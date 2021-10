Leipzig

„Ich gebe zu, ich bin dünnhäutig geworden“, schreibt Clemens Meyer im poetologischen Essay „Wozu Literatur“ (ohne Fragezeichen). Er bindet damit „Stäube“ ab, den neuen Meyer-Band, der gerade im Leipziger Verlag Faber & Faber erschienen ist und ihm drei Kurzgeschichten voranschickt: „Die Glocken“, „Dem Grund zu“ und „Wo die Drachen wohnen“. Und gäbe es ihn nicht – diese „Stäube“ würden noch mehr Fragen aufwerfen.

Clemens Meyer: Stäube. Drei Erzählungen und ein Nachsatz. Faber & Faber; 128 Seiten (mit 16 Fotografien von Bertram Kober), 22 Euro Quelle: Faber & Faber

Viele bleiben dennoch unbeantwortet. Wann entstanden diese Texte, aus welchem Anlass, unter welchen Umständen? Das ist im Normalfall allenfalls für den Literaturwissenschaftler wichtig, nicht für den Leser. Aber bei einer solchen Kompilation, die herausfällt aus dem chronologischen Sich-Auftürmen von Meyers Schaffen, wüsste man gern mehr.

„Mache ich es eben selbst“

Und da hilft „Wozu Literatur“ wenigstens ein wenig weiter. „Dem Grund zu“ beispielsweise entstand , als der Absolvent des Deutschen Literaturinstituts Leipzig Clemens Meyer selbst am ehrwürdigen Institut lehrte. „Dort hatte ich meinen Studenten einen Plot vorgeschlagen: Der Höhlenforscher liegt delirierend in der Tiefe. Er stirbt. Er lebt. Er kriecht immer tiefer in die Erde und in seine Erinnerungen ... ist das nicht ein klassischer Kurzgeschichten-Plot?“ Die Studenten sahen es anders – „Na gut, dachte ich, mache ich es eben selbst!“

Da Ergebnis ist echter Meyer. „Dem Grund zu“ hat den Meyer-Klang, entfaltet den Meyer-Rhythmus in der Meyer-Form, malt Meyer-Bilder, trifft mit Meyer-Wucht, irritiert mit erzählerischen Meyer-Finten. Und all das ist, das weiß man spätestens nach der Lektüre von „Wozu Literatur“, das Ergebnis von beherrschtem Handwerk und von harter Arbeit. Denn Clemens Meyer, das ist nicht, das war nie der Chronist vom Rand der Gesellschaft, der all die Umbrüche, die seine Biographie prägten, durch immer neue Filter zwischen Buchseiten presst. Der dünnhäutig gewordene Meyer will, dass alle es wissen: Er liest, er reflektiert, setzt sein Schreiben in Zusammenhang zur Bibel, zu Joseph Roth, zu Traven, Thomas Mann, Hemingway, Balzac, Werfel. Von ihnen hat er Grundweisheiten literarischen Schreibens gelernt: „Die Komposition von Figuren, lebendigen, psychologisch glaubhaft agierenden, dreidimensionalen Wort-Menschen (d.h. aus Worten erschaffenen) war und ist also für den Roman immens wichtig, nur so entstehen Monumente ... In der Kurzgeschichte wird nicht weit ausgeholt ... höchstens zu einem Schlag ins Gesicht der/des Protagonisten.“

Manches wirkt eher unfertig

Folglich wird, obschon der Faber-Band „Erzählungen“ verspricht, der delirierende Höhlenforscher nicht erst entwickelt, er ist einfach da, schluft (offenbar wollte Meyer dieses schöne Speläologen-Verb auch mal verwenden) unterirdisch umher – und der Leser muss ihn aus der Situation heraus verstehen. Nicht anders verhält es sich mit dem Mann, der in „Die Glocken“ der Mutter im von Baggern bedrohten Dorf eine unschöne Botschaft zu überbringen hat. So ist es mit dem Mädchen, das in „Wo die Drachen wohnen“, womit die Tagebau-Bagger gemeint sind, Touristen aus aller Welt an NSU-Orten erzählt, was die hören wollen, und emotional aufgerieben wird zwischen ihren Gefühlen zum Geflüchteten Valon und der Nazi-Clique, die im Vorübergehen gern mal einen Obdachlosen zusammentritt und anzündet.

Sie saugen hinein, diese Geschichten. Aber im Zusammenhang mit „Wozu Literatur“ fällt auf, dass Meyer zumindest die letzte harte Arbeit daran nicht getan hat. Denn weil die monumentale Rohheit seiner Literatur das Ergebnis ausdauernden Schleifens und Polierens ist, wirkt hier manches eher unfertig. Warum das so ist? Ein Vor- oder Nachwort könnte es klären. Besser jedenfalls als die zugegebenermaßen großartigen Fotografien Bertram Kobers, die den Band auffüllen.

Wahrscheinlich war es so: Clemens Meyer arbeitet an seinem Opus Magnum, das ihm keine Zeit für anderes lässt. Vom Krieg wird es handeln, der letzte Faber-Band „Nacht im Bioskop“ war bereits ein Nebenprodukt. Es lief gut, der Verleger wollte mehr. Und Meyer blies die Stäube vom Manuskript-Stapel in seiner Schublade.

Von Peter Korfmacher