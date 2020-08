Beats im Park: Kulturmacher weisen auf ihre prekäre Lage hin

Leipzig

Die Lage bleibt ernst, so lange Corona eine Bedrohung ist: Kulturschaffende in Leipzig haben am Samstag mit der Aktion „DisTanz“ im Clara-Zetkin-Park auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Die als Kundgebung deklarierte Veranstaltung brachte verschiedenste Vertreter der Kultur- und Veranstaltungsbranche zusammen.

Von 12 bis gegen 22 Uhr präsentierten sich Vertreter bedrohter Clubs, Angestellte und Freelancer im Eventbereich sowie Kulturschaffende verschiedenster Art, stets mit der omnipräsenten Frage, wie es weitergehen soll.

Fragliche Zukunft

Auf vier Bühnen im Park wechselten Programmpunkte und Redebeiträge zu verschiedenen Themen. Gesprochen wurde über die aktuellen Probleme, Verantwortungsbewusstsein beim Thema Covid 19 und Zukunftsaussichten. Dazwischen sorgten Leipzigs Kreative für Musik von Techno bis zu Jazz, es gab Poetry Slams und Performances. Mehrere Hundert Besucher verfolgten „DisTanz“ an den verschiedenen Orten im Park.

„DisTanz“ begreift sich als Freiraum, den alle Beteiligten gleichberechtigt und dezentral mitgestalten. Mit dabei sind unter anderem Jazz- und Kleinkünstler, Studierende aus dem Eventbereiches und die Hinterzimmer Crew. Derzeit ist die freie Club- und Kulturszene mit dem Festival „Outside“ auf der Festwiese bis Ende September präsent – zahlreiche Veranstaltungen stehen auf dem Plan.

