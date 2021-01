Bilder sammeln, Bilder machen: Wie Edgar Leciejewski im Lockdown arbeitet

Leipzig

Kann man es Fotografie nennen, wenn jemand nicht selbst die Kamera in die Hand nimmt, sondern fremde Aufnahmen sammelt und sortiert? Es kling gar nicht nach Rechtfertigung, wenn Edgar Leciejewski sagt, er habe sein Diplom ja nicht in Fotografie, sondern Bildender Kunst gemacht. Dennoch wird er heute vor allem als Fotograf wahrgenommen.

Seit zwanzig Jahren sammelt er Bilder von Politikern. Keine historischen, nur aktuelle und ausschließlich solche, die publiziert wurden. Vor drei Jahren entstand aus diesem Archiv der Zyklus „A Circle Full of Ecstacy“, der auch in der Spinnerei, wo Leciejewski sein Atelier hat, zu sehen war. 77 mal erheben Politikerinnen und Politiker ihren rechten Arm – nicht zum Hitlergruß, sondern um irgendwelche Menschen zu begrüßen. In der Zusammenstellung ergibt sich eine Drehung der Abgebildeten um 360 Grad, der Betrachter wandert quasi um die Promis.

Politikerinnen und Politiker – diesmal beim Küssen

Auch in seinem neuesten Projekt, gefördert durch das Denkzeit-Stipendium der Kulturstiftung Sachsen, greift Edgar Leciejewski wieder auf seine Sammlung zurück. Unter dem Eindruck der Coronakrise muss die aktuelle Auswahl aber anachronistisch, manchmal gar nostalgisch wirken. Wieder sind es Politikerinnen und Politiker, diesmal aber beim Küssen. Familienangehörige, Amtskollegen, andere Menschen können das Ziel des Kusses sein, aber auch Flaggen, Glocken, Tiere. In einer Zeit, in der man sich nicht mal mehr die Hand reicht, wirkt das irritierend. Manche Motive aber waren schon früher seltsam, etwa wenn Putin einem Jungen den Bauch küsst. Der berüchtigte Bruderkuss von Honecker und Breschnew fehlt, weil er aus dem gewählten Zeitschema fällt. Doch es finden sich Repliken, etwa zwischen Berlusconi und Ghaddafi.

72 Motive hat der Künstler ausgewählt. Die Zahl habe in diversen Religionen magische Bedeutung, aber auch wissenschaftlich und militärisch. Den Fotos hat er Autogramme der Dargestellten zugeordnet. Zunächst werden nur Klappkarten mit je einem Foto und den zugehörigen Unterschriften gedruckt, doch Leciejewski hofft auf eine zusammenfassende Publikation.

Geboren wurde der Künstler 1977 in Berlin, hat nach einem ersten Studium an der FU Berlin ein weiteres an der HGB Leipzig angehängt, unter anderem bei Peter Piller, der eine vergleichbare Herangehensweise an die Verwertung von Medienbildern hat.

Auch ein Scanner kann ein Fotoapparat sein

Sein Begriff der Fotografie ist zweifellos ein erweiterter. Auch ein Scanner kann ein Fotoapparat sein. Erstmals bekannt wurde er mit einer Serie von toten Vögeln, die er direkt eingescannt hatte. Das Sammeln von Bildern ist eine andere Variante der Auseinandersetzung. Doch er fotografiert auch „richtig“ – mit einer großformatigen Kamera und analog. Ein digitales Rückteil für so einen Apparat sei sehr teuer, doch er liebe auch den Moment, hinter dem Tuch zu verschwinden, um die Aufnahme einzustellen. Außerdem zwinge ihn diese Technik zu einer sehr konzentrierten und präzisen Arbeitsweise.

Ein Resultat dessen ist eine Serie mit ähnlichem Bildaufbau. An der weißen Wand hängt ein Bild einer starken Frau, das in Brand gesteckt wurde, darunter ist Stoff in altarartiger Anmutung drapiert. Die Umrahmung des Bildes ist teilweise mit diesem gemusterten Stoff überzogen.

Ein anderes Projekt sind die Atelierbilder. Im Moment sieht es in der hohen Halle des früheren Fabrikgebäudes etwas leer aus. Edgar Leciejewski renoviert die Räumlichkeit gerade. Außerdem wartet er auf die hellere Jahreszeit, da diese Aufnahmen immer bei Tageslicht entstehen. Zumindest diese Hoffnung dürfte in Erfüllung gehen.

