Bestsellerautor Paolo Giordano schreibt über das Leben in „Zeiten der Ansteckung“

Paolo Giordano hatte es eilig. Am 29. Februar hat er sein Buch begonnen, jetzt liegt es auch auf Deutsch vor. Zunächst als e-Book, gedruckt dann nach jenem magischen 20. April, bis zu dem hierzulande die aktuellen Maßnahmen gegen das Virus Sars-Cov-2 gelten.

„In Zeiten der Ansteckung“ heißt der Essay in 27 Kapiteln. Der italienische Schriftsteller geht vom Eigenen aus. „In einem unerwarteten leeren Raum“ habe er sich wiedergefunden. „Diese Realität ist vielen gemeinsam: wir durchleben eine Zeit der Suspendierung vom Alltag, eine Unterbrechung des Rhythmus, wie manchmal in Songs, wenn das Schlagzeug verstummt und es wirkt, als würde die Musik angehalten.“

Blick nach vorn

Vieles in diesem Text, etwa das Prinzip der als Kettenreaktion beginnenden Ansteckung, ist nicht neu, doch es kann von solch öffentlichem Nachdenken nicht genug geben. Lieber heute als morgen. Weil es bereits um die Zeit danach gehen muss, auch damit dieses Danach nicht die Zeit der vergessenen Versprechen wird.

Es ist längst Zeit für Fragen, ob und wie Solidarität über Nachbarschaftshilfe hinaus etabliert werden kann. Wie viel Interesse aufgebracht wird für gemeinschaftliches Erleben und Gestalten zivilisierten Zusammenlebens in Verantwortung für die Welt.

Neue Form der Verantwortung

„Wenn wir etwas von unserer Egozentrik ablegen könnten, würden wir bemerken, dass nicht die neuen Mikroben uns suchen, sondern dass wir es sind, die sie aufstöbern“, lenkt Giordano den Blick auf Umweltzerstörungen. Es sei ein Paradox dieser Tage: „Während die Wirklichkeit immer komplexer wird, sind wir immer weniger bereit, Komplexität zu akzeptieren.“

Für ihn lässt die Pandemie, „diese neue Form der erweiterten Verantwortung, der sich niemand von uns entziehen kann“, die Umrisse der Globalisierung erahnen. Er beschreibt zunächst „die vielfältige Weise, in der wir miteinander verbunden sind, überall, die Komplexität der Welt, in der wir leben, ihre sozialen, politischen und ökonomischen, aber auch interpersonellen und psychischen Gesetzmäßigkeiten“. Auch ihn irritiert diese „merkwürdige Buchführung“: das Starren auf Zahlen und den Streit darüber, was sie bedeuten.

Für die Zukunft sei entscheidend, „was uns diese Epidemie über uns selbst enthüllt“. Denn „was hier geschieht, ist nicht zufällig und auch keine Plage. Und es ist überhaupt nicht neu: Es ist schon geschehen und wird wieder geschehen.“

Vergleich mit der Mathematik

Paolo Giordano, 1982 in Turin geboren, hat Physik studiert und mit einer Promotion in Theoretischer Physik abgeschlossen. Zunächst arbeitete er als Journalist, dann wurde sein erster Roman „Die Einsamkeit der Primzahlen“ ein internationaler Bestseller.

Für ihn ist Mathematik „ein unerlässliches Instrument, um das aktuelle Geschehen zu verstehen, Vorahnungen und Befürchtungen abzuschütteln“. Mathematik sei die Wissenschaft von den Beziehungen, beschreibe Verbindungen und Austausch von Wesenheiten. „Die gegenwärtige Epidemie ist eine Infektion unseres Beziehungsnetzes.“

Sorge und Ohnmacht

Das Virus habe einen Teufelskreis ans Licht gebracht, „eine Endlosschleife des Misstrauens, die sich fast jedes Mal einstellt, wenn Wissenschaft unseren Alltag tangiert“. Die Panik rühre von der Endlosschleife her, nicht von den Zahlen. In Zeiten der Ansteckung habe die Wissenschaft enttäuscht: „Wir wollten Gewissheiten und fanden Meinungen“.

Zur Sorge um die Gesundheit kommt eine Ohnmacht angesichts des Unerklärlichen, das sich mit keiner Erfahrung vergleichen lässt. Für Giordano ist es die Angst davor, „zu entdecken, dass das Gerüst der Zivilisation, wie ich sie kenne, ein Kartenhaus ist. Ich habe Angst vor der Vernichtung, aber auch vor ihrem Gegenteil: dass die Angst vorübergeht, ohne eine Veränderung zu hinterlassen.“

Kontrollverlust führt zu Verunsicherung, und Verunsicherung macht empfänglich sowohl für Autoritäten als auch für zu einfache Lösungen. Wem zu viel versprochen wird, der hofft zu viel, und wer zu viel erhofft, wird enttäuscht.

Verzicht als Form von Mut

Giordano befürwortet Beschränkungen und fordert Geduld. In gewissen Situationen sei die einzige Form von Mut der Verzicht, zitiert er seinen Vater. Doch er verharmlost nicht die Auswirkungen des soziokulturellen Ausgeschlossenseins. „Was wir in Zeiten der Ansteckung tun oder lassen, betrifft also nicht nur uns allein. Das will ich nicht vergessen, auch wenn alles vorbei ist.“

Dieses Buch kann nur eine Momentaufnahme sein, und genau darin liegt ein Gewinn. Denn schon morgen gibt es neue Zahlen, Deutungen, Diskussionen.

Paolo Giordano: In Zeiten der Ansteckung. Wie die Corona-Pandemie unser Leben verändert. Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner. Rowohlt Taschenbuch Verlag; 80 Seiten, 4,99 Euro (e-Book, das Taschenbuch für 8 Euro erscheint am 21. April)

Von Janina Fleischer