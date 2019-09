Beste Salonunterhaltung mit dem Duo Troendle/Callenbach im Central-Kabarett Leipzig

Leipzig

Ach, die Goldenen Zwanzigerjahre! Magie geht von ihnen aus, kein Wunder also, dass das neue Programm von Katrin Troendle und Bert Callenbach bei der Premiere am Freitag im Blauen Salon für einen vollen Saal sorgte.

Die Show „ Zaster und andere Laster“ entführt das Publikum nämlich mit Ungestüm, Charme und Witz in die Welt von anno dunnemals, wo sich in Bars, Nachtclubs und Varietés Gestalten aller Couleur herumtreiben und mit Veronika auf den Lenz freuen.

Ganz in ihrem Element

Mit einem feurigen Potpourri bekannter Gassenhauer eröffnen die beiden Künstler die Vorstellung und bringen sogleich die Bühnenbretter zum Wackeln. Hier sind Troendle und Callenbach ganz in ihrem Element, singen und tanzen, wirbeln mit überschäumendem Temperament über die Bühne, klappern ausdrucksvoll mit langen schwarzen Wimpern und holen zu großen Gesten aus.

Dargeboten werden die Nummern in prächtiger Kostümierung, die im Laufe des Abends mehrfach wechselt, eine schöner und farbenfroher als die andere - los geht’s mit Schottenmütze und Knickerbockern bei dem Herrn, Flapperkleid und Charlestonhut mit Federboa bei der Dame. Allein die elegante, raffinierte und mit viel Liebe zum Detail geschneiderte Garderobe ist den halben Ticketpreis wert.

Das kleine Glück in der großen Misere

Wesentlich zum Gelingen der Show trägt der Pianist Jens Baermann bei, der virtuos und schmissig auf dem Keyboard spielt, den Gesang begleitet, für den Rhythmus sorgt und dazu auch selbst gelegentlich das Singen übernimmt. Chapeau!

Die mosaikartig zu einem stimmigen Ganzen arrangierten Couplets, die auch aus dem Schlagerfundus der Dreißigerjahre schöpfen, spielen natürlich auf Zeitgeschichtliches an – die Not der Inflation, die neueste Musik aus Amerika, das kleine Glück inmitten der großen Misere: Ich brauche keine Millionen…Und immer wieder geht es natürlich um die Liebe. Da wird geflirtet, mit den Hüften gewackelt, Sekt getrunken und verführt, denn in der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Einen politischen Exkurs ins Hier und Heute leisten sich die beiden Künstler auch – es bleibt allerdings ein aus dem Zusammenhang fallender Versuch, unter uns Sachsen inmitten all des Braun und Blau die bunteren Farben ins rechte Licht zu rücken.

Da bleibt keiner sitzen

Zwischendurch gibt es häppchenweise den Schwarzweiß-Stummfilm „Tarzan - die wahre Geschichte“, als Satire auf die Historie der Kinematografie: Unter verdrehten Vorzeichen – blonder Tarzan, schwarzhaarige Schöne – wird hier die Story lustig postkolonial verkorkst. Die Krönung des Abends ist aber der Geschlechtertausch, Troendle mit Schnurrbart, Callenbach mit dickem Hinterteil und Busen, und wenn der dann liebestoll singt: Er heißt Abdullah und hat schwarzes Haar, da hält es vor Vergnügen keinen mehr auf dem Stuhl. Ein Ohren- und Augenschmaus, beste Salonunterhaltung, zu empfehlen für lange dunkle Herbstabende.

Weitere Vorstellungen am 24.10., 14. und 15.11. jeweils um 19.30 Uhr im Blauen Salon, Central Kabarett am Markt, Tel.0341/ 5390 3052

Von Juliane Lochner