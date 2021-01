Besucherzahlen im Corona-Jahr 2020: Leipziger Museen kommen glimpflicher davon, Bühnenhäuser leiden

Leipzig

Das Jahr 2020 war für die Leipziger Kulturbetriebe weitestgehend ein Jahr zum Vergessen. Ausstellungen und Aufführungen konnten nicht stattfinden, Besucherzahlen sanken in den Keller. Digitale Angebote erhielten dadurch bedingt aber einen starken Schub.

Bühnenhäuser härter getroffen als Museen

Besonders hart traf es die Bühnenhäuser. Diese mussten von März bis Juni und ab November insgesamt fünf von zwölf Monaten geschlossen bleiben. So konnte die Oper Leipzig lediglich ein Fünftel ihrer sonstigen Besucherzahlen erreichen, das Gewandhaus ein Viertel. Etwas glimpflicher kamen da noch die Museen davon, die für rund vier Monate ihre Tore schließen mussten und teilweise weniger als die Hälfte ihrer Besucher einbüßten.

Bildermuseum durchaus zufrieden

Im Museum der bildenden Künste ist man mit den Besucherzahlen im vergangenen Jahr dementsprechend durchaus zufrieden. Wo sonst im Schnitt rund 120.000 Besucher pro Jahr in die Ausstellungen strömen, waren es 2020 immerhin noch 71.000 Kunst-Interessierte. „Wenn man bedenkt, dass der Stadttourismus weitestgehend zum Erliegen gekommen ist, ist das okay“, sagte Pressesprecher Jörg Dittmer. Besonders im Sommer, wo es bei ihnen sonst eher ruhig zugehe, war nach der Wiederöffnung erstaunlich viel los. An den Zahlen vom Rekordjahr 2019 zu kratzen, als fast 200.000 Besucher ins Bildermuseum kamen, war mit mehrmonatiger Schließzeit und anschließenden Besucherbeschränkungen dennoch illusorisch. In den sozialen Medien war das Bildermuseum mit verschiedenen Aktionen aber durchgehend präsent und plant, dies zukünftig auch weiterzuführen.

Grassimuseum litt unter ausgefallenen Großveranstaltungen

Auch das Grassimuseum für Angewandte Kunst konnte 2019 mit 90.000 Besuchern noch einen Rekord verbuchen, im vergangenen Corona-Jahr belief sich die Zahl auf knapp 38.000 Besucher. „Im Hinblick auf die Besucherzahlen leben wir von Veranstaltungen wie Wave Gotik, dem Keramikmarkt oder der Museumsnacht. Weil die Leute dann auch ins Museum gehen“, erklärte die stellvertretende Direktorin Anett Lamprecht. Nach einer eher schleppend verlaufenden Wiederöffnung im Mai konnte das Grassimuseum in den folgenden Monaten zumindest immer mehr Besucher begrüßen, Gruppenführungen oder andere Indoor-Veranstaltungen waren jedoch nicht möglich. Ein virtueller Museumsbesuch ermöglichte aber auch Einblicke während der Schließzeit.

Überblick über die Besucherzahlen 2020 Grassimuseum für Angewandte Kunst: 38.000* (2019: 90.000) Museum der bildenden Künste: 71.000 (200.000) Galerie für Zeitgenössische Kunst: 30 Prozent weniger als 2019 Gewandhaus: 123.000 (vorläufig) (447.000) Theater der Jungen Welt: 16.000 (57.000) Schauspiel Leipzig: 40.000 (117.000) Oper Leipzig: 25.000 (128.000) * alle Zahlen sind gerundet

Galerie für Zeitgenössische Kunst probierte Webinare und Videos

Im Gegensatz zu den anderen Museen kann die Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) keine konkreten Besucherzahlen nennen, wenig verwunderlich sind aber auch dort die Zahlen zurückgegangen. 2020 verzeichnete die GfZK insgesamt 30 Prozent weniger Besucher im Vergleich zum Vorjahr, besonders betroffen waren dabei die Bereiche Ausstellungen und Kunstvermittlung, die sogar um 40 Prozent niedriger ausfielen. Lichtblicke gab es allerdings im September und Oktober, da die Besucherzahlen hier sogar über denen von 2019 lagen. „Das hat dazu beigetragen, die fehlenden Einnahmen der ersten Schließung im Frühjahr auszugleichen“, sagte Pressesprecherin Beatrice Di Buduo. Darüber hinaus wurde der digitale Bereich mit Webinaren und Videoführungen im vergangenen Jahr stärker in den Fokus gerückt, was vor allem zu Beginn der beiden Lockdowns positiv angenommen wurde. Die digitale Kunstvermittlung soll daher weiterausgebaut werden.

Gewandhaus-Besucher zeigten sich zurückhaltend

Im Gewandhaus konnten nach dem ersten Lockdown ab Juni wieder Gäste begrüßt werden, gut einen Monat später kam aber schon die reguläre Spielpause. „Die Besucher waren beim Ticketkauf eher zurückhaltend“, erklärte Pressesprecher Dirk Steiner. „An das Aufeinandertreffen in größeren Gruppen mit Abstands- und Hygieneregeln mussten sich die Gäste erst wieder gewöhnen.“ Nachdem der Konzertbetrieb im September wieder anlief, musste das Gewandhaus nach einigen Konzerten im November aber erneut seine Pforten schließen und war mit Online-Konzerten präsent. Statt 447.000 Besuchern (2019) konnten im vergangenen Jahr so nur rund 123.000 Gäste gezählt werden.

Theater der Jungen Welt feierte überraschenden Digital-Erfolg

Im Theater der Jungen Welt (TDJW) war Flexibilität im vergangenen Jahr das A und O. Bereits geplante Festivals und Theaterstücke mussten verschoben oder laufend an die Rahmenbedingungen angepasst werden und konnten nur mit begrenzter Besucheranzahl aufgeführt werden. Im Vergleich zum Jahr 2019 (rund 57.000 Besucher) zählte das TDJW 2020 gut 16.000 Besucher. Überraschenden Erfolg brachte das Stück „Digital: Frederick“, bei dem Kinder über die Online-Plattform Zoom aktiv mitmachen konnten. Auch zukünftig soll im TdJW deshalb digital gedacht werden. „Wir wollen die Chance jetzt nutzen, uns im Bereich Digitalität und Junges Theater auszutesten und unser Angebot in diesem Bereich auszubauen. Der Fokus liegt deshalb auf mobilen und digitalen Produktionen“, erklärte Pressereferentin Birgit Lindermayr.

Schauspiel Leipzig organisierte YouTube-Shows

Für das Schauspiel Leipzig fing 2020 eigentlich gut an. In den gut zwei Monaten vor Corona hatte das Haus bereits 23 000 Besucher, die Einnahmen lagen deutlich über dem Plan. Doch Schließzeiten und Besucherbeschränkungen ließen die Zahl nur noch auf 40.000 steigen (2019: 117.000 Besucher). Ein Höhepunkt hätte im vergangen Jahr das Weihnachtsmärchen sein sollen. Vor allem an den Schulen hätte es hierfür eine sehr hohe Nachfrage gegeben, berichtet Pressesprecherin Esther Ningelgen. Nun soll das Stück in diesem Jahr Premiere feiern. Großen Anklang beim Publikum erfuhren darüber hinaus mit insgesamt 12.000 Nutzern auch die Online-Angebote des Schauspiels, das das Streaming von Inszenierungen sowie Shows über Zoom oder YouTube ins Netz brachte.

Auch die Oper Leipzig ging ins Netz

Bei der Oper Leipzig führten weniger Veranstaltungen auf der Opernbühne bei gleichzeitig begrenzten Platzkapazitäten zu einem drastischen Besucherrückgang von 128.000 auf 25.000 Zuschauer. Das Publikum sei bei den Aufführungen sehr enthusiastisch und begeistert gewesen, sagte Pressesprecherin Gudula Kienemund. Dennoch schmerze es natürlich, dass man im vergangenen Jahr viele Stücke aus dem Spielplan nicht zeigen konnte. Wie viele andere Kulturbetriebe wich die Oper Leipzig deshalb ins Digitale aus, unter anderem mit der Oper „Il trovatore“, die im Online-Stream knapp 10.000 Menschen erreichte.

Von Simon Ecker