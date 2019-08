Leipzig

Am 13. September wird zum 200. Geburtstag von Clara Schumann geborene Wieck im Schumann-Haus die Ausstellung „Experiment einer Künstlerehe – Die Leipziger Zeit der Schumanns“ eröffnet. Kuratorin ist Beatrix Borchard, die gerade mit „Clara Schumann. Musik als Lebensform: Neue Quellen – Andere Schreibweisen“ nach ihrer Promotion über „ Clara Wieck und Robert Schumann, Bedingungen künstlerischer Arbeit in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts“ und der Biographie „Clara Schumann: Ihr Leben“ eine Reflexion über Quellen, Lücken und Lektüren zum Leben und Vermächtnis der Komponistin, Pianistin und Klavierpädagogin publizierte. sprach mit ihr.

Die Kuratorin Beatrix Borchard Quelle: Schumanns

Warum veröffentlichen Sie ein drittes Buch über Clara Schumann?

Der Auslöser war, dass sich durch die Neue Briefedition und die Erschließung anderer Dokumente die Materiallage zu Clara Schumann beziehungsweise Wieck und damit Robert Schumann wesentlich verbessert hat. Jetzt können über 20 000 weitere Briefe ausgewertet werden. Zum anderen hat sich seit meiner Promotion 1983 und dem Erscheinen der ersten Biographie 1991 in der geschlechtsspezifischen Betrachtung enorm viel getan. Das verändert den Blick gewaltig.

War Clara Schumann eine Vorläuferin der Frauenbewegung?

Ich plädiere dringend für die Beachtung der historischen Distanz. Clara Schumann war fest verwoben in einem familiären und sozialen Netzwerk, sie war berufstätig und hatte Kinder. Ihr Handeln ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund eines kunstreligiösen Settings und dem Heroenkult des 19. Jahrhunderts. Robert Schumanns Anspruch auf sein Bestimmungsrecht über alle Entscheidungen wurde von Clara Schumann nie hinterfragt, selbst wenn sie emanzipatorisch deutbare Verhaltensweisen zeigte. Deshalb braucht sie die vermeintlich objektivierende Aufwertung nicht, die man ihr mit dem Gebrauch des Doppelnamens „Wieck-Schumann“ oder „Schumann-Wieck“ mit einer für heute gültigen Gleichwertigkeit gibt. Sie hat nie den Doppelnamen genutzt.

Wie ordnen Sie ihr kompositorisches Schaffen ein?

Für Clara Schumann gehörte das Komponieren in einen weiten Kosmos mit den Bereichen Musizieren, öffentliche Auftritte, Unterricht. Das mindert oder steigert den künstlerischen Wert ihrer Werke nicht. Wenn sie ihre eigenen Kompositionen im Vergleich zu denen männlicher Komponisten als minderwertig bezeichnet, entspricht das sicher ihrer Selbsteinschätzung. Dennoch war es ihr ein existenzielles Bedürfnis zu komponieren. An solchen Punkten wird es interessant: Warum besteht diese deutliche Differenz zwischen Selbstaussage und eigenem Handeln?

Gibt es Anhaltspunkte dafür, wie Clara Schumann selbst die Chancen ihres kompositorischen Schaffens beurteilte?

In der Dresdener Zeit komponierte Clara Schumann ihr Klaviertrio Opus 17 und erhielt dafür allgemeine Anerkennung. Sie jedoch wertete es im Vergleich mit den Kompositionen ihres Mannes als „Frauenzimmerarbeit“ ab. Zugleich spricht sie davon, dass nichts über das „Selbst-Produzieren“ gehe, und wäre es nur, „dass man es täte, um diese Stunden des Selbstvergessens, wo man nur noch in Tönen atmet“.

Erörtern Sie diese Positionen zwischen innerem Glück und Selbstkritik in der von ihnen neugestalteten Dauerausstellung im Schumann-Haus Leipzig?

Die Absicht, die Einmaligkeit der Beziehung von Clara und Robert Schumann dort durch die Neugestaltung der Dauerausstellung zu präsentieren, steht auf Höhe der Zeit. Doch vor allem geht es um die vier Ehejahre von 1840 bis 1844, in denen das Paar von der Hochzeit bis zum Umzug nach Dresden am Ort der Ausstellung lebte.

Was halten Sie an dieser Beziehung für das Einmalige?

Nach Auswertung aller bisher bekannten Quellen ist es das von beiden schon vor ihrer Hochzeit entworfene Konzept einer Paarbeziehung und bürgerlichen Ehe als Schaffensgemeinschaft. In der Öffentlichkeit traten beide gleich nach der Eheschließung als Paar in Erscheinung. In ihrem ersten Konzert als Clara Schumann wurde Roberts erste Symphonie, die Frühlingssymphonie, aufgeführt. Sie gaben einen Liederzyklus unter beider Namen heraus und Ähnliches mehr. Aber eine Idylle war diese Schaffensgemeinschaft nicht. Es gab jede Menge Sprengstoff, dokumentiert im gemeinsam geführten Ehetagebuch. Deswegen steht die Ausstellung unter dem Motto: „Experiment Künstlerehe“.

Wo liegen die Reibungspunkte zwischen dem Muster einer Ehe im 19. Jahrhundert zum „Sonderweg Clara und Robert Schumann“?

Robert Schumann hat gezielt eine Frau geheiratet, die selbst Geld verdienen konnte. Clara Schumann war also von ihm ökonomisch nicht abhängig. Sie unterstützte Robert auf dem Weg zu einer Laufbahn als Komponist großer Werke für den Konzertsaal bedingungslos. Dass er sie als Brücke in die Öffentlichkeit brauchte, garantierte ihr, dass sie auch als verheiratete Frau „ihre Kunst nicht vergessen“ musste. Sie sah ihre Rolle darin, ihren Mann dahingehend zu beeinflussen, „verständlicher“ zu komponieren. Sie hatte gelernt, wie sie das Publikum für bisher unbekannte musikalische Ausdrucksformen interessieren konnte. Als Komponistin blieb sie mit Robert Schumann im musikalischen Dialog und betrachtete seine ihr zugeeigneten Werke auch als ihre eigenen.

Was ist Ihnen an der Ausstellung besonders wichtig?

Im Zentrum der Dauerausstellung steht die Beziehung zweier Menschen, die sich als Ausnahme begriffen und gleichzeitig bürgerliche Maßstäbe ihrer Zeit erfüllen wollten. Clara und Robert Schumann vollbrachten eine gewaltige Leistung, Clara startete immer wieder neue und andere Versuche, alle Anforderungen als Mutter, Ehefrau, Pianistin und Komponistin zu meistern. Für Besucher des Schumann-Hauses will ich verständlich machen, wie Clara und Robert ihr Künstlertum diesem Berg von Hindernissen abringen mussten, um jenes Großartige zu realisieren, das man an ihnen bewundert.

13. September: Festakt zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung (geschlossene Veranstaltung), 14. September, Eröffnung zum Inselstraßenfest;schumannhaus.rahn.network/neue-ausstellung

