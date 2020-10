„Bares für Rares“ heißt in Leipzig „Trödel oder Kostbarkeit“ – Dienstag findet es wieder statt

Leipzig

Es ist eigentlich die langweiligste Sendung der Welt: Leute wie du und ich tragen alte Uhren, Omas Schmuck oder Porzellan zu Fachleuten, diese taxieren den potenziellen Wert und anschließend bieten Händler. Gähn? Gar nicht. Die vom rheinischen Schnauzbart-Unikum Horst Lichter im ZDF moderierte Trödel-Show „ Bares für Rares“ funktioniert gerade deswegen, weil hier scheinbar alles, was Showformate heute auszeichnet, nicht stattfindet. Tatsächlich sorgt mit Warner Bros. International Television Production eine international operierende Gesellschaft dafür, dass genau dieser Eindruck entsteht. Eine Gratwanderung zwischen Authentisch-Menschlichem auf der einen Seite und inszenatorischen Eingriffen auf der anderen. Das Konzept geht auf. Etwa drei Millionen schauen seit 2013 regelmäßig zu.

Heide Rezepa-Zabel, Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige, und Horst Lichter, Moderator der ZDF-Sendung „Bares für Rares“. Quelle: Frank W. Hempel/ZDF/dpa

„Ich bin der Horst “

Das Gesprächs-Drehbuch ist im Grunde immer dasselbe: Horst Lichter sagt, unterbrochen von den Anmerkungen der durchweg sympathischen Experten und der potenziellen Verkäufer in etwa dies: „Was haben Sie uns denn da Schönes mitjebracht? (...) Ich bin der Horst. (...) Und wo haben Sie das her? (...) Jetzt müssen Sie uns aber verraten, wie viel Sie dafür haben wollen.“ Dann gibt es das „Händlerkärtschen“, es geht in den Händlerraum zu 80-Euro-Waldi, Fabian Kahl aus Leipzig und Co., wo es dann – manchmal nach Bietergefechten – zumeist zum Geschäft kommt.

Viel älter die meisten TV-Formate: Leipziger Veranstaltung „Trödel oder Kostbarkeit “

Wer das Format für bare Münze nehmen will und vielleicht klären möchte, was es mit der Porzellandose von der Großtante auf sich hat, ist im Grassimuseum für Angewandte Kunst bestens aufgehoben. Seit 1996 gibt es dort die Veranstaltung „Trödel oder Kostbarkeit“ – erheblich länger als die meisten TV-Formate. Nur „Kunst und Krempel“, seit 1985 im BR, gab es schon vorher.

Am Dienstag findet „Trödel oder Kostbarkeit“ wieder von 15 bis 18 Uhr in der Pfeilerhalle des Grassi statt. Kuratoren begutachten mitgebrachte Kunstgegenstände – Porzellan, Schmuck, Bücher, Textil, Holz, Asiatika, Glas und Keramik. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, zu zahlen ist der ermäßigte Eintritt. Gebeten wird, maximal drei Stücke mitzubringen. Etwa 40 bis 60 Besucher kommen zu der zwei bis drei Mal im Jahr stattfindenden Veranstaltung.

„Trödel oder Kostbarkeit?" im Museum für Angewandte Kunst im Grassi in Leipzig. Bis vor kurzem fand die Veranstaltung noch im Untergeschoss der Bibliothek statt, jetzt ist sie in der Pfeilerhalle. Quelle: André Kempner

Seit sieben Jahren sind zwei externe Händler dabei, die auch Objekte ankaufen. „Wir sehen die Sachen ja auf einer anderen Ebene – achten eher nicht so auf die aktuellen Marktschwankungen“, sagt Museumsdirektor Olaf Thormann. Manchmal könne es ernüchternd sein, was die Händler sagen. Ein Verkauf sei aber oft gar nicht das Thema: „Da kommt eine ältere Dame mit einer Jugendstilvase und fragt sich, ob das etwas für ihren Enkel ist, einen Wert darstellt – oder ob es etwas ist, bei dem sie sich keine Gedanken darüber machen muss, was damit nach ihrem Tod passiert. Die Leute bringen Dinge, mit denen sie lange gelebt haben. Auf einmal fällt ihnen auf, dass sie eigentlich wenig darüber wissen – und dann nutzen sie das Angebot, mehr zu erfahren – über die Herkunft, die Entstehungszeit oder den eigentlichen Zweck des Mitgebrachten.“ Gerade bei Edelmetall herrsche viel Unkenntnis – ist es vergoldet, versilbert oder reines Silber? „Da erklären wir dann, woran man etwa Sterlingsilber erkennt. Wo sind Stempel? Was besagen diese?“

Recherche live

Während die Experten bei „ Bares für Rares“ gebrieft sind – ein ganzes Team mit Redakteuren, Kunsthistorikern und Fachberatern trägt vorab Informationen zu den Exponaten zusammen – findet die Recherche bei „Trödel oder Kostbarkeit“ live statt. „Wir können nicht zu jedem Stück bis ins kleinste Detail recherchieren, aber für viele Fälle können wir schon eine verbindliche Aussage treffen“, so Thormann. Und natürlich würden im TV nur die spannenden Fälle gezeigt. „Zu uns können schon mal fünf Personen in Folge kommen, denen man sagen muss, dass die Welt nicht untergeht, wenn sie das Mitgebrachte in die nächste Mülltonne werfen.“ Aber es seien auch schon Bronzeplastiken, die über 10 000 Euro wert sind, hervorragende Uhren und Porzellanteile dabei gewesen, erzählt Thormann. Und manchmal sind auch Stücke im Museum geblieben. „Es ist schon passiert, dass uns Leute etwas geschenkt haben oder dass wir Stücke erworben haben. Aber niemand muss sich sofort entscheiden. Die Leute sollen sich in Ruhe Gedanken machen.“

Es ist nicht immer handlich, was den Experten im Grassi vorgeführt wird. „Es sind schon Leute mit einem barocken Epitaph gekommen, der mal in einer Kirche hing.“Auch Fahrzeugteile, oder große Textilien, die aufgerollt werden müssen, wurden mitgebracht.

Wahres statt Unklares?

„Trödel oder Kostbarkeit“, „ Bares für Rares“ – was macht den Reiz dieser Formate aus? Ist es das herrlich Konkrete, Greifbare, das sich dem digitalen Flitter entgegenstellt? Geht es um Wahres statt Unklares? Für Olaf Thormann kommt noch etwas anderes hinzu: „Es verbindet sich Wissensdrang mit der Hoffnung auf den ungehobenen Schatz. Jeder hat ja irgendwie noch die Sehnsucht, etwas zu entdecken, keiner weiß über alles Bescheid. Das macht es so spannend.“

Info: Trödel oder Kostbarkeit: Dienstag, 15–18 Uhr im Grassimuseum für Angewandte Kunst (Johannisplatz 5-11)

Von Jürgen Kleindienst