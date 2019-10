Leipzig

Am Tag der Deutschen Einheit war Sachsen-Wahl. Gewonnen hat: Bemme. Das ist nun das Sächsische Wort des Jahres, und zwar das beliebteste. Anders als bei der Landtagswahl, als in den Kategorien „Jetzt erst recht“ und „Nützt ja nichts“ abgestimmt wurde, unterscheidet die Dresdner Ilse-Bähnert-Stiftung in den Gattungen „schönstes“, „bedrohtestes“ und „beliebtestes“ Wort.

So geht sächsisch: dass beliebt nicht immer schön sein muss und schön nicht bedroht. Damit unterläuft der Sachse die ihm nachgesagte Schwarzseherei, welche als Ursache für die Braunwählerei angeführt wird.

Merkwürdig bedrohlich

Bei sächsischen Wörtern handelt es sich um Buchstabenfolgen, die nur Eingeweihte in Würde aussprechen können, was in der diesjährigen Sonderkategorie „Kosewort“ besonders deutlich wird: „Guhdsdr“. Als Superlativ-Positiv von Bester, idealerweise zu verbinden mit „mei“, ist der Gutste ein naiver, treuer Zeitgenosse. „Budzsch“, das schönste Wort, meint einen merkwürdigen oder bedrohlichen Zustand.

Am meisten bedroht ist „äscha“. Hier benötigen Fremdsprachler eine Aussprachehilfe: Man betont das vorn, freilich nur kurz. Hinten ebenso, nicht ganz so kurz, doch möglichst auch nicht länger. „Äscha“ steht, erklären die Juroren, gleichzeitig für Widerspruch, Ablehnung oder Erstaunen.

Dialektik statt Demenz

Dieserart bejahende Verneinung könnte in Dresden als Montags-Wort gelten, markiert aber, wie Laudator Peter Ufer begründet, dialektisches Denken als „Gegenbewegung zur wohlkalkulierten Demenz“, die darauf setze, dass die Geschichte vergessen wird. Das nämlich ist dem Sachsen weder Schnitte noch Stulle, gar schon nicht Bemme.

Von Janina Fleischer