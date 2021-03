Leipzig

Das Glück hat viele Gesichter. Hunderte sind es an diesem Dienstag, die nach 19 Wochen Schließzeit wieder ins Museum der bildendenden Künste kommen, sich Kunstwerke ansehen, sie mit Blicken zu umarmen scheinen wie lange vermisste Freunde – andächtig, froh. Ganz besonders hat es das Gesicht von Stefan Weppelmann, das Glück. Seit Jahresbeginn ist er Direktor des Hauses. Jetzt ist sein erster Tag mit Publikum. Den ganzen Vormittag ist er durch das Haus gelaufen. „Ein Museum ist erst dann ein Museum, wenn es Besucher hat. Sie laden es mit Sinn auf. Das wollte ich erleben“, sagt er, während eine Mutter mit zwei Kindern – eins am rechten, eins am linken Arm – vorbeizieht.

Nach Hause gekommen

„Ich bin Dauergast“, sagt Bernd Lindner. Genauer gesagt: Er war es. Nun endlich wieder das Museum von innen sehen zu können, sei für ihn eine „Befreiung und Erlösung“, meint und lächelt wie einer, der nach Hause gekommen ist. Zusammen mit Evelin Voss schaut er sich die Ausstellung „1950–1980. Fotografie aus Leipzig“ im Untergeschoss an, die jetzt neu zu sehen ist – mit Fotografien von Ursula Arnold, F.O. Bernstein, Willy Gursky, Evelyn Richter, Thomas Steinert und Karin Wieckhorst.

Lindner hat selbst Drucke zu Hause, etwa von Ursula Arnold. „Aber das Original ist etwas anders“. Auch für die große Gursky-Ausstellung, die ab 25. März zu sehen ist, haben Lindner und Voss bereits Karten. Beide wissen, dass die Museumsöffnungen mit steigenden Inzidenzwerten nur ein kurzer Traum gewesen sein können. „Aber dann haben wir ihn wenigstens genossen“, sagen sie.

„Schauen Sie, wie lange sich die Leute Zeit nehmen“

Stefan Weppelmann will alle Möglichkeiten ausschöpfen, das Museum nun auch länger geöffnet zu halten. „Unsere zentrale Aufgabe besteht darin, Bindungen zu produzieren, etwas, das man nicht anfassen, aber mit nach Hause nehmen kann. Und das geht nur, wenn wir geöffnet haben.“ Ganz hingerissen ist Direktor von diesen Begegnungen. „Schauen Sie, wie lange sich die Leute Zeit nehmen, ein Bild anzusehen, mit welcher Ernsthaftigkeit sie das tun – und wie viele es sind, an einem Dienstagnachmittag!“

Fasziniert: Stefan Weppelmann, Direktor des Leipziger Bildermuseums, schaut sich das Video „Triple Pack“ von Tina Mamczur Quelle: André Kempner

Fasziniert ist Weppelmann aber auch von eigenen, neuen Kunsterlebnissen. Drei Monate sei er an toten Bildschirmen vorbeigelaufen, jetzt ist etwa Tina Mamczurs witzige Video-Installation „Triple Pack“ zum Leben erwacht – und der Direktor begeistert. Daumenfiguren verhandeln Luxusprobleme, Selbstoptimierung und den Wunsch nach Instant-Erleuchtung. Die Ironie besteht auch darin, dass derlei zwischen einer Kreuzigungsgruppe aus dem 15. Jahrhundert und Lucas Cranachs „Sterbendem“ stattfindet. Mamczurs Arbeit gehört zur Gruppenausstellung „Seilakt“, in der sich HGB-Studierende mit der Museumssammlung auseinandersetzen.

310 Besucher am ersten Öffnungstag im Bildermuseum

310 Besucherinnen und Besucher seien am ersten Öffnungstag gekommen, ab 15 Uhr sei das Museum komplett ausgebucht gewesen, sagt Museumssprecher Jörg Dittmer. Bislang seien rund 1900 Tickets für die Tage bis 18. April gebucht, aber es gebe noch genug freie Termine für die Folgetage. Für den Besuch müssen auf der Homepage oder per Telefon wie in allen städtischen Museen bestimmte Zeitfenster gebucht werden.

Lange vermisst: Besucher im Bildermuseum in Leipzig. Quelle: André Kempner

Auch im Grassimuseum für Angewandte Kunst ist am Dienstag einiges los. Hier sind in einem ersten Schritt die beiden Sonderausstellungen „Reklame! Verführung in Blech“ und „Murano. Farbe Licht Feuer“ zu sehen. Ab 23. März ist zusätzlich wieder die dreiteilige Dauerausstellung geöffnet. Seit Sonntag haben wir knapp 600 Mail-Anmeldungen, sagt die stellvertretende Direktorin Anett Lamprecht. Am Telefon werden es minütlich mehr.

Und das Glück ist am Dienstag auch am Johannisplatz eingezogen. „Eine tolle Ausstellung“, sagt Günter Schwarzenberg zu der Schau mit rund 300 Emailschildern aus der Privatsammlung der Leipziger Typografen Gert und Sonia Wunderlich. „Von der Qualität des Designs könnten sich auch heute manche eine Scheibe abschneiden.“

Ein Museumsbesuch als Geschenk

„Dieser Museumsbesuch ist mein Geschenk“, sagt Aglaya Kalafatova. Sie hat am Dienstag Geburtstag. „Ich frage mich, warum man die Museen geschlossen hat. Die Leute verteilen sich, hier gibt es funktionierende Hygiene-Konzepte. Das ist absurd“, sagt sie. Es sei so wichtig für die Seele, aus dem Alltag herauszukommen, Zugang zu Kunst zu haben. Jetzt will sie so viel wie möglich nachholen.

So ist für Aglaya Kalafatova, die im Oktober mit ihrer Familie aus Gießen nach Leipzig gezogen ist, dieser Dienstag ein doppelter Glückstag. Und dieser Dienstag eine friedliche Demonstration für die Öffnung von Museen – gerade in schwierigen Zeiten.

Info: Zeitfenster-Buchungen im Bildermuseum auf www.mdbk.de und unter 0341 21699954. Im Grassimuseum für Angewandte Kunst: Tel. 0341 2229320; anmeldung@grassimuseum.de

Von Jürgen Kleindienst