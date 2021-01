Leipzig

Für mehrere Künstlergenerationen kam die Wiedervereinigung zu spät. Noch in der DDR ausgebildet, waren sie zu sehr Freigeister, um von deren Kulturpolitik geduldet zu werden. Für den sich 1990 öffnenden Kunstmarkt waren sie zu alt. Für eine Aufnahme in den institutionell fortgeschriebenen Kunstkanon fehlte das Glück. Doch was passiert jetzt mit all der Kunst?

Bereits 2014 wurde im sächsischen Koalitionsvertrag von CDU und SPD die Aufgabe formuliert, eine Standortkonzeption zur Sicherung von Vor- und Nachlässen sächsischer Künstler zu erarbeiten. Der Kultursenat und der Landesverband Bildende Kunst Sachsen (LBKS) erarbeiteten ein Konzept für den Erhalt künstlerischen Erbes.

Es wurde 2017 dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst vorgelegt, und der Landtag beschloss eine Projektfinanzierung im Doppelhaushalt 2019/20 sowie ein Förderprogramm für Anträge von nichtstaatlichen Museen, Vereinen und Privatpersonen. Zum Jahreswechsel endete das Projekt. In einer Online-Konferenz „Zum Umgang mit Künstlernachlässen im Freistaat Sachsen – erste Bilanz und Ausblick“ wurden die Ergebnisse des Vierpunkteplanes Werkdatenbank, Fachbeirat, Beratungsstelle und Förderprogramm vorgestellt.

Nicht nur für Nachlassverwalter

Die Sächsische Werkdatenbank ist weitestgehend fertig. Zu großen Teilen ist ihre Entwicklung Mitarbeitern der SLUB zu verdanken. Dort ist die Datenbank gehostet und vernetzt. Mittlerweile wurden mehr als 14 000 Kunstwerke von 58 Künstlern hochgeladen. Darauf ist man berechtigterweise stolz. Doch bei genauer Betrachtung mutet die Zahl derer, die dieses Angebot bisher nutzen, eher dürftig an. Das ist schade. Denn die Webseite hat zwar das Design eines Verwaltungsprogrammes, ansonsten ist sie aber wirklich gut.

Eine Plattform nicht nur für Nachlassverwalter: Jeder sächsische Künstler kann seine Arbeiten nach Registrierung und Freigabe hochladen und somit sein Werkverzeichnis anlegen. Nicht nur für sich. Auch Forscher, Kuratoren und die interessierte Öffentlichkeit haben Zugriff auf die Inhalte, können damit arbeiten oder Anmerkungen posten. Vernetzt ist die Plattform bereits mit der Deutschen Digitalen Bibliothek und ihre europäischen Version Europeana.

Fördermittel nötig

Die Oberfläche der Seite ist einfach zu verstehen und bietet viele Möglichkeiten, zahlreiche Informationen rund um Werk und Künstler zu veröffentlichen. Und alle, die mit der Technik fremdeln, können in Dresden, Leipzig und Chemnitz die Hilfe eines Tutoren oder einer Tutorin in Anspruch, um die Werke gemeinsam einpflegen. Technisches Equipment wie Kameraausrüstung und Beleuchtung für die Präsentation kann man leihen.

Eine zu Lebzeiten gut gepflegte bildkünstlerische Dokumentation vereinfacht es kulturellen Institutionen, künstlerische Nachlasse zu verwalten und zu bearbeiten. Denn personell und finanziell sind kleine Regionalmuseen dieser Aufgabe sonst kaum gewachsen. Hier sind Fördermittel nötig, die für dieses Pilotprojekt nichtstaatlichen Museen zur Verfügung gestellt wurden. 2019 und 2020 wurden mit mehr als 300 000 Euro 18 Nachlassprojekte bei unterstützt.

Regelung überfällig

Zur Beurteilung des Projektes wurden mittlerweile zwei Umfragen unter sächsischen Künstlern und Nachlasshaltern mit mehr als 300 Teilnehmern durchgeführt und ausgewertet. Als erstes Fazit steht im Raum, dass die Beratungsarbeit an erster Stelle stehen sollte, Museen über Förderung zu stärken sind und die Förderrichtlinien angepasst werden sollten. Die bisherige Trennung des Werkes vom restlichen Nachlass beispielsweise gehört aufgehoben.

Überdies musste Katja Margarethe Mieth, die Direktorin der Landesstelle für Museumswesen, die Online-Konferenz mit einem Wermutstropfen beschließen: Das Projekt ist zum Jahresende ausgelaufen, eine Weiterführung soll auf Landesebene frühestens im März mit der Verabschiedung des nächsten Doppelhaushaltes beschlossen werden. Doch wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist sie derzeit weniger optimistisch, dass Mittel bereitgestellt werden können, als zu Beginn des Projektes.

Bei der Aufarbeitung des Nachlasses von Klaus Hirsch. Quelle: Daniela Schleich

Eine Regelung des Umgangs mit Künstlernachlässen ist überfällig. Auf die Frage der physischen Bewahrung des künstlerischen Erbes gibt es bisher mehr abgelehnte Vorschläge als befriedigende Lösungsansätze. Es besteht akuter Handlungsbedarf, wenn wir nicht wollen, dass spätere Generationen ratlos vor einer ungeschriebenen Kunstgeschichte stehen. Für das virtuelle Gedächtnis ist zumindest erst einmal gesorgt.

www.werkdatenbank.de

Von Patrick-Daniel Baer