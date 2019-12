Benefizkonzert im Gewandhaus spielt 50.000 Euro für die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ ein

Leipzig

„Die Weihnachtszeit“, sagt Claudia Nerius, „ist eine Zeit des Innehaltens, des Zurückschauens – und des Danke-Sagens.“ Nerius ist die Vorsitzende der Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ von Gewandhaus, Verbundnetz Gas, Sparkasse Leipzig, Porsche Leipzig und Leipziger Volkszeitung. In diesen Dank schließt Nerius das Gewandhausorchester ein, das mit dem Pianisten Igor Levit und unter der Leitung Franz Welser-Mösts gerade ein großartiges fünftes Klavierkonzert Ludwig van Beethovens abgeliefert hat. Sie dankt den Stiftungspartnern, jedem einzelnen im Publikum, der oder die mit dem Kauf einer Karte dazu beigetragen hat, dass in diesem Jahr 50.000 Euro auf dem Scheck steht, den Gewandhausdirektor Andreas Schulz ihr als Erlös des Gala-Konzerts am Vorabend des ersten Advents überreicht.

Perspektiven für Kinder

Und dann dankt sie all den Vereinen, Institutionen, Initiativen, die im Foyer ihre Informationsstände aufgebaut haben und ihren Teil vom Spendenkuchen bekommen. Denn die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ bedürfe, solle der Name Wirklichkeit werden, all der Partner, deren Ideen und deren Engagement dazu beitragen, dass Kinder wieder Perspektiven bekommen.

Gewaltige Klangkörper

„ Leipzig hilft Kindern“ feiert in diesem Jahr zehnten Geburtstag. Rund 1,2 Millionen Euro wurden bereits ausgereicht. Doch natürlich kann eine solche Stiftung niemals groß genug sein. Das verbindet sie mit den Orchesterbesetzungen des Richard Strauss vor dem ersten Weltkrieg. Und diese gewaltigen Klangkörper, wie er ihn auch in der „Symphonia domestica“ einsetzt, die den zweiten Teil des seit Wochen ausverkauften Konzertes bildet, sie sind gefährlich. Weil die Blech-Armada, das vierfache Holz, die Schlagwerk-Batterie und die 16er-Streicherbesetzung zu Viel-hilft-viel verleiten.

Verdammt stolz

Aber die „Symphonia domestica“ ist kein Schlachtengemälde, zeichnet keine antike Tragödie nach und kein romantisches Drama – sie beschäftigt sich mit dem häuslichen Leben der Familie Strauss, mit dem großen Glück und den kleinen Zankereien von Papa Richard, Mama Pauline und Sohnemann Bubi. Und weil Strauss so verdammt stolz auf seine kleine Familie war und auf sein Heim, darf die „Domestica“ auch mal auftrumpfen, hin und wieder lärmen und etwas großspurig die tonsetzerische Könnerschaft ihres Urhebers hervorkehren, auf die er mindestens ebenso stolz war.

Behaglich und geschmeidig

Aber der Grundton muss behaglich bleiben, familiär, intim. Und das gelingt Franz Welser-Möst mit dem Gewandhausorchester mit staunenswerter Sicherheit. Nie lässt er den Klang verhärten, nie verliert er zwischen den Schichten, die Strauss unbekümmert türmte, den Überblick, keine Linie geht ihm verloren. Und doch hat dieses Musizieren nichts Analytisches, bleibt der Gestus gesanglich, natürlich, geschmeidig.

Großartiger Dirigent

Drum fallen auch kleinere Einwände nicht ins Gewicht, Wackeleien im Zusammenspiel, der Holzbläsersatz, der schon runder abgemischt war. Ein großartiger Dirigent, einer der fabelhaft zum Gewandhausorchester passt, das er gleichermaßen fordert wie inspiriert. Das zeigt diese wunderbare „Symphonia domestica“, das zeigte am Donnerstag und Freitag Henzes sperriger „Tristan“, das zeigt in der ersten Halbzeit des Benefizkonzerts Beethovens fünftes Klavierkonzert.

Beethovens Sprengkraft

Solist ist wieder der 32-jährige russisch-deutsche Pianist Igor Levit, dem passenderweise am Nachmittag erst der internationale Beethoven-Preis zugesprochen wurde. Tatsächlich ist Beethovens Sprengkraft bestens aufgehoben bei ihm. Weil er, wo es um Ausdruck geht oder um Kontraste, kein Risiko scheut, immer wieder Extreme der Dynamik aufsucht und der Klangfarben, die bei keinem anderen Komponisten so elementar sind. Als Preis für dieses Risiko bleibt die allerletzte Präzision auf der Strecke. Doch ist der Gewinn ungleich größer.

Neu vermessene Petitesse

Wie Levit ganze Klangwelten unterbringt in Beethovens scheinbar banalen Spieluhr-Perioden, wie er das Adagio singt, aber nicht schmachtet, und wie das finale Rondo quirlt und prunkt und mitreißt, das ist schon verdammt gut. Was Welser-Möst und das Gewandhausorchester dazu anstellen, ist es ebenfalls. Und Levits ausdauernd und lautstark erklatschte Zugabe ist es auch: Schostakowitschs Walzer-Scherzo aus den Puppentänzen, eine Petitesse eigentlich – bis einer wie Levit mit seiner atemberaubenden Anschlagskunst ihre Dimensionen völlig neu vermisst.

Wiederkommen!

Dass dieser Pianist alsbald wiederkommen muss, darüber herrscht schon zur Pause in den Foyers Einigkeit. Bei Welser-Möst verhält es sich nicht anders. Und das Benefiz-Konzert der Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ kommt ohnehin wieder: am Vorabend des ersten Advents 2020.

Wenn Sie bis dahin die Arbeit der Stiftung unterstützen wollen, ist Ihre Spende willkommen: Sparkasse Leipzig IBAN: DE16860555921100902003; BIC: WELADE8LXXX; Verwendungszweck: Spende für die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“; www.leipzig-hilft-kindern.de

Von Peter Korfmacher