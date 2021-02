Potsdam

Wenn wir seit gut 30 Einheitsjahren davon reden, dass Menschen aus dem Osten und dem Westen in den Köpfen unterschiedlich ticken, hoffen wir doch immerhin, dass ihre Körper ähnlich sind. Wir freuen uns, dass wir auf diesem Feld nicht viel zu diskutieren haben, weil bei Wuchs und Bau nun wirklich nicht die Herkunft aus der DDR und BRD herangezogen werden kann. Es ist ein Glück, dass Menschen immerhin auf diesem Feld als gottgegeben hingenommen werden, ohne zu erörtern, ob sie im Osten oder Westen schöner, größer oder stattlicher geformt sind.

Zur Wahrheit aber gehört, dass der nackte Körper im Osten und Westen während der Teilung grundverschieden präsentiert wurde. Es gibt Menschen, die sagen: Hätte es in der DDR Pornos gegeben, wäre das Land nicht zusammengebrochen. Das ist eine Privatmeinung. Wie der Blick auf Nacktheit oder Sexualität ja ausnahmslos privat ist.

Privatheit der Sexualität vs. Stasi-Stalking

Die Führung der Partei hielt sich zugute, Frauen ernst zu nehmen, ihnen Arbeit zu geben und die Fotos ihres nackten Körpers nicht für billige Erregung zu missbrauchen – was den Staat nicht daran hinderte, beim Dichter Wolf Biermann durchs Schlüsselloch zu gucken und mit roten Ohren, im Ton fast lachhaft bürokratisch, seine „Frauengeschichten“ in den Stasi-Akten auszubuchstabieren.

Akt im Mittelmeer, Albanien (2002) Quelle: Rudolf Schäfer

Darf man, durch die Bigotterie der SED gewarnt, trotzdem daran glauben, dass Aktfotos von Frauen in der DDR die schöneren und seelenvolleren, die politisch tadelloseren und die emanzipierteren gewesen sind? Zur Antwort auf die Frage müssen wir ins „Magazin“ schauen, das als Unterhaltungsillustrierte eine Instanz für Aktfotografie des Landes war. Dort gab es eine Ecke, niemals verschämt, in der sich Frauen ausgezogen haben. Hier hat auch Rudolf Schäfer veröffentlicht, ein Fotograf, der 1952 in Herrendorf (Thüringen) zur Welt kam. Er ist neben Günter Rössler der große DDR-Aktfotograf, auch wenn er sich einen Namen mit Berliner Stadtlandschaften oder „Totengesichtern“ machte.

Im Band „Aktfotografie 1972– 2019“, der am Freitag erscheint. zieht er Bilanz. Das Schöne und Verwirrende an dieser Auswahl ist, dass man sich nie sicher ist, ob die Bilder vor oder nach der Wende entstanden, denn sie sind nicht datiert in diesem Buch.

Eigener Kamm statt „Hair-Dresser“

Fotograf Rudolf Schäfer Quelle: Rudolf Schäfer

Stellen wir die Gegenfrage: Wären die Fotos im „Playboy“ denkbar, dem Magazin, mit dem der Westen seine eigene Libertinage, die Unverklemmtheit feiern wollte? Die Antwort müsste lauten: Kommt drauf an. Im „Playboy“ riecht es immer irgendwie nach Malibu oder Bahamas, nach teurer Sonnenbrille und High Heels. Bei Rudolf Schäfer sieht man eher die Ostsee, einen lyrisch verfallenen Altbau und lange Haare, die nicht vom „Hair-Dresser“ am Set, sondern vom eigenen Kamm gerichtet wurden.

Man sollte nicht glauben, dass im Osten und Westen verschiedene Schönheitsideale galten, doch sie wurden anders auf den Punkt gebracht. Auch bei Schäfer gibt es fast nur Frauen (eine Handvoll Männerakte findet sich hier dennoch), sie sind „jung“, was in der Branche ungefähr bis Mitte 30 gilt. Oft sind sie schlank. Sie wirken nicht verfügbar, nicht einladend, nicht aufreizend. Die mädchenhaften Frauen wirken schüchtern, die etwas reiferen sind eigenwillig in der Pose, fast tänzerisch mutet das an – wie auf den expressiven Fotos aus der Bauhaus-Zeit. Man spürt, wie sich die Frauen fühlen, sie zeigen sich nicht maskenhaft, der Austausch mit dem Fotografen Schäfer teilt sich mit.

Aktfotos von 1972 bis 2019 Rudolf Schäfer wurde 1952 in Herrendorf/Thüringen geboren, er war ab 1973 als Fotograf unter anderem für die Zeitschrift „Das Magazin“ tätig. Dort machte er sich vor allem durch seine Aktfotografie einen Namen. Internationales Ansehen erlangte er 1987, als er die Arbeit „Der ewige Schlaf. Visages de morts“ auf dem Festival „Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles“ in Frankreich präsentierte. Sein Buch erscheint am 26. Februar: Rudolf Schäfer: Aktfotografie 1972-2019. Verlag Bild und Heimat; 80 Seiten, 9,99 Euro

Vor allem aber sind fast alle Fotos in Schwarz-Weiß gehalten, das für die Dokumentation steht. Für den genauen Blick, der meist nach Analyse strebt, nicht nach Koketterie oder Erregung. Farbe hat beim Akt oft etwas Werbendes, goldbraune Haut und rote Fingernägel sind die Accessoires, um einen Marktwert aufzubauen. Um diesen Marktwert kümmern sich die Frauen auf den Schäfer-Fotos nicht.

Im Netz geht es um Klicks und Kicks

Selmanagic (1983). Quelle: Rudolf Schäfer

Natürlich gab es auch im alten Westen solche seelenvollen Bilder, nicht nur der „Playboy“ darf hier als Vergleich herangezogen werden. Wer das Buch von Rudolf Schäfer sieht, der fragt sich eher, wo diese ruhigen Bilder heute noch zu finden sind. Der unverstellte Akt ist eine Nische, die es noch gibt, die vom Internet jedoch verschüttet wurde. Schwarz-Weiß kommt online kaum noch vor, nicht mal mehr Schamhaare sind dort zu finden, sie wurden abrasiert. Es geht um den Klick. Um den Kick. Und um den Körper. Nicht um den Kopf und dessen Spiel von Nähe und Distanz.

Wenn wir dumm genug sind, nehmen wir die Sache ernst, die uns das Netz erzählt. Dann ist der Sex nicht mehr die Hingabe, das Zögern und das Tasten, sondern lediglich „Performance“. Es hilft, im Buch von Rudolf Schäfer nachzuschlagen, um dieses schöne, alte Wort „Begehren“ wiederzuentdecken.

Von Lars Grote