„Im Walde“ dominiert natürlich das Grün, „alpin“ ist überraschend rotlastig, was bei „erotisch“ zu erwarten war, und „Schwarze Bücher“ sind gar nicht so dunkel, wie vermutet. Rund 600 Titel der Insel-Bücherei (IB), schätzt Siegfried Lokatis, haben es auf die 36 Inselplakate geschafft, die seit 2012 entstanden sind. Der Professor für Buchwissenschaft an der Universität Leipzig hat sie gemeinsam mit Studentinnen und Studenten zusammengestellt. In der Edition Hamaouda sind die „Leipziger Inselplakate“ nun erschienen.

Wer das Insel-Bücherei-Regal im Leipziger Antiquariat „Bücherinsel“ kannte, weiß, wie wenig Platz man für eine große Sammlung braucht. Und wie viel Geld. Seit 1912 erscheinen die schmalen Bändchen mit den traumschön gestalteten Umschlägen und einem Titelschildchen im oberen Drittel, wie es auch für die Inselplakate verwendet wird.

Zur Galerie Im Bildband „Leipziger Inselplakate“ versammelt Siegfried Lokatis 36 Poster, mit denen die Leipziger Buchwissenschaftler seit 2012 Literatur und Schönheit und die Stadt tragen. Bei der Zusammenstellung wird auch mal geschummelt.

Am Erscheinungsbild hat sich in über 100 Jahren kaum etwas verändert, auch wenn der Inselverlag, 1901 in Leipzig gegründet, nach dem Teilung doppelt existiert hat, was zu einem „Inselbuch-Nummern-Krieg 1962–1887“, führte, dem Lokatis ein paar Seiten widmet. Heute gehört Insel allein zu Suhrkamp. Dort sind auch IB-Notizbücher im Sortiment und Kühlschrank-Magneten mit Zitaten wie „Schlimmstenfalls wird alles gut“ (Hans-Ulrich Treichel) oder „Denk Dir ein Wunder aus“ (Else Lasker Schüler), woran man erkennt, dass die Insel-Bücherei nicht nur ihre Leser hat, sondern ihre Fans. Und zahlreiche Sammler.

Siegfried Lokatis sieht eine gesamtdeutsche Versöhnungsleistung

Jede Ausgabe ein Geschenk, bei dem es nicht allein um die Literatur geht. Hier spielen Typographie, Gestaltung, Illustration und eben Farben zusammen,beeindruckt das Dekorative. Die von Gloria Köpnick und Rainer Stamm herausgegebene Ausgabe „Max Liebermanns Garten“ wird vom Verlag als aktueller IB-Bestseller gehandelt. „Die Schildbürger“, nacherzählt von Matthias Reiner und illustriert von Katrin Stangel, stand auf der Longlist „Die Schönsten Deutschen Bücher 2021“.

Die auf den Plakaten gezeigten Inselwelten habe es „in den Jahren der deutschen Spaltung in Wirklichkeit so nicht gegeben“, erklärt Lokatis auf den ersten Seiten seines Buches. „Es gab eine ostdeutsche und eine westdeutsche Inselbücherei, die recht unterschiedliche inhaltliche und ästhetische Konzepte verfolgten.“ So stellen die Inselplakate, sagt Lokatis, „letztlich eine gesamtdeutsche Versöhnungsleistung dar“.

Bölls „Die schwarzen Schafe“ auf dem „Blütenlese“-Plakat

Der Bildband „Leipziger Inselplakate“ beginnt mit der „Blütenlese“, Osterposter des Jahres 2012 und dem Frühling gewidmet, wozu auch „Die schwarzen Schafe“ von Heinrich Böll gehören, eine satirische Erzählung des zu ihrer Entstehungszeit noch unbekannten Autors. Sie unter den 21 Covern der „Blütenlese“ zwischen Mao Duns „Seidenraupen im Frühling“ und Hermann Hesses „Schmetterlingen“ zu finden, überrascht, irritiert und animiert zum Nachschlagen.

Ein Effekt, der sich auf jeder der Doppelseiten einstellt – rechts das Plakat, links ein paar Worte zu den abgebildeten Exemplaren oder der Gestaltung des Motivs. Hier und da hätte das gern noch ausführlicher und insgesamt das Format keinesfalls kleiner sein dürfen. Wer sich an Details erfreuen will, braucht auf jeden Fall eine Lesehilfe, um die Großartigkeit der IB-Bändchen mit ihren dekorativen Überzugspapieren würdigen zu können.

Schummeln bei der Zusammenstellung der „Leipziger Inselplakate“

Die Gliederung ist thematisch: Auf die Jahreszeiten folgen Weltkultur, Reisen und Länder, Historie, die Künste, Familie, Geisterhaftes und schließlich die jüngsten Plakate: „Kulinarisch“, „Fernweh“ und „erotisch“. Erotik ist hier durchaus farblich gemeint. Auf dem Plakat fehlen „die braven, klassischen Liebesgeschichten“ wie Tschingis Aitmatows „Dshamilja“, Auswahlkriterium war stattdessen die „Farbe der Liebe“. Es passt aber auch inhaltlich mit Arthur Schnitzlers Traumnovelle“ und Brechts „Liebesgedichten“. Mitunter genügt – wie zum Thema „Kulinarisch“ – der passende Titel eine Buches, so dass sich Volker Brauns „Mittagsmahl“ zwischen Wilhelm Buschs „Kuchenteig“ und Doris Lessings „Hunger“ wiederfindet.

Jedes einzelne Plakat ermöglicht Entdeckungen, und man kann sich gar nicht sattsehen an der Grafik der fürs Leipziger Uni-Radio „mephisto 97,6“ zusammengestellten Literaturen mit Rundfunk- oder Faust-Bezug. Stefan Zweigs „Schachnovelle“ wurde allein der IB-Nummer 976 wegen aufgenommen. Da sie nur fast der UKW-Frequenz entspricht, wurde einfach ein Komma hinter die 7 manipuliert. Ein schönes Beispiel für den Humor, den Siegfried Lokatis und seine Studierenden nicht zu kurz kommen lassen.

Info: Siegfried Lokatis: Leipziger Inselplakate. Edition Hamaouda; 92 Seiten, 36 Euro

Leipziger BuWisonen Zum 100. Geburtstag der Insel-Bücherei im Jahr 2012 widmete sich die Buchwissenschaft Leipzig dieser ältesten und wohl schönsten Buchreihe. Ein Jahr später war in über 180 Läden der Innenstadt eine beinahe vollständige Sammlung der Insel-Bücherei zu sehen. Seitdem organisiert die an der Universität beheimatete Buchwissenschaft zur Leipziger Buchmesse die BuWisionen. Alle Plakate gibt es auf https://home.uni-leipzig.de/buchwissenschaft/inselplakate

Von Janina Fleischer