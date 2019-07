Leipzig

Offene Galerien, Musik und Food Trucks: Am 3. August laden die Galerien auf dem Gelände der Alten Baumwollspinnerei zum Sommerfest. Ab 17 Uhr geht es los, viele der Galerien und Ateliers sind dann kostenfrei für Besucher geöffnet. Neben der Werkschauhalle wird es eine Bar und verschiedene Food Trucks geben.

Ab 21 Uhr legt das Duo Kinky00 auf einer Open Air Bühne im Bereich Galerie Kleindienst und der Halle 14 auf. Anschließend tritt der Schauspieler Lars Eidinger ab 23 Uhr mit seinem Set „Autistic Disco/ / Studio K!7“ ans DJ-Pult.

Eidinger legt weltweit auf Theaterfestivals auf

Eidinger, der von der Zeit einst als „Schauspieler des Moments“ bezeichnet wurde, machte sich als langjähriges Mitglied der Berliner Schaubühne einen Namen. Für die Inszenierungen von Hamlet und Richard III erhielt er viel Lob. An der Schaubühne veranstaltet er bereits seit 2001 regelmäßig die Partyreihe „Autistic Disco – Pop is pop and art is art«.

Darüber hinaus legte er bei Theaterfestivals in Avignon, Barcelona, Brüssel, Moskau und Montreal auf. Einem größeren Publikum wurde Eidinger durch seine Auftritte in verschiedenen Episoden des Fernsehkrimis Tatort bekannt.

Nach dem Sommerfest folgt der Herbstrundgang

Nur etwa einen Monat nach dem Sommerfest, findet auf dem Spinnerei-Gelände am 7. und 8. September der Herbstrundgang statt. Jeweils ab 11 Uhr werden auch an diesem Wochenende die Installationen, Ausstellungen und Werke in den verschiedenen Galerien für Besucher kostenlos zu sehen sein.

Von ps