Leipzig

Donald Chan macht Druck. Der Chefdirigent des West-Side-Story-Orchestra setzt auf Attacke, auf Tempo, auf schroffe Kontraste und lädt damit den Sound des Musicals aller Musicals in der ausverkauften Semperoper gewaltig auf. Dieser Überdruck ist ungewohnt, die Tempi sind es bisweilen auch. Aber dem größten Teil von Leonard Bernsteins unvergleichlichem Romeo-und-Julia-Reflex bekommt dieser Zugriff doch verdammt gut.

Intensiv und ungeschönt

Die getanzten Ensemble-Szenen gehen tief unter die Haut, dampfen vor jugendlichem Überschwang, der unversehens in Gewalt sich entlädt: „Officer Krupke“ und der Mambo, „ America“ und „The Rumble“, sie waren kaum je so intensiv, so ungeschönt, so drahtig, so übergriffig zu hören und zu sehen wie bei dieser Gastspiel-Premiere in der Hauptstadt.

Die Reise-Produktion auf den Spuren des Broadway ist im wahrsten Sinne des Wortes ein alter Hut. Die Inszenierung, die auch in Leipzig bereits mehrfach zu sehen war (zuletzt 2012) fußt auf Jerome Robbins’ kanonischer Feuerleiter-Version, deren Bühne und Choreographie sich tief in die kollektive Netzhaut gebrannt haben. Und obwohl es in den letzten Jahren an den verschiedensten Theatern immer wieder Versuche der Neubewertung, Neusichtung, Neubebilderung gegeben hat (in Leipzig beispielsweise 2015 und recht erfolgreich durch Mario Schröder), ist die doch noch immer unvermindert stark, die Anziehungskraft dieser

Zur Galerie Sensationell getanzt im ikonischen Bühnenbild: Bernsteins „West Side Story“ in der Semperoper

Musiktheaterwelt.

Bigband plus Streichquintett

Was auch daran liegt, dass sich keinerlei Routine-Mehltau auf ihr abgelagert hat. Im Graben nicht, wo die gut 20 Musikerinnen und Musiker als Bigband plus Streichquintett (zwei Violinen, zwei Celli, ein Kontrabass) die Luft zum Brennen bringen. Und nicht auf der Bühne, wo die Jets und die Sharks balzen und streiten, flirten und prügeln, flüstern und brüllen wie am ersten Tag.

Auch gesanglich werden die meisten Wünsche erfüllt. Allen voran begeistert Chloé Zuel als Anita. Ihre aggressive Sinnlichkeit, die immer wieder den Blick freigibt auf eine verletzliche Seele, wird getragen von den famosen Fertigkeiten einer vollendeten Musical-Sängerdarstellerin. Chloé Zuel singt zum Niederknien, sie spricht und schauspielert fabelhaft, sie tanzt sensationell. Darin stehen ihr Lyndon Watts als Bernardo kaum nach. Ein Halbstarker, der vor Kraft kaum gehen kann, der seine Unsicherheit hinter Aggressivität verbirgt. Nicht anders verhält es sich bei Noah Mullins’ beeindruckendem Riff, beim resignierten Doc Ritchie Singers, dem brutalen Lieutenant Schrank Paul Dawbers, dem tumben Officer Krupke Dean Vinces und all den Jungs und Mädels der puertorikanischen Sharks und der US-amerikanischen Jets – allesamt grandiose Darsteller in einem grandiosen Stück Musiktheater.

Zu Herzen gehend

Allerdings bleiben ausgerechnet bei den beiden Hauptfiguren dann doch Fragen offen. Bei Sophie Salvesani als Maria sind es nicht sehr viele: Ihr Latino-Akzent wirkt sehr aufgesetzt einstudiert, und ihre Stimme neigt, wenn sie aufmacht und Gas gibt, allzu sehr zum Opern. Doch wenn die junge Australierin in „Tonight“ oder „One Hand, One Heart“, in „I Have a Love“ oder im Finale ihre Träume besingt, ihre Liebe, ihre Schwärmerei und ihren Schmerz, dann geht auch das tief zu Herzen.

Allerdings nur, so lange Todd Jacobsson als Tony sie nicht ins Forte reißt, wo sie es überdies nicht leicht hat, zwischen seinen intonatorischen Vorschlägen und der Referenz aus dem Graben einen gangbaren Weg zu finden. Tatsächlich ist Jacobsson die Schwachstelle dieses dennoch wunderbaren rund zweieinhalbstündigen Abends. Wahrscheinlich ist er indisponiert oder hat einfach nur einen rabenschwarzen Tag erwischt. Denn dass er mit diesem penetrant zum Pressen neigenden, engen, metallischen, knödeligen, fortwährend zu lauten und zu tiefen (manchmal ist er allerdings auch zu hoch) Gesang durchs Tour-Casting der amtlichen West-Side-Story-Produktion gekommen sein soll, ist doch schwer zu glauben. Mag sein, dass er sich auch nur schlecht hört. Denn selbst beim Sprechen macht er zu viel Druck.

Erstklassiger Sound

Dabei ist die Verstärkung zwar insgesamt ein wenig zu laut abgestimmt, ein Eindruck, der dadurch noch verstärkt wird, dass Donald Chan sich im Fortissimo grundsätzlich wohler zu fühlen scheint als im Pianissimo. Aber davon abgesehen ist der Sound spektakulär gut. Die Klangfarben sind üppig, die Transparenz ist phänomenal, die räumliche Ortung funktioniert vorbildlich, und Gesprochenes klingt erstens sehr natürlich und ist zweitens verständlich. Und für alle, deren Englisch nicht reicht für den schmutzigen Sound der Gosse, gibt’s knappe, aber instruktive Übertitel. Eine fabelhafte Lösung. Denn deutsche Gesangstexte treten Bernsteins unvergleichlicher Musik die Beine weg, und eingesprengte deutsche Dialoge zertrümmern die geschlossene Dramaturgie dieses ungeheuer dichten Genie-Streichs. Doch, diese ausführlich und im Stehen akklamierte „ West Side Story“ lohnt die kurze Reise nach Dresden allemal. Wenn Tony sich noch in den Griff bekommt, erst recht.

Bis 4. August in der Semperoper, Termine und Karten (ab 35 Euro) gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de

Von Peter Korfmacher