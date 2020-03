Hat Christoph Hein sich von der Gegenwart abgewandt? In seinem neuen Buch „Ein Wort allein für Amalia“ schaut er der Stieftochter Gotthold Ephraim Lessings über die Schulter. Amalia berichtet in einem langen Brief von den letzten Tagen des Dichters. Und das hat erstaunlich viel mit der Gegenwart zu tun.