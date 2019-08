Leipzig

Das Internet vergisst nichts. Das unterscheidet es von seinen Nutzern. Je mehr Wissen irgendwo gespeichert werden kann, umso mehr Informationen löscht das Gehirn. Darum füllt, wer sein Dasein dokumentiert wissen will, die Datenspeicher.

Dass die Biographie auf diese Weise zu einer Aneinanderreihung von Nullen und Einsen wird, passt zum Speichern und Löschen als Synonym-Paar für Leben und Tod.

Blöd nur, wenn der USB-Stick in den Gully fällt, die Speicherkarte der Hund verschleppt oder der Inhalt einer Kanne Tee durch die Tastatur sickert. Auf der sicheren Seite wähnt sich, wer Selfies, Urlaubsfotos und Katzenvideos vor dem Untergang bewahrt, in dem er sie hochlädt: bei Instagram, bei Facebook, in irgendeiner Datenwolke digitaler Ewigkeit.

Legale Rettung

Kommt der Moment, in dem ein Urheber kompromittierender Fotos Ausmaß und Peinlichkeit seiner exhibitionistischen Wallung erkennt, löscht er eben. Nichts leichter als das. Und nichts trügerischer. Unter dem Titel „Nothing’s Lost in Numbers“ stellen zwei Künstler in Stuttgart aus, was eigentlich nicht mehr sichtbar sein sollte: gelöschte Fotos und Videos.

Dafür haben die beiden auf eBay 31 vermeintlich leere Speicherkarten aus der ganzen Welt gekauft. Mit einem legalen Datenrettungsprogramm konnten sie Gelöschtes rekonstruieren: Schnappschüsse aus dem Urlaub, Bilder von einem Flugzeugträger oder vom Brand in einem afrikanischen Dorf, der hoffentlich erfolgreicher gelöscht wurde als die digitalen Fußabdrücke, deren Spuren durchs Netz zieht, wer nicht bei Null aufgehört hat.

Von Janina Fleischer