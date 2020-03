„Bibel des Ostens“: Claudia Bauers „Meister und Margarita“ steht vor der Premiere

Leipzig

Der Teufel geht um in Michail Bulgakows „Meister und Margarita“ und damit ab morgen auch im Schauspiel Leipzig, wenn der Roman aus dem Moskau zu Zeiten des Stalinismus im großen Saal Premiere feiert. Für die es höchstens noch ein paar Restkarten geben wird an der Abendkasse. Wie groß das Interesse an der Inszenierung ist, das zeigte vergangene Woche bereits die öffentliche Probe, als der Rang für die Besucherströme geöffnet werden musste. Was auch Regisseurin Claudia Bauer in diesem Umfang noch nicht erlebt hat.

„Meister und Margarita“, sagt sie, „das war ja eine Bibel des Ostens.“ Ein Roman, der satirisch die Moskauer Gesellschaft und bürokratischen Gängelungen porträtiert, jedoch mit der Figur des Woland und seiner teuflischen Magie jegliche Ordnung bersten lässt. Die hoch gelobte Neuübersetzung von Alexander Nitzberg, 2013 in der Kategorie Übersetzung für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, hat dazu beigetragen, das Interesse an „Meister und Margarita“ neu zu entfachen. Und Nitzberg sieht das Buch, so schreibt er im Nachwort, bis heute von „beinahe religiöser Ehrfurcht“ umgeben.

Natürlich lockt nicht nur der Stoff. Claudia Bauer hat als Haus-Regisseurin die letzten Jahre am Schauspiel künstlerisch deutlich mitgeprägt und wurde mit „Süßer Vogel Jugend“ zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen, bereits ihre dritte Einladung in den letzten Jahren. Erstmals hatte sie mit dem ebenfalls am Schauspiel inszenierten „89/90“ den Sprung zum Theatertreffen geschafft. Das gelang ihr dann auch mit ihrer Basler Inszenierung „Tartuffe oder das Schwein der Weisen“, ein von Peter Licht komödiantisch überarbeiteter Molière-Text. „Die Einladungen helfen extrem für das Standing in der Theaterwelt“, sagt Bauer. „Es befreit von einigem Druck in dem Sinne, dass es deutlich mehr Angebote gibt. Man kann mit mehr Ruhe besser arbeiten.“

In der Probe wird schnell deutlich, dass die Inszenierung des in den 1930er Jahren verfassten Stoffes den Anschluss sucht an das dehnbar gewordene Wahrheitsverständnis der Gegenwart, an Fake News und alternative Fakten. „Man muss sich entscheiden, ob man eine stalinistische Revue aufführen oder den Stoff zeitgemäß interpretieren will“, sagt Bauer. Lässt aber keinen Zweifel daran, dass sie nicht nur diskursiv um den Wirklichkeitsbegriff kreisen will, sondern das opulente Chaos Bulgakows auf der Bühne abbildet. „Natürlich müssen der Teufelsball hinein, all die Frivolitäten und der Schwenk zu Pontius Pilatus.“

Tatsächlich scheint sich der Stoff geradezu anzubieten für Bauers Bühnensprache, ihre bildhaften Welten mit Maskentheater, Video und träumerischer Verdichtung. Das Schauspiel wollte auf den als nordischen Faust bezeichneten „ Peer Gynt“, Goethes „Faust I und II“ auch Bulgakows Faust-Parabel folgen lassen und hat Bauer beauftragt. „Ich habe sofort zugesagt“, sagt die Regisseurin, die schon mehrere Faust-Adaptionen an anderen Häusern erarbeitet hat, „Meister und Margarita“ aber noch nie. „Es war mir aber immer klar, dass ich an dem Stoff nicht vorbeikomme.“

Thomas Braungardt spielt den Meister, Julia Preuß Margarita. Dirk Lange teufelt als Woland mit Roman Kanonik als Behemoth an seiner Seite. Ein Bewegungschor wird auftreten, und live untermalen Christin Nichols und Paul Pötsch das Geschehen musikalisch.

Auf der Diskothek-Bühne findet heute ebenfalls eine Premiere statt. In dem Schauspiel-Auftragswerk „Eriopis“ lässt E. L. Karhu Medeas überlebende Tochter erzählen. Die finnische Autorin überschreibt damit den antiken Medea-Stoff. Anna-Sophie Mahler führt Regie. „Medea“ selbst kommt in einer Fassung von Thomas Bothe am 28. März auf die Bühne.

Von Dimo Rieß