerweile ist das Areal dank behördlicher Lockerungen für 508 Gäste bestuhlt. Und zwischen hochkarätigen Künstlern wie Helge Schneider (Anfang des Monats) oder Olaf Schubert (am 27. September) darf auch der Nachwuchs auftreten. Der Leipziger Verein Pop­Saxony richtet hier das Finale des „Music Vision Award“ aus. Bisher wurde der Bandwettbewerb im Rahmen des Wasserfests ausgetragen, das dieses Jahr parallel im Plagwitzer Stadtteilpark jedoch weit kleinere Wellen als üblich schlägt.

Die Band MemoryFX in ihrem Brandiser Proberaum. Quelle: Thomas Kube

Zwei der vier Finalisten setzten sich vergangenes Wochenende beim Halbfinale in der Leipziger Tankbar durch. Die Band Memory­FX, deren Mitglieder in Leipzig und Brandis zu Hause sind, überzeugte die mehr als 400 Gäste mit einer entspannten Mischung aus Rock, Metal und Blues. Die Kollegen der Döbelner Gruppe Zartbitter lösten ihr Finalticket mit einnehmender Popmusik und klugen deutschen Texten.

Keine Schokolade, sondern Popmusik mit deutschen Texten aus Döbeln: die Band Zartbitter. Quelle: PR

Bereits zuvor hatten sich zwei weitere Kandidaten in einer Online-Abstimmung gegen mehr als 200 Mitbewerber durchgesetzt. Aus Freiberg reisen nun Sänger Kristian Stojanov und sein sechsköpfiges Syndikat an. Die Gruppe verspricht mitreißende Blues- und Funk-Klänge. Den weitesten Weg legt die Band Von Grombusch zurück: Aus Bremen bringt sie erklärtermaßen „nahezu autobiografische Texte“ in einem Akustik-Pop-Punk-Gewand mit.

Auch eine Bremer Band möchte den sächsischen Pop-Thron besteigen: „Von Grambusch“ nennen sich die vier jungen Männer. Quelle: PR

Wer gewinnt, das werden die Zuschauer per Smartphone-App oder ganz klassisch per Stimmzettel entscheiden. So oder so dürfte auch das Veranstalterbündnis aus MAWI und PopSaxony nicht zu den Verlierern zählen. Abgesehen vom guten Gefühl, etwas für den Nachwuchs zu tun, ziehen kleine Namen keineswegs automatisch nur ein kleines Publikum an – das hat sich im Verlauf des bisherigen LVZ-Kultursommers gezeigt. Immerhin 350 Gäste schauten am 6. August Helge Schneider bei seinen Späßen zu, doch erst die beiden Parkbühne-Konzerte der Leipziger Brass-Punk-Band 100 Kilo Herz am 7. und 8. August waren mit den jeweils zugelassenen 400 Besuchern ausverkauft.

Finale im „Music Vision Award“ am Sonnabend, 19 Uhr, Parkbühne im Clara-Zetkin-Park, Vorverkauf 4,95 Euro. Bereits am Freitag, 20 Uhr, geben The O’Reillys and the Paddyhats im „LVZ-Kultusommer“ auf der Parkbühne ein Konzert.

Von Mathias Wöbking