„Satte Zeiten bringen schwache Menschen hervor“, denkt Rahel, „ohne sich selbst davon auszunehmen“. Sie ist Ende 40, Psychologin mit eigener Praxis, die Kinder Selma und Simon sind aus dem Haus, an ihrer Seite in der Radeberger Vorstadt lebt Peter, ihr Mann, den sie gerade zu verlieren scheint. Und Rahel weiß nicht, warum.

„Der Brand“ heißt der neue Roman von Bestsellerautorin Daniela Krien. Weil das nach monatelanger Suche gefundene Ferienhaus in den Ammergauer Alpen, ein perfektes Quartier „in völliger Alleinlage“, abgebrannt ist, fahren Rahel und Peter drei Wochen nach Dorotheenfelde. Sie kümmern sich dort, in der Uckermark, um den abgelegenen Hof von Ruth und Viktor. Alte Freunde von Rahels Mutter. Nun hatte Viktor einen Schlaganfall, und Ruth ist mit ihm nach Ahrenshoop gefahren, zur Reha. Rahel und Peter können den Sommer genießen, im See schwimmen. Sie müssen die Pflanzen gießen, das Pferd auf die Koppel führen, die Hühner füttern und auch einen Storch mit kaputten Flügeln. Vor allem könnten sie ihre Ehe retten.

Daniela Kriens Blick auf den Zeitgeist

Auf dem von Landschaft und Missverständnissen abgesteckten Terrain lässt Daniela Krien ihre Hauptfiguren behutsam agieren. Sie gehen umeinander herum, aufeinander zu und immer wieder aneinander vorbei. „Peter, was ist mit uns?“, fragt Rahel. Die Antwort liegt nicht nur im Privaten verborgen.

Es begann vor einem Jahr und vier Monaten, an ihrem 28. Hochzeitstag. „Sein halb abwesender, halb entsetzter Blick verhieß nichts Gutes“, erinnert sich Rahel. „Das ist nicht mehr meine Welt“, sagte Peter, Germanistik-Professor an der TU Dresden, der sich bemüht, „seinen Schützlingen“ freies Denken und das Reflektieren der eigenen Urteile beizubringen.

Zur Person Daniela Krien, geboren 1975 in Neu-Kaliß debütierte 2011 mit dem Roman „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“, gefolgt vom Erzählungsband „Muldental“. Ihr Roman „Die Liebe im Ernstfall“ stand 2019 monatelang auf der Bestsellerliste und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Im Mai erzielt sie den Sächsischen Literaturpreis. Daniela Krien lebt mit ihren zwei Töchtern in Leipzig.

Im Seminar zum Thema „Geschlechterrollen in der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts“ ist es zum Eklat gekommen. Weniger, weil die Studierenden nicht mehr an binäre Zuordnungen glauben und die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Klischees, sondern weil Olivia P. sich als „nichtbinärer Mensch“ zu erkennen gab und Peter erwiderte, er habe sie als aber Frau auf seiner Teilnehmerliste stehen. Der Rest war Shitstorm, „der ganze entsetzliche Mist, den sie alle nicht mehr hören konnten“.

In Verweisen auf die von der Pandemie markierte Welt öffnet Daniela Krien ihren Roman für den Zeitgeist, doch meist nur kurz und mehr erklärend als mit der Geschichte verwoben. Unter der Oberfläche jedoch geht es um kaum etwas anderes. Im Chauvinismus-Vorwurf gegen Peter streift sie die Bedingungen der Freiheit, in der ein Dialog an den Grenzen der Toleranz kratzt, sobald er mit vermeintlich falschem Vokabular geführt wird.

Er habe immer aufgeklärt, sachlich argumentiert, differenziert, verteidigt Peter sich gegenüber dem Sohn Simon, der bei der Bundeswehr eine Ausbildung zum Gebirgsjäger macht. „Aber das Kühle, Nüchterne hat in diesen Zeiten keine Chance. Die Konfrontation bringt nichts außer einem Shitstorm in den sozialen Medien. Dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Es gibt Wichtigeres.“ Was das sein soll? Zum Beispiel Familie, Freunde, gute Bücher ...

So einfach ist es weder für ihn noch für Rahel. „Die Gelassenheit war ihm abhandengekommen. Sein feiner Humor kippt nun öfter ins Zynische, und an die Stelle ihrer lebhaften Gespräche ist eine distinguierte Freundlichkeit getreten. Damit einhergehend – und das ist das Schlimmste – hat er aufgehört, mit ihr zu schlafen.“

„Der Brand“ erzählt vom Scheitern an den Umständen

Rahel selbst kann mit kämpferischen Naturen mehr anfangen als mit den larmoyanten. „Vor schwachen Menschen hast du keine Achtung“, sagt Tochter Selma, die ihre kleinen Söhne unter dem Tisch essen lässt, wenn sie es wollen, wofür Rahel – man ahnt es – wenig Verständnis aufbringt.

Die Depressionen des Einzelnen spiegelt Krien in denen der Gesellschaft. „Eine vielfältige und kulturell reiche Welt wird mehr und mehr nivelliert, das Besondere vernichtet, das Eigene zerstört. Übrig bleibt einzig: der Konsum.“ Sie beschreibt ein Ringen mit der Einteilung der Welt in Täter und Opfer, der Bewertung allein mit dem Maßstab des Idealen statt des Realen, von einer „Last des guten Lebens“. „Die zwingende Folge ist das Scheitern“, denkt Rahel und glaubt, das auch an ihrer Tochter Selma zu beobachten, mit der sie sich beim Wochenendbesuch Gefechte liefert, die schnell im Rückzug enden und deren Vehemenz aus einer Ähnlichkeit der beiden Frauen resultiert.

Unter allem lauern Verletzungen, die Menschen unbemerkt einander zufügen. Sie beschädigen die Liebe. „Gefühle verändern sich“, argumentiert Peter. Oft ist aber schon der Zugang zu den eigenen Gefühlen verschüttet.

Daniela Krien spannt einen weiten Horizont

Während er dem Scheitern ergeben wirkt, wird Rahel „sich selbst zu viel und wünscht sich, jemand würde ihr die Last des eigenen Daseins für einige Stunden abnehmen“. Es ist die vererbte Last auch ihrer Mutter und Großmutter. Noch dazu ist sie beim Stöbern in Viktors Atelier auf Hinweise gestoßen, dass er ihr Vater sein könnte.

In Momenten psychologischer Überlastung läuft der Roman, dessen Kapitel nach den Tagen der drei Wochen in Dorotheenfelde benannt sind, Gefahr, eine Entwicklung zu verweigern. Davon erlösen Wutausbruch, Geheimnis, auch Verluste. Souverän erzählt überzeugt der Roman mit Vielschichtigkeit und weitem Horizont. Bei der Abreise raucht Rahel eine Zigarette, die sie sich zu Beginn gedreht hat.

An den Weichen des alten Lebens beginnen die Auswege. Auf diesen Spuren kommen schließlich doch noch alle miteinander ins Gespräch. Man will es gern glauben.

Daniela Krien: Der Brand. Roman. Diogenes Verlag; 272 Seiten, 18,99 Euro

Von Janina Fleischer