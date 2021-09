Leipzig

Am Montag erscheint das neue Buch des Leipziger Autors Bernd-Lutz Lange. „Freie Spitzen“ vereint „Politische Witze und Erinnerungen aus den Jahren des Ostblocks“. Wir haben einen exklusiven Vorabdruck aus der Einleitung und dem Kapitel über tschechoslowakischen Humor.

Zunächst eine kurze Erklärung zum Titel dieses Buches: Hinter dem Begriff „Freie Spitzen“ verbargen sich in der DDR pflanzliche und tierische Produkte, die über das Ablieferungssoll hinaus produziert und verkauft wurden. Vom staatlichen Aufkaufbetrieb wurden dann deutlich höhere Preise gezahlt.

Die DDR hatte bekanntlich eine Planwirtschaft (auch wenn das nicht immer so aussah …), also gab es auch ein Plansoll. Dieses Soll war sozusagen ein Zielwert, dass in einer bestimmten Zeit eine Ware produziert wird. Die „Freie Spitze“ wiederum war ein Produkt über den eigentlichen Plan hinaus – das konnten auch Erzeugnisse aus anderen Bereichen als der Landwirtschaft sein.

Für das Leben in der DDR und im Ostblock hat der Begriff nun automatisch eine Doppelbedeutung. Der politische Witz läuft immer zu großer Form auf, wenn die Wahrheit nicht mehr öffentlich gesagt werden darf. Dann wurde er eine echte freie Spitze gegenüber dem Staat.

Millionen Menschen nahmen sich in all den Jahren des Ostblocks diese Freiheit im vertrauten Kreis, um auf- und durchzuatmen.

Die Pointe befreite für Sekunden.

Die Jahre nach der Gründung der CSR (das zweite „S“ kam später dazu und stand für „Sozialistische“) sind besonders geprägt von Terror gegenüber Andersdenkenden und von einer radikalen Umwandlung des gesamten Privatsektors in Volkseigentum. Nun kann der Mensch bekanntlich nicht permanent unter solch einem Druck leben und öffnet mit dem Humor ein Ventil, um Dampf abzulassen. Und hier haben wir es eben mit tschechi- schem Humor zu tun, den Rezensenten gern auf den Stil des braven Soldaten Schwejk zurückführen.

Antek trifft seinen Freund Frantek. Der schimpft über die Zustände in dieser neuen Volksdemokratie.

Antek versucht ihn zu trösten: „Du beklagst dich zu Unrecht, Frantek. Das Leben ist doch besser geworden. Überlege einmal: Früher hast du dir Möbel gekauft, und wer bekam das Geld? – Die Kapitalisten! Früher hast du dir Kleidung gekauft, und wer bekam das Geld? – Die Ka- pitalisten!

Und heute? Du verkaufst deine Möbel, verkaufst deine Kleidung – und wer bekommt das Geld? Du! Ganz allein du!“

Der Grafiker und Maler Egbert Herfurth hat Bernd-Lutz Langes „Freie Spitzen“ illustriert, hier das Kapitel zur Tschechoslowakei. Quelle: Egbert Herfurth/Aufbau Verlag

Dass die sowjetischen Soldaten, die als Sieger nach Ostdeutschland kamen, sich einen Namen als Uhrensammler („Uri, Uri!“) machten, ist meiner Generation aus den Erzählungen der Älteren bekannt. Was mir nicht klar war, dass einige auch in unserem Nachbarland als Befreier dieser Tätigkeit nachgingen …

Vor einem Uhrengeschäft in Prag steht eine Schlange. Fragt ein vorbeikommender Bürger den letzten in der Reihe: „Was gibt es hier?“

„Aus der Sowjetunion sind Uhren gekommen.“

„Oh, da stell ich mich mit an, vielleicht ist ja meine dabei.“

(...)

Antonín Novotný war von 1953 bis 1968 Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und ab 1957 auch noch Staatspräsident. Er führte mit harter Hand die stalinistische Linie bis in die 60er Jahre und war deshalb ein besonders ungeliebter Parteichef. Da er nicht gerade eine Geistesleuchte war, fragte sich das Volk: „Wieso kann ausgerechnet er Präsident werden? Wie war das möglich?“ Und nach kurzem Nachdenken gab einer aus dem Volk die Antwort: „Wegen der Verfassung.“ „Wieso wegen der Verfassung?“

„Na, darin heißt es doch: Präsident der CSSR kann jeder werden.“

In den fünfziger Jahren war die Versorgungslage im Land besonders deprimierend.

Novotný befragt seinen Wirtschaftsminister über die Lebensmittelvorräte des Landes. Der gibt genaue Auskunft: „Die Milch reicht noch für ein halbes Jahr, der Zucker für vier, das Mehl für drei und der Speck für zwei Monate.“

Novotný fragt nach: „Sagen Sie, Genosse Minister, soll das etwa auch für die Slowakei reichen?“

„Wo denken Sie hin – nur für Sie und mich!“

Auch im Jahr 1969 beschäftigte die Menschen eine eklatante Versorgungskrise. Die Partei informierte sogar in den Medien über den Mangel an Fleisch und Eiern. Es gab ein Defizit von 100 Millionen Eiern. Und Fleisch fehlte allerorten im Land des Prager Schinkens und der wohlschmeckenden Würstel. Und deshalb fragte der Volksmund: „Was ist 45 Meter lang und ernährt sich nur von Kartoffeln?“

„Die Schlange vor der Fleischerei.“

(...)

Tschechen und Slowaken waren sich bekanntlich nicht immer in allen Ansichten grün. Das spiegelte sich auch im Witz zwischen den beiden Völkern wider:

„Was lieben die Slowaken am Kommunismus am meisten?“

„Dass ihn die Tschechen auch haben.“

Bernd-Lutz Lange: Freie SpitzenPolitische Witze und Erinnerungen aus den Jahren des Ostblocks. mit Illustrationen von Egbert Herfurth. Aufbau Verlag; 320 Seiten, 20 Euro Quelle: Aufbau Verlag

Ein alter Slowake, etwas schlicht von Gemüt, schreibt einen Brief nach ganz oben:

„Lieber Gott!

Ich bin in großer finanzieller Not und habe eine Bitte. Da Du allmächtig bist, wird es Dir nicht schwer fallen, mir tausend Kronen zu schicken. Mir wäre damit sehr geholfen. Mit vorzüglicher Hochachtung Karel Wratislav“

Der Brief, der an den lieben Gott gerichtet ist, wird von der Staatssicherheit abgefangen und an das örtliche Parteikomitee gegeben. Dort kennt man den alten Sonderling und will die Gelegenheit nutzen, um dem Alten zu zeigen, dass es keinen Gott gibt und die Partei bereit ist, Menschen in Not zu helfen. Sie schicken ihm fünfhundert Kronen. Danach setzt sich der alte Bauer wieder an den Tisch und schreibt einen zweiten Brief:

„Lieber Gott!

Herzlichen Dank für die Geldsendung. Ich habe mich sehr gefreut! Wenn Du mir aber wieder einmal Geld zukommen lässt, dann schick es bitte nicht über das Parteikomitee. Die Gauner haben mir die Hälfte gestohlen.“

(...)

Lenka Reinerová, die durch ihre Vermittlung dafür gesorgt hat, dass ich in der „Prager Volkszeitung“ Gedichte veröffentlichen konnte, lernte ich nach vielen Jahren in Leipzig persönlich kennen. Sie hatte im Haus des Buches eine erfolgreiche Lesung gehabt.

Die Leipziger Fotografin Sylvia-Marita Plath war dabei, als 1968 in Prag die Panzer rollten. Quelle: Silvia-Marita Plath/Aufbau Verlag

In den sechziger Jahren war es für mich unvorstellbar, dass wir beide einst Bücher im gleichen Verlag herausbringen würden. Sie zählte längst zu den renommierten Autoren des Aufbau Verlages und beschrieb ihr „Närrisches Prag“ oder „Alle Farben der Sonne und der Nacht“. Lenka Reinerová musste als Jüdin vor den Nazis aus dem besetzten Prag fliehen. Sie verlor in der Shoah ihre gesamte Familie. Im mexikanischen Exil war sie mit Anna Seghers befreundet. Auch der weltbekannte Egon Erwin Kisch zählte zu ihren Freunden.

Lenka Reinerová saß schon in den stalinistischen fünfziger Jahren im Gefängnis und wurde nach dem Einmarsch der Sowjets im Jahr 1968 aus der Redaktion der Zeitschrift „Im Herzen Europas“ entlassen.

Sie war die letzte deutsch schreibende Schriftstellerin in Prag.

Wir sprachen natürlich über das hoffnungsvolle und tragisch endende Jahr 1968. Sie erzählte mir, welches Bild sich nach der Okkupation bei einem Blick aus dem Fenster ihres Redaktionszimmers zeigte. Da stand ein russischer Panzer, und auf dem Kanonenrohr trocknete die Unterwäsche der Roten Armee.

Wo die Soldaten wohl gewaschen hatten? In der Moldau?

Das stählerne Ungetüm wirkte durch die dort ausgebreiteten Unterhosen und Unterhemden gleich banaler, harmloser. Das war aber lediglich eine optische Täuschung.

(...)

Es ist vielfach Galgenhumor, der sich nach der Besetzung durch die Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei breitmachte.

(...)

Nach dem Einmarsch läuft ein verwirrter Tourist in einem etwas außerhalb liegenden Stadtteil durch Prag und sieht in einer Nebenstraße ein Taxi stehen. Der Fahrer lehnt am Auto.

„Sind Sie frei?“

„Nein, ich bin Tscheche.“

Autor, Werk & Buchpremiere Bernd-Lutz Lange ist 1944 in Ebersbach geboren und wuchs in Zwickau auf, bevor er nach Leipzig zog, wo er 1966 Gründungsmitglied des Kabaretts Academixer war. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, zu seinen Bestsellern zählen „Dämmerschoppen“, „Magermilch und lange Strümpfe“, „Mauer, Jeans und Prager Frühling“, „Das gab’s früher nicht“ und „David gegen Goliath. Erinnerungen an die Friedliche Revolution“ (zusammen mit Sohn Sascha Lange). „Freie Spitzen“ erscheint am 20. September. Lange widmet das Buch seiner langjährigen Lektorin, der ehemaligen Leipziger Literaturhaus-Chefin Birgit Peter, „Viel zu früh starb sie im Januar 2020“, schreibt er, „Ich verdanke Birgit viele gute Hinweise zu meinen Texten und aus unserer Zusammenarbeit entwickelte sich eine herzliche Freundschaft.“ Die Leipziger Buchpremiere findet am 7.:Oktober, 19.30 Uhr, im Literaturhaus Leipzig statt, Gerichtsweg 28. Anmeldungen dafür sind erst ab 29. September möglich unter der Telefonnummer 0341 30851086

Von Bernd-Lutz Lange