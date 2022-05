Leipzig

LISTOK, Leipziger Initiative für Solidarität und offene Kultur, präsentiert am 8. Mai, 18 Uhr, in der Schaubühne Lindenfels Musik und Texte, die sich gegen das Kriegerische stellen, gegen Totalitarismus und menschenfeindliche Handlungen. Ein Kammermusik-Ensemble spielt Igor Lobodas „Requiem – Dedication to Freedom“ für Solovioline aus dem Jahr 2014, Karl Amadeus Hartmanns „Concerto funebre“ für Violine und Streicher (1939) und Pablo Casals’ „El cant dels Ocells“ für Cello und Streicher.

Mit diesem Volks- und Weihnachtslied aus Katalonien hat der Cellist, Komponist und Dirigent Casals ab 1939 alle seine Exilkonzerte beendet. In der Schaubühne Lindenfels spielen Kajana Pačko (Cello), Ronja Sophie Putz (Violine) und die LISTOK chamber players.

Die bewegende Geschichte des Regisseurs Jonas Mekas

Charlotte Puder liest aus Jonas Mekas’ „Ich hatte keinen Ort. Tagebücher 1944–55“. Das Buch ist bei Spector Books erschienen. Der litauisch-amerikanische Filmregisseur und Autor hat mit Andy Warhol, George Maciunas, John Lennon und vielen anderen zusammengearbeitet.

1944 war Mekas von den Nazi in einem Arbeitslager in Elmshorn interniert worden. Da er wegen der sowjetischen Besatzung nicht in seine Heimat Litauen zurückkehren konnte, lebte er als „Displaced Person“ in Wiesbaden und Kassel und emigrierte Ende 1949 nach New York. Dort wurde er zu einer einflussreichen Figur des New American Cinema.

So soll dieser Abend, moderiert von der Schriftstellerin Heike Geißler, ein kraftvolles Plädoyer „für friedliche Interaktionen zu jeder Zeit“ werden. Eintritt gegen Spende für die Vereinigung Kyiv Biennial, die mit einem Notprogramm Kulturschaffende der Ukraine unterstützt.

Reservierung: info@buekue.eu.

Von LVZ