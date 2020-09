Leipzig

Im Grunde ist Tanz – Tanz als Kunstform – immer auch das: Ein Experiment am und mit dem eigenen Körper. Was das in Konsequenz gedacht und praktiziert bedeuten kann, ist jetzt im Lofft zu erleben. „Kontrol“ heißt die Inszenierung, mit der das freie Theater auf der Baumwollspinnerei am Donnerstag seine aktuelle Spielzeit eröffnete. Und das so programmatisch wie beeindruckend.

Programmatisch, weil „Kontrol“ sich nahtlos in jene inhaltliche Lofft-Ausrichtung fügt, die immer wieder nach Körper- und/oder Geschlechterbildern fragt und dabei allzu normierte Perspektiven weitet und starre Zuschreibungen unterwandert. Beeindruckend ist das nun im Fall von „Kontrol“ wiederum, weil die Inszenierung in ihrer ästhetischen Substanz weit über ihre inhaltlichen Ambitionen hinausweist. Sich von diesen emanzipiert – freilich, ohne sie zu vergessen oder gar zu negieren.

Tägliches Muskeltraining

Was schlicht daran liegt, dass die für Konzept und Choreografie verantwortliche und zudem als Tänzerin auf der Bühne agierende Patricia Carolin Mai sich tatsächlich voll und ganz auf den (ihren) Körper, auf dessen Erscheinungs- und Bewegungsbild konzentriert. Zu Beginn von „Kontrol“ informiert da ein kurzer eingesprochener Text, wie Mai für ein ganzes Jahr lang gezielt und hart an einer „Transformation“ arbeitete, ein „Experiment am eigenen Körper“ durchführte. Unter sportmedizinischer Betreuung, mit rigoros zielgerichteter Ernährung und täglichem Muskeltraining forcierte und transformierte Mai ihr eigenes Körpererscheinungsbild.

Für das der gängige Begriff „androgyn“ viel zu kurz greifen würde. Was man sofort erkennt, wenn Mai die Bühne betritt. Nackt und zugleich in einer subtil austarierten Lichtdramaturgie, die diesen Körper zugleich schützt und dem Blick offenlegt (Licht: Ricarda Schnoor), agiert Mai in langsamen, kontemplativen Bewegungen. Die reichen vom statuarischen Muskelspiel in auch klassischen Posen zum gleichsam satyrhaften Deformieren und Fratzenschneiden. Nur bleibt das alles frei von Schrillheit, setzt vielmehr beharrlich auf Reduktion und Konzentration – und ermöglicht dem Zuschauer ein ebensolches Versenken.

Die Form entscheidet über die Form

Dass Mai als ehemalige Leistungsschwimmerin auch auf der Bühne recht ausführlich dem Element Wasser frönt, ist nicht ohne Witz. Wie auch in der Kontrastierung dieses muskelstark geformten Körpers zum sich der Formbarkeit entziehenden Nichtfesten eine visuelle Ironie liegt. Gut aussehen tut es freilich auch, und das Geräusch des Wassers harmoniert schön mit den stillen Elektrosounds (Musik: Fanis Gioles), die die Inszenierung untermalen.

Bis in dieser (ausgerechnet!) das betörende „Cum dederit“ aus Vivaldis „Nisi Dominus“-Psalmenvertonungen erklingt und „Kontrol“ endgültig in einen Freiraum driftet, in dem sich dann auch alle beengenden interpretatorischen Zuschreibungen endgültig aufheben: „Über die Form entscheidet die Form selber“ – was zu Beginn der Inszenierung mit Blick auf Mais Körper-Formung artikuliert wurde, trifft auch auf die Inszenierung zu. Was man sieht, ist mehr als das Intendierte. Ein Charaktermerkmal jeder Kunst, die den Namen verdient.

Weitere Aufführungen: 4. und 5. September, jeweils 20 Uhr im Lofft, Eintritt 13/9 Euro. Am 4. September ab 19.30 Uhr Einführung in das Stück.

Von Steffen Georgi