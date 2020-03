Beim Weill-Fest in Dessau beginnt Kunst, wo Grenzen enden

Leipzig

Unter den Reizwörtern, an denen sich die Gemüter der öffentlichen Debatte derzeit am ärgsten entzünden, liegt „Grenzen“ ganz weit vorne. Wer aus der Ferne die dramatischen Entwicklungen in Griechenland beobachtet, versteht warum.

Ein Besuch beim 28. Kurt-Weill-Fest bietet da einen überraschenden Perspektivwechsel. Dabei gehen die Macher des Musikfestivals einen Schritt zurück und stellen zunächst die Motto-Frage: „Was sind Grenzen?“. Eine Antwort folgt exemplarisch im Bild: Auf dem Foto, das auf dem Umschlag des Programmbuchs abgedruckt ist, klettern Menschen aus entgegengesetzten Himmelsrichtungen über die Berliner Mauer. Eine Grenze stellt diese einst gewaltsam in die Geschichte gezogene Trennlinie für sie nicht mehr dar.

„Group sex“ der Sprachen

Mit Barrie Kosky ließe sich folgern, dass da, wo nach Verbindungslinien gesucht wird, statt Grenzen hinzunehmen, Kunst erst möglich wird. Der Chefregisseur und Intendant der Komischen Oper Berlin hat ein Faible für das Nischengenre der jiddischen Operette. Es markiert für ihn den missing link zwischen der Unterhaltungsmusik osteuropäischer Juden und den Broadway-Produktionen der Neuen Welt.

Bei seinem Liederabend im Anhaltischen Theater plaudert er einen Tag nach Eröffnung des Festivals über die zahllosen Theater, Music Halls und Vaudeville Clubs, die die New Yorker Second Avenue zum „jiddischen Broadway“ osteuropäischer Auswanderer machten. Der Wahlberliner erklärt in seiner launigen Moderation ganz beiläufig den „group sex“ der Sprachen, aus dem das Jiddische hervorging, nennt sich selbst einen „osteuropäischen Känguru-Cocktail“ und verblüfft als gewitzt-gewandter Klavierbegleiter von Alma Sadé und Helene Schneiderman.

Barrie Koskys bescheidener Wunsch

Die Operetten, aus denen sie singen, kennt heute keiner mehr, aber die archetypischen Rollen, in die sie dabei schlüpfen, kommen einem aus der jüdischen Alltagskultur sehr vertraut vor: Da ist das rüstige, mit viel Mutterwitz ausgestattete Mamele, der trotz aller Rückschläge heiter gestimmte Lebenskünstler („A bisl liebe, un a bisele glik“), und die unglücklich Verliebte, die einfach nur in Erinnerung bleiben will. „Farges mikh nit“ lautet denn auch der Titel des Abends, woran sich Koskys bescheidener Wunsch knüpft, einst so populäre Operettenmelodien, die George Gershwin und Irving Berlin als Kinder in sich aufgesogen hätten, nicht gänzlich dem Vergessen anheimfallen zu lassen.

Das Motto des 28. Kurt-Weill-Fests fügt sich geschmeidig ein zwischen „30 Jahre Mauerfall“ und dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Der Rückblick auf diese historische Grenzüberwindung steht mithin ebenso im Mittelpunkt wie die Frage nach Grenzen in der Gegenwart.

Wunschtraum eines selbstbestimmten Lebens

Das belgische Künstlerkollektiv „The Airport Society“ macht diese im Verhältnis Mann–Frau sichtbar. Ihre Operninstallation „Unknown, I Live With You“ in der Marienkirche verwendet im Rahmen eines Sozialprojekts entstandene Gedichte afghanischer Frauen, deren Selbstverwirklichung in einer stramm patriarchalischen Gesellschaft brutal unterdrückt wird. Auf teils anrührende, teils erschütternde Weise wird der Wunschtraum eines selbstbestimmten Lebens artikuliert, frei von sexueller Gewalt und den Schrecken jahrzehntelangen Krieges.

Dreisprachige Übertitel – Persisch, Englisch, Deutsch – erleichtern die Konzentration auf die schmerzlich expressiven Textdeklamationen, während statische, mit Live-Elektronik versetzte Streichquartett-Klänge und das Bühnengeschehen – eine auf einem Obduktionstisch aufgebahrte Frau wird zum stummen Ich der Gedichte – den Inhalt des Gesagten sparsam kommentieren.

Verloren geglaubter Kulturschatz

Neben internationalen Künstlern und gefeierten Stars wie Rolando Villazón und Thomas Quasthoff sind es regionale Ensembles, die das Kurt-Weill-Fest so vielfältig machen. Der Leipziger Synagogalchor präsentiert dazu „Jüdische Kostbarkeiten“ in der ausverkauften Petruskirche. Er zeigt: Dort, wo der unheilvolle Lauf der Geschichte eine Grenze gezogen hat, kann auch die Saat für einen Neubeginn liegen. Denn die allesamt nichtjüdischen Chormitglieder unter der Leitung von Ludwig Böhme sehen ihre Mission darin, einen verloren geglaubten Kulturschatz weiterzugeben.

Traditionellen Wechselgesängen des jüdischen Gottesdienstes stehen im zweiten Teil eine Reihe jiddischer Lieder gegenüber, für Chor arrangiert und mit viel Humor gewürzt. Bewegender Höhepunkt des Abends ist allerdings die Aufführung von Aristides Strongylis „Adonai! Kyrie! Lord! Herr!“, das in vier Sprachen alle emotionalen Aggregatszustände des 92. Psalms durchmisst und damit eine völkerverbindende Brücke zwischen jüdischem Erbe und christlicher Zeit schlägt.

Dazu passt an diesem 7. März, dem Jahrestag der Bombardierung Dessaus, die Nachricht, dass die Planungen eines Synagogenbaus für die Jüdische Gemeinde, der Kurt Weills Vater einst als Kantor vorstand, weiter Gestalt annehmen. Das nährt die Hoffnung, dass Grenzen, so einschneidend sie die Geschichte durchziehen, noch lange kein Schlussstrich sein müssen.

Unter dem Motto „Was sind Grenzen?“ stehen seit dem 27. Februar und bis zum 15. März insgesamt 53 Veranstaltungen in Dessau, Halle, Magdeburg und Wörlitz auf dem Programm. Das Fest wird von rund 650 Künstlern aus dem In- und Ausland gestaltet. Der Komponist Weill („Die Dreigroschenoper“) wurde 1900 als Sohn eines jüdischen Kantors in Dessau geboren .

Von Werner Kopfmüller