In seinem Buch „Freie Spitzen“ verwebt Bernd-Lutz Lange den politischen Witz des Ostblocks mit der Beschreibung der Zustände in jenen Ländern. Im Interview spricht er auch über das Lachen in Zeiten des Krieges. Am 19. März liest er in der LVZ-Kuppel – wir verlosen Karten für „LVZ liest“.