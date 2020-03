Beste Erschütterungen: Neue Bücher, die den Literaturfrühling prägen

Leipzig

Der Literaturfrühling findet drinnen statt. Zwar nicht in Messehallen, aber bei Lesungen, die in Leipzig wie auch an den Verlagsstandorten stattfinden. Die Leipziger Buchmesse, die am Donnerstag ihre Türen geöffnet hätte, ist wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus abgesagt.

Verlage beklagen den Verlust an Öffentlichkeit für ihre Autoren. „Aus diesem Grund lassen wir sie in den kommenden Tagen verstärkt auf unseren Social-Media-Kanälen zu Wort kommen“, sagt die Sprecherin des Aufbau Verlags. „Alle Gespräche und Begegnungen, die in Leipzig stattgefunden hätten, werden wir damit nicht kompensieren können“, dennoch sei es eine Möglichkeit, den Austausch zumindest digital lebendig werden zu lassen.

Schulze und Seiler

Denn das Wichtigste ist Aufmerksamkeit. Für die Frühjahrstitel. Die jährlichen Neuveröffentlichungen konzentrieren sich um die beiden Buchmessen: Leipzig im März, Frankfurt am Main im Oktober. Die großen Aufreger gibt es in dieser Saison nicht. Wobei sich Aufregung in den zurückliegenden Jahren vor allem an Plagiaten, Provokationen und Prominenz entzündet hat.

Es mag also in diesem Sinn kein spektakulärer Jahrgang sein, aber ein starker ist es durchaus. Das liegt ebenso am neuen Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ von Ingo Schulze wie an „Stern 111“ von Lutz Seiler. Beide sind nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Am Donnerstag fällt die Entscheidung und wird statt nachmittags in der Glashalle ab 9 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur verkündet.

Brussig und Koschmieder

Aufmerksamkeit ist auch Thomas Brussig sicher, dem Spezialisten fürs Augenzwinkern beim Blick auf den Osten. „Die Verwandelten“ (Wallstein; 328 Seiten, 20 Euro) ist eine herrlich schräge Geschichte aus der mecklenburgischen Provinz, wo man nicht tot überm Zaun hängen möchte. Auch nicht als Waschbären, in die sich zwei junge Leute verwandeln.

Der Ruf nach d e m großen Wenderoman ist einem Wunsch nach Nachwenderomanen gewichen – und hier sind sie. Sie begeben sich auf interessanteres Terrain. Christine Koschmieder gelingt in ihrem zweiten Roman „Trümmerfrauen. Ein Heimatroman“ ( Edition Nautilus; 304 Seiten, 22 Euro) politische Auseinandersetzung in literarischer Fiktion.

In einem Kleingartenverein wird Halloween als Besatzer-Ritual empfunden und geht eine „Initiative Heimatschutz“ um. Deutsche Geschichte holt alle ein, und Begriffe werden fragwürdig. Hier ist die gesamtdeutsche Gegenwart eine ostdeutsche Geschichte. Und umgekehrt. Die Gründerin der Literaturagentur Partner + Propaganda, 1972 in Heidelberg geboren, lebt sei 1992 in Leipzig.

Maaz und Taubert

Im Jahr 30 Jahre nach Vollzug der Deutschen Einheit klemmt der Osten noch immer in der Schublade „Problemfall“. Das Gefühl der Verunsicherung wie auch die Verteidigung eigener Erfahrungswelten schlagen sich in weiteren Neuerscheinungen nieder.

Dazu gehört „Das gespaltene Land. Ein Psychogramm“ (C.H. Beck; 219 Seiten, 16,95 Euro) von Hans-Joachim Maaz. Der Populäranalytiker verarbeitet auch die eigene Ambivalenz bei der alltagspolitischen Standortbestimmung und versucht eine gesellschaftspsychologische Einordnung. Das klingt hier und da mal wutbürgerlich besorgt, bleibt aber nicht einseitig.

Ganz anders ist Greta Tauberts Begegnung mit ostdeutschen Männern. Unter dem Titel „Guten Morgen, du Schöner“ (Aufbau; 249 Seiten, 20 Euro) porträtiert sie zum Beispiel einen Puppenspieler in Erfurt, einen Callcenter-Berater in Berlin, einen Hotelmanager in Kenia. Was und wie diese Männer erzählen, macht plastische, wie eine Gesellschaft das Private prägt.

Schädlich, Berg und Schreiber

In dieser Woche ist Hans Joachim Schädlichs Buch „Die Villa“ ( Rowohlt; 192 Seiten, 20 Euro) erschienen. Der 1935 in Reichenbach geborene Schriftsteller entfaltet mit äußerst knappen Sätzen ein deutsches Panorama, eng verknüpft mit einer Villa und der Geschichte einer Familie, die in den 30er Jahren in Reichenbach beginnt, die Jahre von Nationalsozialismus und Krieg überspannt und bis 1950 reicht, vom Epilog verlängert in die Gegenwart. Kaum ein Autor kann derzeit mit so wenigen Worten so viel sagen.

Es sind immer wieder Erschütterungen, denen sich Belletristik und Sachbücher widmen und Beliebigkeit meiden. Erschütterungen, die Systeme zerbrechen lassen – ob politisch oder familiär. In Bov Bjergs ebenfalls beeindruckendem Roman „Serpentinen“ (Claassen; 272 Seiten, 22 Euro) ist ein Vater mit seinem Sohn auf der Suche nach Ahnen und Wurzeln und auf der Flucht vor Ahnungen und einem Familienfluch.

Neben etablierten Autoren, deren Fans schon auf neuen Stoff gewartet haben, stehen Debütanten, die mit Ungewöhnlichem und auch Mut überzeugen. Wie Jasmin Schreiber mit „Marianengraben“ ( Eichborn; 254 Seiten, 20 Euro), einem zum Heulen schönen, lebendig geschriebenen Roadmovie über das Sterben.

Es gibt viel zu entdecken in diesem Frühjahrsprogramm. Währenddessen verschicken die ersten Verlage ihre Vorabvorschauen für den Herbst.

Von Janina Fleischer