Leipzig

Seinen Tod hatte Werner Heiduczek für jeden lesbar lange vorweggenommen. Schon 1977 veröffentlichte er seinen Roman „Tod am Meer“. Der Protagonist Jablonski ist Schriftsteller, am Schwarzen Meer erleidet er einen Schlaganfall, wenig später stirbt er im Krankenhaus. Dem Schriftsteller Heiduczek widerfuhr auch so ein Schicksal: Von einem Schlaganfall erholte er sich nicht mehr, erstarb am 28. Juli im Alter von 92 Jahrenin einer Klinik in Zwenkau. Sein Roman „Tod am Meer“ war ein Jahr nach seinem Erscheinen auf Drängen des damaligen Botschafters der Sowjetunion in der DDR, Pjotr Abrassimow, verboten worden. Ein Grund dafür: Heiduczek thematisierte, dass Soldaten der Sowjetarmee nach Kriegsende in der von ihnen besetzten Ostzone Vergewaltigungen begingen.

Zur Galerie Letztes Geleit mit Worten und Musik in der Hauptkapelle des Leipziger Südfriedhofs.

Würdevoll

Für Werner Heiduczek fand am Mittwoch in der Hauptkapelle des Südfriedhofes eine würdevolle Trauerfeier statt. Die Familie mit Kindern und Enkeln und seine langjährige Lebenspartnerin Traudel Thalheim waren anwesend, zahlreiche Freude und Weggefährten ebenso. Unter ihnen der Dichter Adel Karasholi, die Maler und Grafiker Egbert Herfurth und Matthias Klemm und der ehemalige Kulturbürgermeister Leipzigs, Georg Girardet.

Die Ehre erweisen wollte dem Verstorbenen auch Helmut Richter, mittlerweile 85 Jahre alt. „Er nannte mich ob seines höheren Alters immer junger Spund“, erinnert sich Richter an einen „großen Dichter und liebenswerten Menschen. Ich kannte Werner sehr gut, wir waren sich einander schätzende Kollegen, und ich wusste, wie traurig Werner zuletzt war, dass es für ihn nichts mehr war mit Deutschland, einfach märchenhaft.“ Als Heiduczeks wichtigstes Buch nennt Richter dessen Autobiografie „Die Schatten meiner Toten“, ein Buch, das heute viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Richter setzt sich nun dafür ein, dass zum kommenden Geburtstags Heiduczeks im November in der Stadtbibliothek eine Lesung aus dessen Werken stattfindet.

Autor und Mensch

Gast der Gedenkfeier, die sängerisch von Alexandra Röseler und Hans-Jürgen Beyer umrahmt wurde, war auch Christoph Wonneberger. Der einstige Pfarrer der Lukasgemeinde in Leipzigs-Volkmarsdorf hatte Heiduczek 1985 kennengelernt: „Wir führten damals in unserer Gemeinde eine Veranstaltung mit dem Titel ,Offene Bühne‘ ein. Auf dem Podium stellten nicht gerade systemkonforme Autoren ihre Texte vor. Werner Heiduczek, der schon ein bekannter Autor war, meldete sich bei mir und sagte, dass auch er in der Lukasgemeinde lesen möchte. Das hat mir sehr imponiert, seither verband uns eine Freundschaft.“

Auf eine besondere Beziehung zu Werner Heiduczek konnte auch Michael Faber, Ex-Kulturbürgermeister und nun wieder Verleger, in seiner Gedenkrede auf der Trauerfeier verweisen. Er schilderte den Verstorbenen als Autor und Menschen, den er mit dem Roman „Tod am Meer“ schon während des Studiums „in Arbeit“ hatte. Heiduczek habe es sich in seinem Leben und mit seinem Schreiben nie einfach gemacht: „Er ging durch vier Systeme“, sagte Faber und verstand seine Worte als „kleine Erinnerung an einen Großen der Erinnerung“. Für die Stadt Leipzig würdigte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke den Schriftsteller und Bürger Heiduczek als „streitbar und oft unbequem“. Dass er 1995 als einer der ersten mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet wurde, zeige aber wie anerkannt er gewesen sei. „ Werner Heiduczek war ein Dialektiker und als solcher bewertete er unsere Stadt oft ungeschminkt, was unter anderem in seinem Buch ,Verfall einer Zeit‘ zum Ausdruck kommt“, so Jennicke. Weitere Worte des Gedenkens sprachen der Filmproduzent Hans-Werner Honert und Ex-Superintendent Friedrich Magirius.

Die Urnenbeisetzung findet im September im Familienkreis in Lichtentanne bei Zwickau statt, wo auch seine 1998 gestorbene Ehefrau Dorothea ihre letzte Ruhe fand.

Von Thomas Mayer.